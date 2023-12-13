2023 Zirvesinin Ardından Dogecoin Hedef Fiyat

2021 yılını kasıp kavuran ve yaşadığı yükselişle milyonlara adını duyuran Dogecoin zor bir 2023 yılı yaşadı. Ancak halen yılı güzel bitirme imkanı var. Bu yıl yaşadığımız sayısız olayın ardından Elon Musk’ın da onu terk etmesiyle negatif fiyat performansı anlaşılabilirdi. Peki yıl sonu için iyimser beklentinin sebebi ne?

Dogecoin (DOGE) Yorum

Meme coin kralı 2021 Mayıs ayındaki zirveden bu yana uzun vadeli alçalan direnç trend çizgisi altına saplanıp kaldı. Mayıs ayındaki SNL Şov’u hatırlarsanız Elon Musk’ın her şeyi nasıl berbat ettiği de gözünüzün önüne gelecektir. 1 dolar hedefine ilk defa bu kadar yaklaşan DOGE sonrasında istikrarlı bir düşüş yaşadı.

ATH (tüm zamanların en yüksek fiyatı) gününden bugüne değin uzun vadeli trend çizgisi altında kalan DOGE fiyatı Ekim 2023’te bundan kurtuldu. Bu tarz uzun vadeli yapılardaki bozulmalar artık trend değişimine işaret ettiği için yatırımcıların cephesinde heyecan vericidir. Trend çizgisi aşılsa da henüz yatay direnç alanına ulaşılamadı.

Haftalık grafikte RSI pozitif ve fiyat nispeten güçlü. Bitcoin’in baskısıyla bir nebze zayıflık var ancak bu sorunun da yarın bu saatlerde Powell içindekileri kustuktan sonra sona ermesi umuluyor.

Dogecoin Hedef Fiyat

Günlük grafikteyse DOGE fiyatı 0,095 dolarlık yatay direnç alanından kurtuldu. Yukarı yönlü kırılmanın ardından 0,107 dolarlık zirveye ulaşan fiyat henüz net bir yön tayin etmedi. Yıllık zirvesini gören altcoin buna rağmen düşüş mumu oluşturdu ve bu BTC satışlarıyla alakalıydı. Günlük RSI karışık bir okuma veriyor. Yükseliş tarafında, gösterge düşüş eğilimi trend çizgisinden kurtuldu ancak zayıflıyor.

DOGE fiyatını belirleyecek olan şey 0,095 dolarda gelecek potansiyel bir sıçrama. Eskiden olsaydı bunun Elon Musk desteğiyle olması beklenirdi ancak o artık yok. Belki yaklaşan DOGE uzay görevleriyle alakalı duyurular görebiliriz. Bir ihtimal Elon Musk DOGE-1 uzay göreviyle ilgili (Ay’a birkaç şirket kargoyla fiziksel DOGE gönderecek SpaceX sadece biri) bir şeyler paylaşıp bunu tetikler.

Olumlu senaryoda 0,095 dolardan sıçrama Dogecoin fiyatını 0,145 dolara taşıyabilir ancak tersi senaryoda 0,072 dolara gerileme görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.