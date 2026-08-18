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DOGECOIN (DOGE)

BitBox, iki kritik açık sonrası acil güvenlik güncellemesi yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitBox, iki ciddi güvenlik açığını kapatan acil güncellemeyi yayımladı.
  • 🔐 Mishaboar, BitBox kullananların güncellemeyi temiz bir bilgisayarla yapmasını istedi.
  • 📊 Ali, $DOGE’de Eylül 2023’ten bu yana en sıkı Bollinger Bant daralmasının oluştuğunu söylüyor.
  • 🕯️ Analist, Ağustos 2022’deki yüzde 145’lik aylık yükselişe benzeyen bir teknik kurulum izlendiğini aktarıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

BitBox donanım cüzdanını kullanan Bitcoin yatırımcıları için kritik bir güvenlik uyarısı yapıldı. Dogecoin topluluğunda tanınan isimlerden Mishaboar, X üzerinden yaptığı paylaşımda, BitBox’ın ürün yazılımındaki iki ciddi açığın giderildiğini ve kullanıcıların güncellemeyi gecikmeden yüklemesi gerektiğini duyurdu. BitBox, Bitcoin saklama çözümleriyle bilinen bir donanım cüzdan markası olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Güvenlik açığı ve güncelleme çağrısı
2 Dogecoin cephesinde teknik sıkışma

Güvenlik açığı ve güncelleme çağrısı

BitBox, iç denetimler sırasında ürün yazılımında birden fazla güvenlik sorunu tespit ettiğini açıkladı. Şirket, giderilen açıkların kötüye kullanılması halinde saldırganların kullanıcıları zararlı bir ürün yazılımı kurmaya yönlendirebileceğini, cihazın kilidini açabileceğini ve ardından varlıklara erişebileceğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların BitBoxApp üzerinden hem uygulamayı hem de cihaz yazılımını güncellemesi istendi.

BitBox, giderilen bir açığın ağır sonuçlar doğurabileceğini, saldırganların kullanıcıyı zararlı yazılım kurmaya yönlendirip cihazın kilidini açtırarak fonları ele geçirebileceğini bildirdi.

Mishaboar da bu uyarıyı destekleyerek BitBox cihazı kullananların hemen güncelleme yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca güncelleme sırasında kullanılan bilgisayarın temiz ve güvenli olmasının önemine dikkat çekti. Elinde yeni ya da yeni kurulmuş bir bilgisayar bulunan kullanıcılar için bunun daha güvenli bir seçenek olabileceğini kaydetti.

Dogecoin cephesinde teknik sıkışma

Öte yandan kripto para analisti Ali, Dogecoin tarafında dikkat çeken bir teknik görünüme işaret etti. Ali’ye göre DOGE, Eylül 2023’ten bu yana en dar Bollinger Bant sıkışmasını yaşıyor. Bu tür sert sıkışmalar, oynaklığın birikmekte olduğuna ve güçlü bir fiyat hareketinin yaklaşabileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bantların daralması, piyasanın sıkıştığını ve sonrasında daha sert bir hareket ihtimalinin artabileceğini gösterir. Tom DeMark Sequential ise olası trend dönüşlerini tespit etmeye çalışan bir göstergedir.

Ali, hafta sonu yaptığı değerlendirmede Tom DeMark Sequential göstergesinin geçen ay Dogecoin’in aylık grafiğinde alım sinyali verdiğini aktardı. Analist, bunun olası bir trend dönüşüne işaret edebileceğini düşünüyor. Mevcut görünümün, Ağustos 2022’de görülen yapıya benzediğini de ekledi.

Ali, Dogecoin’de Eylül 2023’ten bu yana en sıkı Bollinger Bant daralmasının görüldüğünü, bunun da güçlü bir fiyat hareketi öncesi gerilimin arttığına işaret edebileceğini belirtiyor.

Ağustos 2022’de Dogecoin grafiğinde ters çekiç mum formasyonu ile birlikte TD alım sinyali oluşmuş, ardından doji mum gelmişti. Bu kurulumun sonrasında aylık bazda yüzde 145’lik yükseliş yaşanmıştı. Ali, mevcut tabloda da benzer şekilde ters çekiç, TD alım sinyali ve gelişen bir doji mumu görüldüğünü söylüyor.

DönemTeknik görünümSonuç
Ağustos 2022Ters çekiç, TD alım sinyali, ardından dojiAylık yüzde 145 yükseliş
Mevcut dönemTers çekiç, TD alım sinyali, gelişen dojiYeni bir sert hareket olasılığı

Bu tablo, Dogecoin için kısa vadede yönün netleşmediğini ancak teknik göstergelerin yakından izlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle sıkışan oynaklık ve aylık grafikte beliren sinyaller, piyasa katılımcılarının önümüzdeki mum kapanışlarına odaklandığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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