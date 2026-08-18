BitBox, iki kritik açık sonrası acil güvenlik güncellemesi yayımladı

BitBox donanım cüzdanını kullanan Bitcoin yatırımcıları için kritik bir güvenlik uyarısı yapıldı. Dogecoin topluluğunda tanınan isimlerden Mishaboar, X üzerinden yaptığı paylaşımda, BitBox’ın ürün yazılımındaki iki ciddi açığın giderildiğini ve kullanıcıların güncellemeyi gecikmeden yüklemesi gerektiğini duyurdu. BitBox, Bitcoin saklama çözümleriyle bilinen bir donanım cüzdan markası olarak öne çıkıyor.

Güvenlik açığı ve güncelleme çağrısı

BitBox, iç denetimler sırasında ürün yazılımında birden fazla güvenlik sorunu tespit ettiğini açıkladı. Şirket, giderilen açıkların kötüye kullanılması halinde saldırganların kullanıcıları zararlı bir ürün yazılımı kurmaya yönlendirebileceğini, cihazın kilidini açabileceğini ve ardından varlıklara erişebileceğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların BitBoxApp üzerinden hem uygulamayı hem de cihaz yazılımını güncellemesi istendi.

BitBox, giderilen bir açığın ağır sonuçlar doğurabileceğini, saldırganların kullanıcıyı zararlı yazılım kurmaya yönlendirip cihazın kilidini açtırarak fonları ele geçirebileceğini bildirdi.

Mishaboar da bu uyarıyı destekleyerek BitBox cihazı kullananların hemen güncelleme yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca güncelleme sırasında kullanılan bilgisayarın temiz ve güvenli olmasının önemine dikkat çekti. Elinde yeni ya da yeni kurulmuş bir bilgisayar bulunan kullanıcılar için bunun daha güvenli bir seçenek olabileceğini kaydetti.

Dogecoin cephesinde teknik sıkışma

Öte yandan kripto para analisti Ali, Dogecoin tarafında dikkat çeken bir teknik görünüme işaret etti. Ali’ye göre DOGE, Eylül 2023’ten bu yana en dar Bollinger Bant sıkışmasını yaşıyor. Bu tür sert sıkışmalar, oynaklığın birikmekte olduğuna ve güçlü bir fiyat hareketinin yaklaşabileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bantların daralması, piyasanın sıkıştığını ve sonrasında daha sert bir hareket ihtimalinin artabileceğini gösterir. Tom DeMark Sequential ise olası trend dönüşlerini tespit etmeye çalışan bir göstergedir.

Ali, hafta sonu yaptığı değerlendirmede Tom DeMark Sequential göstergesinin geçen ay Dogecoin’in aylık grafiğinde alım sinyali verdiğini aktardı. Analist, bunun olası bir trend dönüşüne işaret edebileceğini düşünüyor. Mevcut görünümün, Ağustos 2022’de görülen yapıya benzediğini de ekledi.

Ali, Dogecoin’de Eylül 2023’ten bu yana en sıkı Bollinger Bant daralmasının görüldüğünü, bunun da güçlü bir fiyat hareketi öncesi gerilimin arttığına işaret edebileceğini belirtiyor.

Ağustos 2022’de Dogecoin grafiğinde ters çekiç mum formasyonu ile birlikte TD alım sinyali oluşmuş, ardından doji mum gelmişti. Bu kurulumun sonrasında aylık bazda yüzde 145’lik yükseliş yaşanmıştı. Ali, mevcut tabloda da benzer şekilde ters çekiç, TD alım sinyali ve gelişen bir doji mumu görüldüğünü söylüyor.

Dönem Teknik görünüm Sonuç Ağustos 2022 Ters çekiç, TD alım sinyali, ardından doji Aylık yüzde 145 yükseliş Mevcut dönem Ters çekiç, TD alım sinyali, gelişen doji Yeni bir sert hareket olasılığı

Bu tablo, Dogecoin için kısa vadede yönün netleşmediğini ancak teknik göstergelerin yakından izlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle sıkışan oynaklık ve aylık grafikte beliren sinyaller, piyasa katılımcılarının önümüzdeki mum kapanışlarına odaklandığını gösteriyor.