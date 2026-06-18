Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da son 24 saatte yakılan 1,02 milyon SHIB’in değeri 5 dolarda kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu’da son 24 saatte yakılan 1,02 milyon SHIB’in değeri yalnızca 5 dolar oldu.
  • 📉 $SHIB son 24 saatte yüzde 2,15 düşerek 0,000004844 dolara geriledi.
  • 💸 Kripto piyasasında son 24 saatte 413 milyon doları aşan vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.
  • 🏦 ABD Merkez Bankasının faizleri yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutması sonrası piyasadaki baskı sürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ağında son 24 saatte yakılan token miktarı sınırlı kaldı. Shibburn verilerine göre bu sürede 1,02 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 5 dolar olarak hesaplandı. Günlük yakım oranı ise yüzde 13,92 arttı.

İçindekiler
1 Haftalık yakım da düşük seviyede kaldı
2 Fiyat üzerinde makro baskı öne çıktı
3 Analistler yatay seyrin sürebileceğini değerlendiriyor

Haftalık yakım da düşük seviyede kaldı

Son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 15,15 milyon oldu. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 75 dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde haftalık yakım oranı yüzde 14,07 yükseldi. Buna karşın mutlak miktarın düşük kalması, yakım verilerinin fiyat üzerinde belirgin bir etki oluşturmadığına işaret etti.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu topluluğunun token yakım işlemlerini izlemek için kullandığı bir takip platformudur. Token yakımı, varlıkların geri döndürülemez cüzdanlara gönderilerek dolaşımdaki arzın azaltılması anlamına gelir.

Shibburn verileri, son 24 saatte 1,02 milyon SHIB yakıldığını ve bu miktarın yaklaşık 5 dolara denk geldiğini gösterdi.

Piyasadaki zayıf görünüm, düşük yakım rakamlarıyla aynı döneme denk geldi. Kripto para yatırımcılarının eğilimini izleyen korku ve açgözlülük endeksi korku bölgesinde kalmayı sürdürdü. Hafta boyunca hem kripto varlıklarda hem de risk iştahında baskı görüldü.

Fiyat üzerinde makro baskı öne çıktı

SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 2,15 gerileyerek 0,000004844 dolara düştü. Piyasadaki satış baskısında, ABD Merkez Bankasının faiz patikasına ilişkin daha sıkı bir görünüm ortaya koymasının etkili olduğu aktarıldı. Yatırımcı ilgisinin halka arzlar ile yapay zeka hisselerine kayması da kripto piyasasındaki zayıflığı artırdı.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte borsalar genelinde 413 milyon doları aşan kripto vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Bu tablo, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının son faiz kararının ardından kısa süreli bir toparlanma beklediğini ancak piyasanın bu beklentiyi desteklemediğini gösterdi.

ABD Merkez Bankası faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı, ancak güncellenen projeksiyonlar daha yüksek enflasyon ve daha yavaş faiz indirimi patikasına işaret etti.

GöstergeDeğer
24 saatlik SHIB yakımı1,02 milyon SHIB
24 saatlik yakım değeri5 dolar
Haftalık SHIB yakımı15,15 milyon SHIB
Haftalık yakım değeri75 dolar
SHIB fiyatı0,000004844 dolar

Analistler yatay seyrin sürebileceğini değerlendiriyor

Shiba Inu fiyatındaki son hareket, sert bir çözülmeden çok yatay sıkışma görünümü verdi. Varlık son dönemde 0,000004 dolar ile 0,0000051 dolar aralığında işlem gördü. Analistler, daha güçlü bir fiyat tetikleyicisi ortaya çıkmadıkça bu bandın korunabileceğini değerlendiriyor.

Düşük yakım hacmi, zayıf piyasa duyarlılığı ve makroekonomik baskılar birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede SHIB üzerindeki yön arayışının sürmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Japonya’da Rakuten Wallet, köpek fotoğrafı paylaşan kullanıcılara 11.111.111 SHIB ve 1.111 DOGE dağıtacağını açıkladı

Shiba Inu iki saatlik grafikte altın kesişim verdi, fiyat son 24 saatte %1,84 geriledi

SHIB’de dikkat çeken zincir üstü sinyal! Satış baskısında neler yaşandı?

Shiba Inu’da borsalara 25,2 milyar SHIB girişi sonrası fiyat son 24 saatte %3’ten fazla düştü

SHIB’de dikkat çeken senaryo ortaya çıktı! 14. sıraya uzanan yol nasıl şekillenebilir?

Shiba Inu yatırımcıları, token son bir haftada %16 yükselmesine rağmen satışa yönelmedi

Shiba Inu’da borsalara 24 saatte 4 milyardan fazla SHIB girişi gerçekleşti

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı XRP, 1,21 dolar direncini aşamazsa 1,14 dolar seviyesine gerileyebilir
Bir Sonraki Yazı Algorand Foundation, blokzincirini 2027 sonuna kadar kuantum dirençli hale getirmeyi planladığını açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Algorand Foundation, blokzincirini 2027 sonuna kadar kuantum dirençli hale getirmeyi planladığını açıkladı
Kripto Para
XRP, 1,21 dolar direncini aşamazsa 1,14 dolar seviyesine gerileyebilir
RIPPLE (XRP)
Kripto kart hacmi 10 milyar dolara yaklaştı! Piyasada asıl dikkat çeken detay ne oldu?
Kripto Para
HIVE hisseleri %10 sıçradı! 220 milyon dolarlık anlaşmada hangi detay öne çıktı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Aztec cephesinde 2,16 milyon dolarlık saldırı gündemde! Güvenlik açığının perde arkasında neler yaşandı?
Kripto Para
Lost your password?