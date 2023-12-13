S&P Global’den Dikkat Çeken Stablecoin Değerlendirmesi: Tether Sınıfta Kaldı

Kripto para piyasasına yönelik çalışmalar gün geçtikçe ele alınmaya devam ediyor. Buna göre S&P Global bir stablecoin istikrar değerlendirmesi başlatarak dikkat çekti. Ele alınan değerlendirmede sekiz stablecoin projesine yönelik ilk derecelendirmede hiçbirine en yüksek not verilmedi ancak iki proje fiat sabitlerini koruma yeteneklerine yönelik yapılan değerlendirmede en düşük notu aldı.

S&P’den Stablecoin Raporu

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre S&P Global bu alana yönelik derecelendirmeleri oluşturmak için önce varlık kalitesi risklerini, ardından riskleri hafifleten faktörleri inceliyor ve daha sonra yönetişim, yasal ve düzenleyici çerçeve, itfa edilebilirlik ve likidite, teknoloji ve üçüncü taraf bağımlılıkları ve geçmiş performansı dikkate alıyor.

Eskiden Standard & Poor’s olarak bilinen S&P Global, en çok Amerika Birleşik Devletleri borsalarında listelenen büyük şirketlerin S&P 500 Endeksi ile biliniyor. Şirket, daha önce dikkatini stablecoin sektörüne çevirmişti ancak yeni derecelendirmelerin derinliği ile değil. S&P Global Ratings kıdemli analisti Lapo Guadagnuolo konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Stablecoin’lerin kripto ve gerçek dünya varlıkları arasında önemli bir köprü görevi görerek finansal piyasaların dokusuna daha da yerleştiğini görüyoruz. Bununla birlikte stablecoin varlık kalitesi, yönetişim ve likidite gibi faktörlere karşı bağışık olmadığını kabul etmek önemlidir.”

Rapora Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Gemini (GUSD), Pax (USDP) ve USD Coin, varlık desteklerinin kalitesi sayesinde verilen en yüksek not olan 2 puan ile güçlü notunu almayı başardı. Gemini ve Pax, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından denetlenmesi ile dikkat çekiyor.

Piyasa değerine göre açık ara lider stabilcoin olan Tether, 4 puan alarak kısıtlı olarak derecelendirildi. Değerlendirme büyük ölçüde proje varlıklarının şeffaflık eksikliğine dayanıyordu. TrueUSD’nin 5 puan ile zayıf derecesi de bilgi eksikliğine dayandırıldı.

FRAX ise Mart ayında USD desteğine geçme yönündeki topluluk kararına rağmen bir algoritmaya bağımlılığının devam etmesi nedeni ile 5 puan alarak zayıf olarak derecelendirildi. Moody’s derecelendirme servisi Kasım ayında yapay zekaya dayalı Kripto Varlık Monitörü hizmetiyle stablecoin analizine geçti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.