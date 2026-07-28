Tahran’dan ABD açıklaması: Washington’dan Çin’e yeni yasak

İran yönetimi, son günlerde Washington ile diplomatik temas kurulduğu yönündeki iddiaları reddetti. İran devlet televizyonu IRIB’nin 28 Temmuz (bugün) tarihli haberine göre Tahran, son 16-17 günlük dönemde ABD’den herhangi bir müzakere talebinde bulunmadı.

Açıklama, İran ile ABD arasında arka kapı diplomasisi yürütüldüğüne ilişkin spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. İranlı yetkililer, yakın zamanda görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla Washington’a başvurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ülkesinin gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak İran vatandaşlarına veya çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Arakçi, ortaya çıkan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arakçi ayrıca Ukraynalı mevkidaşının, bir İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev yönetiminin gerilimin büyümesini istemediğini kendisine ilettiğini açıkladı.

ABD’den Çin yapımı robot ve inverterlere yeni yasak

ABD yönetimi ise Çin’e yönelik teknoloji ve sanayi kısıtlamalarını genişletmeye hazırlanıyor. ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Trump yönetimi, Çin’i hedef alan yeni bir düzenleme kapsamında bazı yeni robot ve inverter modellerinin ithalatını yasaklayacak.

Kararın, Çin’de üretilen ileri sanayi ve enerji ekipmanlarına yönelik ulusal güvenlik temelli sınırlamaların bir parçası olduğu belirtildi. Düzenlemenin yeni robot modelleri ile elektrik enerjisinin dönüştürülmesinde kullanılan inverterleri kapsaması bekleniyor.

ABD borsalarında karışık görünüm

ABD’nin üç büyük hisse senedi endeksi 29 Temmuz işlemlerinde karışık bir seyir izledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 24.886,32 puana indi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,14 yükselişle 52.803,70 puana çıkarken S&P 500 Endeksi yüzde 0,26 artarak 7.432,53 puana ulaştı.