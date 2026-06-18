Shiba Inu’da son 24 saatte yakılan 1,02 milyon SHIB’in değeri 5 dolarda kaldı

Shiba Inu ağında son 24 saatte yakılan token miktarı sınırlı kaldı. Shibburn verilerine göre bu sürede 1,02 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 5 dolar olarak hesaplandı. Günlük yakım oranı ise yüzde 13,92 arttı.

Haftalık yakım da düşük seviyede kaldı

Son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 15,15 milyon oldu. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 75 dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde haftalık yakım oranı yüzde 14,07 yükseldi. Buna karşın mutlak miktarın düşük kalması, yakım verilerinin fiyat üzerinde belirgin bir etki oluşturmadığına işaret etti.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu topluluğunun token yakım işlemlerini izlemek için kullandığı bir takip platformudur. Token yakımı, varlıkların geri döndürülemez cüzdanlara gönderilerek dolaşımdaki arzın azaltılması anlamına gelir.

Shibburn verileri, son 24 saatte 1,02 milyon SHIB yakıldığını ve bu miktarın yaklaşık 5 dolara denk geldiğini gösterdi.

Piyasadaki zayıf görünüm, düşük yakım rakamlarıyla aynı döneme denk geldi. Kripto para yatırımcılarının eğilimini izleyen korku ve açgözlülük endeksi korku bölgesinde kalmayı sürdürdü. Hafta boyunca hem kripto varlıklarda hem de risk iştahında baskı görüldü.

Fiyat üzerinde makro baskı öne çıktı

SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 2,15 gerileyerek 0,000004844 dolara düştü. Piyasadaki satış baskısında, ABD Merkez Bankasının faiz patikasına ilişkin daha sıkı bir görünüm ortaya koymasının etkili olduğu aktarıldı. Yatırımcı ilgisinin halka arzlar ile yapay zeka hisselerine kayması da kripto piyasasındaki zayıflığı artırdı.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte borsalar genelinde 413 milyon doları aşan kripto vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Bu tablo, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının son faiz kararının ardından kısa süreli bir toparlanma beklediğini ancak piyasanın bu beklentiyi desteklemediğini gösterdi.

ABD Merkez Bankası faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı, ancak güncellenen projeksiyonlar daha yüksek enflasyon ve daha yavaş faiz indirimi patikasına işaret etti.

Gösterge Değer 24 saatlik SHIB yakımı 1,02 milyon SHIB 24 saatlik yakım değeri 5 dolar Haftalık SHIB yakımı 15,15 milyon SHIB Haftalık yakım değeri 75 dolar SHIB fiyatı 0,000004844 dolar

Analistler yatay seyrin sürebileceğini değerlendiriyor

Shiba Inu fiyatındaki son hareket, sert bir çözülmeden çok yatay sıkışma görünümü verdi. Varlık son dönemde 0,000004 dolar ile 0,0000051 dolar aralığında işlem gördü. Analistler, daha güçlü bir fiyat tetikleyicisi ortaya çıkmadıkça bu bandın korunabileceğini değerlendiriyor.

Düşük yakım hacmi, zayıf piyasa duyarlılığı ve makroekonomik baskılar birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede SHIB üzerindeki yön arayışının sürmesi bekleniyor.