Kripto kart hacmi 10 milyar dolara yaklaştı! Piyasada asıl dikkat çeken detay ne oldu?

Kripto kart kullanımında son bir yılda belirgin bir büyüme yaşandı. 17 Haziran itibarıyla kümülatif kripto kart hacmi 9,898 milyar dolara ulaştı. paymentscan verilerine göre sektör, 10 milyar dolar eşiğini aşmaya çok yaklaştı. Bu rakam bir yıl önce 2,34 milyar dolar düzeyindeydi. Böylece yıllık artış oranı yüzde 323 oldu. Yalnızca geçen ay gerçekleşen hacim ise 866,1 milyon dolarla aylık rekor seviyeye çıktı.

Pazardaki ağırlık dağılımı değişiyor

Toplam hacim dikkat çekici olsa da, veriler pazarın geçen yıla göre önemli ölçüde değiştiğine işaret ediyor. RedotPay hala en büyük kart sağlayıcısı konumunda bulunuyor ve kümülatif hacmin yaklaşık yüzde 61’ini elinde tutuyor.

Bununla birlikte, şirketin payı geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık yüzde 93 seviyesinden belirgin şekilde geriledi. Bu tablo, sektörün tek bir oyuncunun hakimiyetinden daha rekabetçi bir yapıya doğru kaydığını gösteriyor olabilir. RedotPay, kripto varlıkların kart üzerinden günlük harcamalarda kullanılmasına imkan tanıyan ödeme sağlayıcıları arasında öne çıkıyor.

Verilere göre KAST yaklaşık yüzde 15, EtherFi ise yaklaşık yüzde 11 paya ulaştı. Her iki oyuncu da geçen yıl bu ölçekte etkili görünmüyordu. Böylece pazarda bir liderin yanında iki güçlü rakibin ortaya çıktığı daha dengeli bir yapı oluşmaya başladı.

Zayıf piyasa koşullarına rağmen hacim yükseldi

Daha geniş kripto piyasasında zayıf seyir öne çıkarken kart hacimlerindeki artış ayrıca dikkat çekiyor. Genel piyasa havasının düşüş yönlü olduğu dönemlerde spekülatif işlemlerin azalması ve zincir üstü etkinliğin yavaşlaması sık görülür. Ancak kripto kart kullanımında bunun tersi bir görünüm ortaya çıktı ve hacimler art arda aylarda yükseliş kaydetti.

İnsanlar stabilcoin kullanarak alışveriş yapmayı sürdürüyor ve ekranlar yeşil ya da kırmızı olsa da bu eğilim devam ediyor.

Haberde bu büyümenin arkasında üç temel unsur öne çıkarıldı. İlk olarak, gelişmekte olan pazarlarda dolar bazlı stabilcoinlerin yerel bankacılık sistemlerinin karşılayamadığı bir ihtiyacı giderdiği belirtiliyor. İkinci olarak, GENIUS Act düzenlemesinin kart sağlayıcılarına daha net bir faaliyet çerçevesi sunduğu aktarılıyor.

Mini sözlük: GENIUS Act, ABD’de stabilcoinler için çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir düzenleme girişimi olarak biliniyor. Bu tür düzenlemeler, ihraççılar ve ödeme şirketleri açısından daha öngörülebilir bir faaliyet alanı sağlayabiliyor.

Üçüncü unsur ise Visa altyapısı oldu. Buna göre stabilcoin bakiyesi, ödeme anında klasik banka kartları gibi kullanılabiliyor. Bu yapı, hem iş yeri tarafında hem de kart sahibinde ek bir işlem yükü oluşturmadan harcama yapılmasına imkan veriyor. Veriler, anlatının değil doğrudan kullanımın öne çıktığı bir tabloya işaret ediyor.

10 milyar dolar eşiğinin ötesinde ne var

Öte yandan açıklanan 9,898 milyar dolarlık toplamın sektörün tamamını yansıtmadığı belirtiliyor. Merkezi borsalar tarafından çıkarılan ve işlemleri kendi iç sistemlerinde sonuçlanan kart programları, halka açık blokzincir verilerinde görünmüyor. Bu nedenle ölçülebilen hacmin dışında kalan ek bir kullanım alanı da bulunuyor.

Bu çerçevede 10 milyar dolar eşiği bir zirveden çok taban seviye gibi değerlendiriliyor. Düşüş eğilimli piyasaya rağmen harcamaların korunması, sağlayıcı tabanının genişlemesi ve görünmeyen hacmin arka planda büyümeyi sürdürmesi, sektördeki esas sinyal olarak öne çıkıyor.