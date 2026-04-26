Trump’ın katıldığı gecede şüpheli öğretmen çıktı

  • ⚡ Trump’ın katıldığı gecedeki silahlı olayda şüpheli Cole Allen olarak belirlendi.
  • Allen’ın California’da öğretmenlik yaptığı ve bağımsız oyun geliştirdiği ortaya çıktı.
  • Caltech mezunu şüphelinin mühendislik ve bilgisayar alanında eğitim aldığı aktarıldı.
  • 🔥Yetkililer olayın motivasyonunu hâlâ araştırıyor.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin kimliği gündeme geldi. CNN’in aktardığına göre soruşturmacılar şüpheliyi California’nın Torrance kentinde yaşayan 31 yaşındaki Cole Allen olarak belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli mercek altında

Allen’ın, ABD Başkanı Donald Trump ve çok sayıda önemli ismin katıldığı yemek alanı yakınında silahlı halde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kamuya açık kayıtlar, Allen’ın test hazırlık ve özel ders hizmeti veren C2 Education’da yarı zamanlı eğitmen olarak çalıştığını gösteriyor. Şirketin Allen’ı Aralık 2024’te ayın öğretmeni seçtiği de kayıtlara yansıdı.

Allen’ın eğitim ve teknoloji geçmişi, olay sonrası yürütülen incelemelerde öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

Caltech mezunu ve oyun geliştirici

Allen’ın akademik geçmişi de dikkat çekti. California Institute of Technology’den 2017’de makine mühendisliği lisans derecesi aldığı, daha sonra California State University, Dominguez Hills’te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yaptığı aktarıldı.

Üniversite yıllarında yerel basında, tekerlekli sandalyeler için acil fren sistemi geliştirmesiyle gündeme geldiği belirtildi. Bu çalışma, Allen’ın mühendislik ve ürün geliştirme alanındaki geçmişine ilişkin ayrıntılar arasında yer aldı.

Allen’ın oyun geliştirme alanında da faaliyet gösterdiği bildirildi. “Boredom” adlı bağımsız oyunu Steam’de yayımlayan Allen’ın, bu yapımın devamı niteliğinde yeni bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Siyasi bağış kaydı da dosyada yer aldı

Federal Election Commission kayıtlarına göre Allen, Ekim 2024’te Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptı. Ancak bu bilgi, olayın motivasyonuna ilişkin tek başına belirleyici bir unsur olarak değerlendirilmedi.

Yetkililer, Allen’ın tek başına hareket edip etmediğini, olay yerine nasıl geldiğini ve saldırı girişiminin arkasındaki olası nedeni araştırıyor. Resmi suçlamaların kapsamının soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

Olay, Washington’daki yüksek profilli etkinliklerde güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şüphelinin eğitim, mühendislik ve oyun geliştirme geçmişi ise kamuoyunda dosyanın en çok konuşulan ayrıntıları arasında yer aldı.

