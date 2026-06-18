HIVE hisseleri %10 sıçradı! 220 milyon dolarlık anlaşmada hangi detay öne çıktı?

HIVE Digital Technologies hisseleri, şirketin Bell Canada ve yapay zeka şirketi Cohere ile 220 milyon dolarlık üç yıllık GPU bulut anlaşmasını duyurmasının ardından perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %10 yükseldi. Açıklama, şirketin yalnızca Bitcoin madenciliğine dayanan yapıdan yüksek performanslı yapay zeka bilişimine yönelme sürecinin yeni bir adımı olarak öne çıktı.

Anlaşmanın kapsamı

Anlaşma kapsamında HIVE’ın BUZZ High Performance Computing birimi, British Columbia eyaletindeki Merritt kentinde bulunan Bell AI Fabric tesisine 2.304 Nvidia Grace Blackwell GPU kuracak. Bu altyapının, Cohere’in Kanada’daki kamu kurumları ve kurumsal müşterilere sunduğu yapay zeka modelleri için ayrılmış özel hesaplama katmanını oluşturacağı belirtildi.

Bell Canada, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak biliniyor. Cohere ise büyük dil modelleri ve kurumsal yapay zeka uygulamalarına odaklanan Kanadalı bir yapay zeka şirketi konumunda bulunuyor.

Mini sözlük: GPU, özellikle yapay zeka model eğitimi ve çıkarım işlemlerinde yoğun biçimde kullanılan grafik işlem birimini ifade eder. Yüksek performanslı bilişim ise büyük veri ve karmaşık hesaplamalar için ölçeklenebilir bilgi işlem altyapısını tanımlar.

220 milyon dolarlık bu anlaşmayla HIVE, Kanada içinde kalacak egemen yapay zeka bilişim altyapısı sağlayacak ve 2.300’ü aşkın Nvidia GPU devreye alınacak.

Kanada içinde kalacak altyapı

Şirketin verdiği bilgilere göre tüm altyapı Kanada sınırları içinde tutulacak. Bu yaklaşımın, Ottawa yönetiminin yabancı denetimindeki yapay zeka teknolojilerine bağımlılığı azaltma yönündeki daha geniş politikasını desteklediği aktarıldı.

Söz konusu kurulumun 2026 sonu ile 2027 başı arasında devreye girmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla HIVE’ın yıllık yinelenen gelirine yaklaşık 70 milyon dolar katkı sağlaması öngörülüyor.

Gelir hedefinde yeni eşik

Şirketin halihazırda yaklaşık 35 milyon dolar seviyesinde bulunan mevcut yıllık yinelenen geliriyle birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeye bağlanmış yüksek performanslı bilişim geliri hedefi 100 milyon doların üzerine çıkmış oldu. Bu tablo, HIVE’ın altyapı odaklı dönüşümünün ticari açıdan daha görünür hale geldiğine işaret etti.

HIVE son dönemde kripto madenciliğinin ötesine geçerek veri merkezi ve yapay zeka hesaplama kapasitesini büyütmeye odaklanıyor. Son anlaşma da bu stratejinin somut gelir yaratma potansiyelini güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberde yer alan diğer piyasa başlıkları ve tekrar eden işlem hacmi verileri, bu gelişmeyle doğrudan bağlantılı olmadığı için öne çıkarılmadı. Asıl odak noktası, HIVE’ın Kanada merkezli yapay zeka altyapısı alanında aldığı büyük ölçekli sözleşme oldu.