Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?

Bitcoin fiyatı 60 bin doların altına gerileyerek son 10 gündeki düşüşünü yaklaşık 19 bin dolara taşıdı. Kripto para piyasasında satış baskısının hızlanmasıyla birlikte oynaklık artarken, yalnızca 60 dakika içinde 155 milyon dolardan fazla uzun pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

İstihdam verisi sonrası baskı arttı

ABD’de mayıs ayına ait tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, riskli varlıklarda satış dalgasını güçlendirdi. Ekonomi mayısta 172 bin yeni istihdam yaratırken, piyasa beklentisi 85 bin düzeyindeydi. İşsizlik oranı yüzde 4,3 olarak açıklanırken, mart ve nisan ayı istihdam verileri toplam 93 bin kişi yukarı yönlü revize edildi.

Güçlü istihdam verisi, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatabileceği için kripto varlıklar üzerinde ek baskı oluşturdu. Bitcoin, verinin ardından 61.884 dolar civarında işlem görürken 24 saatte yüzde 2,54 geriledi ve ardından 60 bin dolar eşiğinin altına sarktı.

Türev piyasalarında kritik eşik

Opsiyon piyasasında 60 bin dolar seviyesi yakından izleniyor. Deribit Ticari İşler Direktörü Jean-David Péquignot, bu seviyenin Bitcoin opsiyonları için kilit bir eşik olduğunu belirtti. Deribit, kripto türev piyasasında öne çıkan platformlardan biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gamma, opsiyon fiyatının dayanak varlıktaki değişime karşı duyarlılığının nasıl hızlandığını gösteren ölçüdür. Kısa gamma taşıyan piyasa yapıcılar, fiyat düştükçe spot veya vadeli satışla risk dengelemesine yönelebilir.

60 bin doların altına inilmesi, bugün görüldüğü gibi, piyasa yapıcıları kısa gamma riskini dengelemek için spot Bitcoin veya vadeli kontrat satmaya itebilir. Fiyattaki zayıflığın sürmesi halinde yüksek kaldıraç da yeni uzun pozisyon tasfiyelerini tetikleyebilir.

Verilere göre, yalnızca Deribit üzerindeki 60 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonlarına bağlı açık pozisyon büyüklüğü 1,2 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerin, ek korunma işlemleri ve yeni tasfiye dalgaları üretme riski taşıdığı değerlendiriliyor.

Piyasa yorumları ve Strategy etkisi

Peter Schiff, Bitcoin’de 61 bin dolar civarındaki kısa vadeli desteğin kalıcı olmadığını savundu ve düşüşün sürebileceğini söyledi. Ona göre kripto varlıklardaki ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı, değerli metaller dahil diğer piyasalara da yansıyor.

Bitcoin’e en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olan Strategy cephesinde de baskı arttı. Michael Saylor, Bitcoin topluluğunun farklı düşünce çizgileri arasında birleşmesi gerektiğini ifade etti. Şirketin gerçekleşmemiş zararı, Bitcoin’in ortalama alım maliyetinin altına inmesiyle 12,7 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin, bireyler, kurumlar, şirketler, bankalar, sermaye piyasaları ve devletler tarafından kullanılan küresel bir parasal ağ niteliği taşıyor.

Buna karşılık CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, son düşüş nedeniyle yöneltilen eleştirilerin Saylor’dan çok eski büyük yatırımcılara odaklanması gerektiğini belirtti. Ju’ya göre son iki yılda eski büyük cüzdanlar Saylor ve ETF’lere yaklaşık 1,24 milyon BTC sattı. Aynı dönemde Strategy’nin satış miktarı yalnızca 32 BTC oldu.

Zincir üstü göstergeler stres sinyali veriyor

Piyasa yorumlarında aktarılan Glassnode verilerine göre, ABD hükümetinin elindeki Bitcoin varlıklarının değeri de düşüşten etkilendi. Büyük bölümü el konulan suç gelirlerinden oluşan bu portföyün değeri 20,8 milyar dolara indi. Söz konusu tutar, ekimde görülen 40,7 milyar dolarlık zirvenin oldukça altında kaldı.

Zincir üstü değerleme göstergeleri de baskıya işaret ediyor. Bitcoin’in MVRV oranı 1,19 seviyesine geriledi. Bu göstergede 1,0’ın altı genellikle düşük değerlemeyle ilişkilendirilirken, daha yüksek seviyeler piyasa genelinde kar durumunun daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Analistler ayrıca 4000 günlük ve 365 günlük hareketli ortalamalar arasında oluşan son kesişimi izliyor. Bu görünüm aşağı yönlü riskin sürdüğünü düşündürürken, geçmiş döngülerde benzer dönemlerin uzun vadeli yatırımcılar için kademeli birikim evreleriyle de çakıştığı görülmüştü.

Bitcoin için şimdi 59 bin dolar bölgesi önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde korunma amaçlı satışların ve tasfiyelerin artabileceği belirtiliyor. Olası bir toparlanmada ise istihdam verisi sonrası oluşan baskının dengelenebilmesi için 65 bin dolar direncinin yeniden aşılması gerekecek.