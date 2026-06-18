XRP, 1,21 dolar direncini aşamazsa 1,14 dolar seviyesine gerileyebilir

XRP fiyatında kısa vadeli teknik görünüm yeniden kritik bir eşiğe geldi. Piyasa analisti GainMuse’un değerlendirmesine göre, üçgen kama yapısının aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 1,20 dolar çevresinde alıcılarla satıcılar arasındaki mücadele sertleşti. CoinCodex verilerine göre XRP haber sırasında 1,18 dolar seviyesinde işlem gördü.

1,21 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici görülüyor

Son geri çekilme, XRP’nin 1,25 dolar bölgesinin üzerine yerleşememesinin ardından yaşandı. Bu başarısız deneme sırasında pozisyon açan geç alıcıların baskı altında kalması, satıcıların elini güçlendirdi. Analizde, bu görünümün sıkışık bir piyasa yapısı oluşturduğu ve likiditenin belirli seviyelerde yoğunlaştığı belirtildi.

GainMuse’un değerlendirmesine göre 1,21 dolar üzerinde güçlü bir mum kapanışı, kısa vadeli piyasa yapısını değiştirebilir ve alıcıların yeniden kontrol kazandığına işaret edebilir.

Bu nedenle 1,21 dolar seviyesi en yakın direnç noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine güçlü biçimde çıkması halinde, yeni alımların devreye girmesi ve daha yukarıdaki direnç alanlarının test edilmesi ihtimali artabilir. Buna karşılık XRP bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı yönlü risklerin sürdüğü değerlendiriliyor.

1,14 dolar bölgesi aşağı yönlü hedef olarak izleniyor

GainMuse’un 30 dakikalık zaman dilimine dayanan analizine göre, mevcut kama kırılımı satıcıların baskıyı koruması halinde 1,14 dolara doğru yeni bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bu bölge, olası bir düşüşte alıcıların piyasayı savunmaya çalışabileceği temel destek alanı olarak görülüyor.

Son dönemde 1,19 dolara uzanan sert fitil hareketi de mevcut fiyat bölgesinde yoğun bir likidite arayışına işaret etti. Analize göre bu seviye, sağlam bir destek zemini olmaktan çok, zarar kes emirleri ile kaldıraçlı pozisyonların hedef alınabildiği bir alan haline geldi.

Sıkışan fiyat yapısı oynaklığı artırabilir

Bir diğer dikkat çekici unsur ise son mum gövdelerinin küçülmesi oldu. Teknik analizde bu tür daralma, çoğu zaman sert bir oynaklık genişlemesinden önce görülebiliyor. Bu nedenle piyasada kısa vadede yön tayini için temkinli bekleyiş öne çıkmış durumda.

Daha geniş çerçevede ise XRP’nin yaklaşık bir yıldır süren düşüş eğilimini test ettiği aktarıldı. Bunun yanında borsalardaki XRP bakiyelerinin azalması, bazı yatırımcıların varlıklarını işlem platformlarından çekiyor olabileceğine işaret ediyor. Bu eğilim sürerse kısa vadeli satış baskısının bir miktar zayıflaması mümkün olabilir.

XRP için mevcut görünümde 1,21 doların geri kazanılması yükseliş beklentilerini canlandırabilir, bu seviyenin aşılamaması ise 1,14 dolara doğru daha derin bir geri çekilme riskini gündemde tutuyor.

Mevcut tabloda piyasa katılımcıları için ana eşik değişmedi. XRP’de bir sonraki güçlü hareketin yönü, büyük ölçüde 1,21 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı görünüyor.