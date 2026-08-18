Bitcoin’de fonlama oranı 20 ayın zirvesine çıktı

Bitcoin 64 bin dolar çevresinde yatay seyrini korurken, türev piyasalardaki fonlama oranları yaklaşık 20 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Bu tablo, kaldıraçlı uzun pozisyonlara yönelik iştahın belirgin biçimde arttığına işaret ediyor.

Türev piyasada iyimserlik güçlendi

Fonlama oranı, vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar arasında yapılan periyodik ödemeleri gösteriyor. Oranın pozitif seyretmesi, uzun pozisyon taşıyanların karşı tarafa ödeme yaptığı ve yükseliş beklentisinin daha baskın hale geldiği anlamına geliyor. Bitcoin için son yükseliş de türev piyasada olumlu beklentilerin öne çıktığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Fonlama oranı, sürekli vadeli işlemlerde fiyatın spot piyasadan aşırı kopmasını sınırlamak için kullanılan ödeme mekanizmasıdır. Oran pozitif olduğunda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar ve bu durum genellikle yükseliş yönlü talebin ağır bastığını gösterir.

Piyasadaki bu eğilim, yatırımcıların büyük bölümünün mevcut fiyat aralığında yukarı yönlü pozisyon aldığına işaret ediyor. Haziran ayındaki satış dalgasının ardından haftalardır sıkışık bir bantta hareket eden Bitcoin, son durumda 64 bin 100 dolar civarında işlem görüyor.

Fonlama oranlarındaki sert yükseliş, yatırımcıların kaldıraçlı uzun pozisyonları korumak için daha yüksek maliyet üstlenmeye razı olduğunu gösteriyor.

Fiyatta toparlanma var, kırılım henüz yok

Bitcoin, 60 bin doların altına indiği dönemden sonra yeniden güç kazansa da güçlü bir yukarı kırılım üretemedi. Fiyat halen 66 bin 300 dolar civarındaki önemli direnç bölgesinin altında kalıyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların 63 bin 700 ile 63 bin 900 dolar bandında bulunması ise son dönemdeki dengelenmenin teknik zemininin korunduğunu düşündürüyor.

60 bin ile 62 bin dolar aralığının art arda savunulması, yeni bir sert düşüş beklentisini zayıflattı. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da 50 eşiğinin üzerine çıkarak 52 seviyesine yaklaştı. Bu görünüm, aşırı alım bölgesine girilmeden momentuma sınırlı bir iyileşme geldiğini gösteriyor.

Bitcoin 66 bin doların üzerine çıkarsa, türev piyasadaki mevcut pozisyonlanma yukarı yönlü ivmeyi destekleyebilir.

Kaldıraçlı uzun pozisyonlarda risk artıyor

Buna karşın fonlama oranındaki yükseliş riskleri de beraberinde getiriyor. Pozitif fonlamanın aşırı yükselmesi, uzun pozisyonların giderek daha yoğun hale geldiğini gösteriyor. Bu yapı, yükseliş senaryosunda fiyat hareketini destekleyebilse de destek seviyeleri kaybedilirse ters etki yaratabilir.

Bitcoin mevcut destek yapısını beklenmedik biçimde aşağı kırarsa, yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlar tasfiye baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda aşağı yönlü oynaklık hızlanabilir. Türev piyasadaki iyimserliğin henüz spot fiyat hareketiyle tam olarak doğrulanmadığı görülüyor.

Daha geniş teknik görünümde Bitcoin, 71 bin 500 dolar civarındaki uzun vadeli ortalamanın ve 66 bin 300 dolar yakınındaki orta vadeli ortalamanın altında bulunuyor. Bu seviyeler aşılmadıkça genel eğilimin belirgin biçimde yükselişe döndüğünü söylemek güç görünüyor. Yine de fonlama oranlarında görülen 20 aylık zirve, yatırımcıların son toparlanmanın sürmesine yönelik güçlü bir beklenti taşıdığını gösteriyor.