Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?

Bitcoin savunucuları, son yedi günde yaklaşık yüzde 17’lik düşüşe rağmen en büyük kripto varlığa olan güvenlerini koruduklarını belirtiyor. Bu gerileme, Temmuz 2024’ten bu yana en sert haftalık performans olarak kayda geçerken, toplam piyasa değerinden de yaklaşık 200 milyar dolar silindi. CoinDesk verilerine göre bitcoin 60.000 doların altında işlem görüyor; son bir ayda yaklaşık yüzde 27, 6 Ekim’de görülen zirvesine kıyasla ise yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

Satış baskısına karşı öne çıkan açıklama

Piyasada öne çıkan görüşlerden biri, sorunun doğrudan Bitcoin’e değil, küresel likidite akışına bağlı olduğu yönünde. Bitcoin maksimalistleri olarak bilinen ve bitcoinin kalıcı küresel benimsenmeye ulaşabilecek tek kripto varlık olduğunu savunan kesim, spekülatif sermayenin kripto piyasasından çıkıp yapay zeka temasına yöneldiğini ileri sürüyor. Onlara göre mevcut tablo, yapısal bir güven kaybından çok geçici bir nakit daralmasını yansıtıyor.

Quantum Economics kurucusu ve piyasa analisti Mati Greenspan, bitcoin fiyatındaki aşağı yönlü eğilimin yatırımcıların inancını kaybetmesinden değil, yapay zekanın spekülatif sermaye için baskın adres haline gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

Greenspan, Bitcoin’in bir Bitcoin sorunu yaşamadığını, asıl meselenin likidite tarafında olduğunu belirtti. Yapay zekanın piyasanın yeni takıntısı haline geldiğini, ancak bu tür dönemsel eğilimlerin kalıcı olmayabileceğini ifade etti.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde görülen çıkışlar da bu tartışmayı besliyor. Söz konusu fonlarda 11 işlem seansı boyunca toplam 3,45 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Aynı dönemde Wall Street’te teknoloji hisselerine ilgi güçlü kaldı. Son bir yılda Nasdaq yüzde 34, S&P 500 ise yaklaşık yüzde 24 yükseldi.

Yapay zeka halka arzları ve dikkat çeken sermaye akışı

Greenspan, piyasa likiditesinin nereye kaymış olabileceğine dair en güçlü işaretlerden birinin, Anthropic’in 50 milyar dolarlık halka arz hazırlığı ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık değerleme hedefi olduğunu savundu. OpenAI, Anthropic ve SpaceX’in beklenen halka arzlarının toplamda 200 milyar doların üzerinde kaynak çekebileceği; bunun da yatırımcı ilgisini yapay zeka ve teknoloji tarafına kaydırabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan bitcoin fiyatını izleyen ve borsada işlem gören fondur. IPO ise bir şirketin hisselerini ilk kez halka açması anlamına gelir.

Bitcoin çekirdek geliştiricilerinden Jameson Lopp da düşüş dönemlerinde yatırımcıların basit bir neden arayışına girdiğini, mevcut tabloda ayı piyasası etkisinin ve geleneksel finans cephesindeki yapay zeka yükselişinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Herkes aynı görüşte değil

Buna karşılık bazı piyasa gözlemcileri, Bitcoin’deki zayıflığın tek başına yapay zeka temasına bağlanamayacağını savunuyor. AdLunam kurucu ortağı Jason Fernandes, varlık üzerindeki baskının çok yönlü olduğunu belirtti. ETF çıkışları, yüksek faizler, inatçı enflasyon, teknoloji hisselerine dönüş ve makroekonomik belirsizliklerin aynı anda etkili olduğu görüşü öne çıkıyor.

Fernandes, BTC’nin şu anda her yönden baskı altında olduğunu, ETF çıkışları, yüksek faiz, yükselen enflasyon, teknoloji hisselerine kayan para ve Michael Saylor’ın Strategy üzerinden yaptığı satışın yarattığı psikolojik etkinin birlikte hissedildiğini aktardı.

Strategy de son günlerde tartışmaların merkezinde yer aldı. En büyük halka açık kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan şirket, mayıs sonlarında 32 bitcoin satarak 2,5 milyon dolar elde etti. Bu işlem, son dört yıldaki ilk satış olarak kayda geçti. Satışın, Stretch olarak bilinen STRC adlı süresiz imtiyazlı hisse için temettü ödemelerini finanse etmek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Greenspan ise bu satışın etkisinin abartıldığını savundu. Ona göre 843.000 BTC’yi aşan bilançoya karşılık 32 BTC’lik satış, toplam tablo içinde son derece sınırlı kalıyor. Yine de kısa vadede kripto piyasasına geri dönüşün kolay olmayabileceği, yapay zeka temasında olası bir çözülmenin bile önce risk iştahını genel olarak zayıflatabileceği belirtiliyor.

Bazı Bitcoin savunucuları ise uzun vadeli temellerin bozulmadığını ve mevcut yatay seyir bölgesinin birikim alanı olarak görülebileceğini düşünüyor. Ancak Greenspan, dip seviyenin kesin olarak görüldüğü varsayımına karşı dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.