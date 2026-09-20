DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin, 0,09 dolar direncine yaklaşırken toparlanma sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, 0,09 dolar direncine yaklaşırken toparlanma sinyali verdi.
  • 📈 Teknik göstergeler, $DOGE’de kısa vadeli alım gücünün arttığını gösteriyor.
  • 🐋 Büyük yatırımcılar son bir haftada 240 milyondan fazla DOGE topladı.
  • 🧭 0,0885 ile 0,09 dolar bandının aşılması halinde 0,10 dolar bölgesi izlenecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin son 24 saatte yüzde 3,66 yükselerek 0,08727 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki toparlanma henüz daha geniş çaplı bir yükseliş dönüşümünü doğrulamasa da, zincir üstü veriler ve teknik göstergeler alım ilgisinin güç kazandığına işaret ediyor. Özellikle büyük yatırımcıların birikimi ile 0,0885 ile 0,09 dolar aralığındaki direnç bölgesine yaklaşılması, piyasadaki odağı bu seviyelere çevirdi.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde kısa vadeli iyileşme
2 0,09 dolar bölgesi kritik eşik olarak izleniyor
3 Büyük yatırımcı birikimi dikkat çekti

Teknik göstergelerde kısa vadeli iyileşme

Trader Tardigrade tarafından paylaşılan dört saatlik grafikte Dogecoin, Ichimoku göstergesinin Tenkan sen, Kijun sen ve Kumo bulutu bileşenlerinin üzerine çıktı. Bu görünüm, son düzeltmenin ardından alıcıların yeniden denge kurmaya başladığını gösteriyor.

Mini sözlük: Ichimoku, destek, direnç ve trend yönünü aynı anda izlemeye yarayan bir teknik analiz göstergesidir. Tenkan sen ve Kijun sen kısa ve orta vadeli denge çizgilerini, Kumo bulutu ise fiyatın genel trend bölgesini gösterir.

Buna karşın ileriye dönük bulut yapısı halen kırmızı kalıyor. Bu nedenle kısa vadeli teknik güçlenme görülse de, daha geniş ölçekte yükseliş eğiliminin tam olarak teyit edildiğini söylemek için erken olduğu değerlendiriliyor.

Dogecoin, dört saatlik grafikte Tenkan sen, Kijun sen ve Kumo bulutunun üzerine çıktı, ancak ileri projeksiyonda bulut yapısı zayıf görünümünü koruyor.

0,09 dolar bölgesi kritik eşik olarak izleniyor

Günlük grafikte ise Dogecoin bir süredir aşağı yönlü kanal içinde hareket ettikten sonra 0,078 ile 0,08 dolar bandından tepki verdi ve yeniden üst trend çizgisine yöneldi. Wealthmanager, 0,0885 ile 0,09 dolar üzerindeki kırılmanın bir sonraki önemli tetikleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Stochastic RSI göstergesinin de aşırı satım bölgesinden yukarı dönmesi, toparlanma ihtimalini destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı. Bu direnç bandının aşılması halinde 0,0946 dolar seviyesi, ardından da psikolojik açıdan önemli görülen 0,10 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Buna karşılık reddedilme yaşanması durumunda 0,083 ile 0,08 dolar aralığı yeniden destek olarak test edilebilir.

0,0885 ile 0,09 dolar aralığının aşılması halinde sıradaki seviyeler 0,0946 ve 0,10 dolar olarak öne çıkıyor.

Büyük yatırımcı birikimi dikkat çekti

Zincir üstü veriler de mevcut teknik görünümü destekliyor. Ali Charts verilerine göre büyük Dogecoin cüzdanları son bir haftada 240 milyondan fazla DOGE topladı. İzlenen büyük yatırımcı bakiyesinin yaklaşık 19,02 milyar DOGE seviyesine yükselmesi, fiyatın son destek bölgesine yakın seyrettiği dönemde alım yapıldığını gösteriyor.

Daha geniş zaman diliminde 0,08 ile 0,085 dolar bandı önemli destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın korunması, 0,09 ile 0,10 dolar yönlü yeni bir denemeye zemin hazırlayabilir. Ancak 0,0784 dolar civarındaki alt kanal sınırının kaybedilmesi, mevcut toparlanma yapısını zayıflatabilir ve 0,07 ile 0,075 dolar bandını yeniden gündeme taşıyabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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