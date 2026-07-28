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Ekonomi

Tahran’dan ABD açıklaması: Washington’dan Çin’e yeni yasak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🇮🇷 İran, son 16-17 gündür ABD’den herhangi bir müzakere talebinde bulunmadığını açıkladı.
  • ⚠️ Tahran, gerilim istemediğini ancak İran’ın vatandaşlarına veya çıkarlarına yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını bildirdi.
  • 🇺🇸 ABD yönetimi, Çin yapımı yeni robot ve inverter modellerine ithalat yasağı getirmeye hazırlanıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

İran yönetimi, son günlerde Washington ile diplomatik temas kurulduğu yönündeki iddiaları reddetti. İran devlet televizyonu IRIB’nin 28 Temmuz (bugün) tarihli haberine göre Tahran, son 16-17 günlük dönemde ABD’den herhangi bir müzakere talebinde bulunmadı.

İçindekiler
1 ABD’den Çin yapımı robot ve inverterlere yeni yasak
2 ABD borsalarında karışık görünüm

Açıklama, İran ile ABD arasında arka kapı diplomasisi yürütüldüğüne ilişkin spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. İranlı yetkililer, yakın zamanda görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla Washington’a başvurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ülkesinin gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak İran vatandaşlarına veya çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Arakçi, ortaya çıkan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arakçi ayrıca Ukraynalı mevkidaşının, bir İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev yönetiminin gerilimin büyümesini istemediğini kendisine ilettiğini açıkladı.

ABD’den Çin yapımı robot ve inverterlere yeni yasak

ABD yönetimi ise Çin’e yönelik teknoloji ve sanayi kısıtlamalarını genişletmeye hazırlanıyor. ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Trump yönetimi, Çin’i hedef alan yeni bir düzenleme kapsamında bazı yeni robot ve inverter modellerinin ithalatını yasaklayacak.

Kararın, Çin’de üretilen ileri sanayi ve enerji ekipmanlarına yönelik ulusal güvenlik temelli sınırlamaların bir parçası olduğu belirtildi. Düzenlemenin yeni robot modelleri ile elektrik enerjisinin dönüştürülmesinde kullanılan inverterleri kapsaması bekleniyor.

ABD borsalarında karışık görünüm

ABD’nin üç büyük hisse senedi endeksi 29 Temmuz işlemlerinde karışık bir seyir izledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 24.886,32 puana indi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,14 yükselişle 52.803,70 puana çıkarken S&P 500 Endeksi yüzde 0,26 artarak 7.432,53 puana ulaştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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