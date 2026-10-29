XRP Ledger’da ağ kullanımı yılın zirvesine çıktı, fiyat geriledi

XRP Ledger’daki günlük aktif hesap sayısı yılın en yüksek düzeyine çıkarken, XRP fiyatı aynı dönemde aşağı yönlü hareket etti. Ağdaki benzersiz gönderici adreslerini ölçen aktif hesap sayısı 27 Ekim’de 32.604’e ulaştı. Bu seviye, 2026 başından bu yana görülen en yüksek değer oldu. Son 30 günün 19.400 seviyesindeki ortalamasının da belirgin biçimde üzerine çıkıldı.

Ağ aktivitesinde belirgin sıçrama

Geçen yılın büyük bölümünde günlük aktif hesap sayısı 13 bin ile 20 bin bandında kaldı. Zaman zaman 30 binin üzerine çıkan kısa süreli yükselişler görülse de bu hareketler kalıcı olmadı. Son artış ise önceki sıçramalara kıyasla daha güçlü bir tablo ortaya koydu. Bu yükseliş, ağ aktivitesinin ağustos sonu ile eylül başında yaklaşık 4 bin hesaba kadar gerilediği sert düşüşün ardından geldi.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödemeler ve varlık transferleri için kullanılıyor. Son veriler, ağdaki hareketliliğin birkaç hafta öncesine göre belirgin biçimde arttığını gösterdi.

XRP Ledger’daki aktif hesap sayısı 27 Ekim’de 32.604’e çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak bu artış fiyat cephesinde aynı yönde karşılık bulmadı.

Zirveden sonra geri çekilme yaşandı

Veriler, zirvenin ardından sınırlı bir soğuma yaşandığını da ortaya koydu. Son ölçüm 30.500 seviyesinde kaldı ve bu rakam önceki 24 saate göre %6,3 düşüşe işaret etti. Grafik, aktif hesap sayısında 18 bin düzeyine doğru sert bir geri çekilme ihtimalini yansıtıyor. Buna rağmen ağ kullanımı, birkaç hafta önceki seviyelerin halen oldukça üzerinde bulunuyor.

Tarihi zirve olan 106 bin aktif hesap seviyesi ise halen oldukça uzak. Bu da mevcut canlanmaya karşın ağın rekor düzeylerden önemli ölçüde aşağıda kaldığını gösteriyor.

Fiyat görünümü zayıf kaldı

Ağdaki kullanım artışı, XRP fiyat grafiğine aynı ölçüde yansımadı. XRP yaklaşık 1,29 dolardan işlem görüyor. Fiyat, ekim ayı başında görülen 1,50 dolar seviyesine yakın bölgeden bu yana aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Varlık ayrıca 1,33 dolar civarındaki 50 günlük ortalamanın ve 1,36 dolar seviyesindeki 100 günlük ortalamanın altında kaldı. 200 günlük ortalama da yaklaşık 1,37 dolarda bulunuyor.

Son haftalarda alıcıların iki kez devreye girdiği 1,25 dolar bölgesi kısa vadede izlenen eşiklerden biri oldu. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 1,20 dolar ve ardından ağustos kırılmasının başladığı 1,10 ile 1,15 dolar aralığı öne çıkabilir. İşlem hacminin düşüş boyunca zayıf kalması ve RSI göstergesinin 50 seviyesinin hemen altında seyretmesi, piyasada güçlü bir yön teyidi oluşmadığına işaret ediyor.

Ağdaki canlılık artmış olsa da XRP fiyatı 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kaldı ve kısa vadeli görünüm zayıf seyrini korudu.

Kısa vadede fiyat, uzun vadede kullanım ayrıştı

Aktif hesap sayısındaki yükseliş, ağın ödemeler, alım satım işlemleri veya fon transferleri için daha yoğun kullanıldığına işaret edebilir. Bu tür bir tablo uzun vadede olumlu kabul edilse de kısa vadede fiyatı tek başına yukarı taşımayabiliyor. Benzer sıçramalar, otomatik işlemler, dağıtımlar veya tek seferlik etkinlikler nedeniyle de oluşabiliyor ve geçmiş örneklerde olduğu gibi kısa sürede zayıflayabiliyor.

Fiyat görünümünde toparlanma için XRP’nin önce 1,33 doların, ardından 1,37 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece ağdaki hareketlilik olumlu bir sinyal olarak kalsa da fiyat tarafındaki zayıf eğilim korunuyor.