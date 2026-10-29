Shiba Inu borsalara 92 milyar SHIB girişiyle satış baskısı altında kaldı

Shiba Inu’da satış baskısının arttığına işaret eden zincir üstü veriler, son 24 saatte borsalara net 92,0678 milyar SHIB girişine işaret etti. Pozitif net akış, borsalara çıkan tokenden daha fazla SHIB girdiğini gösteriyor. Bu tablo, piyasada dalgalanma sürerken yatırımcıların satışa hazırlanıyor olabileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

Borsa akışları yeniden hızlandı

CryptoQuant verilerine göre SHIB’in borsa net akışı son 24 saatte %0,77 arttı. Aynı dönemde borsalara toplam giriş 324,281 milyar SHIB olurken, çıkış 232,2131 milyar SHIB seviyesinde kaldı. Böylece yaklaşık 92 milyar SHIB’lik net mevduat oluştu.

CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sağlayan bir analiz platformu olarak biliniyor. Borsa net akışı, yatırımcıların varlıklarını alım satım platformlarına mı yoksa kişisel cüzdanlara mı taşıdığını izlemek için kullanılan başlıca göstergeler arasında yer alıyor.

Pozitif net akış, borsalara çıkan miktardan daha fazla token girdiğini ve satış için hazır bekleyen arzın artabileceğini gösteriyor.

Borsalardaki SHIB rezervi de aynı zaman diliminde %0,11 artarak 86,2525 trilyon SHIB’e yükseldi. Buna karşılık bu rezervlerin dolar cinsinden değeri %2,9 düşüşle 418,32 milyon dolara geriledi. Token bakiyeleri artarken toplam piyasa değerinin gerilemesi, fiyat tarafındaki zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu.

Ekimde benzer tablo görülmüştü

Mevcut veriler, ekim ayında görülen benzer hareketleri de hatırlattı. 23 Ekim’de SHIB için borsalara yaklaşık 77,3 milyar token net giriş kaydedilmişti. Bu tekrar eden akış, satış yönlü baskının tek seferlik bir hareketten ibaret olmadığını gösterdi.

Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

TradingView günlük grafiğine göre SHIB fiyatı 0.00000489 dolar civarında işlem gördü ve ekim başındaki toparlanma denemesinin ardından önemli hareketli ortalamaların altında kapanış yaptı. Token daha önce 0.0000060 dolar bölgesine yaklaşsa da bu alanda tutunamadı ve yeniden geri çekildi.

0.0000052 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret etti. Yakın psikolojik eşik 0.0000050 dolar seviyesinde bulunurken, daha güçlü satış bölgesi 0.0000054 ile 0.0000056 dolar aralığında yer aldı. Aşağıda ise 0.0000048 dolar seviyesi ilk izlenen bölge olurken, daha derin bir geri çekilmede 0.0000044 dolar gündeme gelebilir.

Göreli Güç Endeksi’nin 50 seviyesinin altında kalması, alım iştahının zayıf seyrettiğini gösteriyor.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergelerden biri olarak kullanılıyor. Endeksin 50 seviyesinin altında kalması, piyasada alıcı ivmesinin sınırlı olduğuna işaret ediyor.