XRP’de 1,10 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi sinyal izleniyor?

XRP, 1,1056 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağında hem fiyat grafiği hem de XRP’nin toplam kripto para piyasasındaki payını gösteren hakimiyet verisi yer alıyor. Analistler, XRP hakimiyetinin kritik bir destek bölgesinde tutunmasına karşın XRP/USD paritesinde günlük grafikte zayıf görünümün sürdüğünü belirtiyor.

XRP hakimiyetinde dikkat çeken destek testi

Piyasada XRP.D olarak izlenen XRP hakimiyeti, XRP’nin daha geniş kripto para piyasasındaki payını ölçüyor. Bu gösterge, yatırımcılar tarafından XRP’nin diğer dijital varlıklara göre göreli gücünü anlamak için takip ediliyor. Son görünümde XRP.D, önemli bir destek alanının hemen üzerinde kalmayı başardı.

Mini sözlük: Hakimiyet, bir kripto varlığın toplam piyasa değeri içindeki payını ifade eder. XRP.D ise bu payın özel olarak XRP için hesaplanan görünümüdür ve piyasa içindeki göreli ağırlığı izlemek için kullanılır.

Destek seviyesinin kısa süreli olarak aşağı sarkmasının ardından bölgenin yeniden savunulduğu görüldü. Test sırasında işlem hacminde sınırlı da olsa artış yaşanması, fiyat kritik seviyeye yaklaşırken piyasa faaliyetinin hızlandığına işaret etti.

XRP hakimiyetinin halen kritik destek üzerinde bulunduğu, haftalık RSI göstergesinin ise son derece sıkışık bir yapı sergilediği belirtildi. Paylaşıma göre RSI’ın temmuz ayına kadar yön konusunda daha net bir sinyal üretmesi beklenebilir.

Bu değerlendirme, piyasada oynaklık beklentisinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak analistler, mevcut yapının tek başına yön teyidi vermediğini, sadece yakından izlenen hassas bir teknik tabloya işaret ettiğini vurguluyor.

Fiyat tarafında baskı sürüyor

Günlük grafikte XRP, son düşüşün ardından yaklaşık yüzde 5,3 kayıpla 1,1056 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha önce 3,00 ila 3,50 dolar bandına yaklaşan fiyatın son dönemde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturduğu görülüyor.

Kısa vadede ilk destek 1,10 dolar seviyesinde izleniyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi halinde 1,00 dolar yeniden gündeme gelebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda 0,85 ile 0,90 dolar aralığı da izlenen diğer aşağı yönlü bölgeler arasında yer alıyor.

Yukarı yönlü tepki denemelerinde ise 1,25 ile 1,35 dolar bandı direnç alanı olarak öne çıkıyor. Analistlere göre mevcut negatif yapının zayıflaması için XRP’nin önce bu bölgeyi geri alması, ardından 1,35 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

RSI ve MACD göstergeleri ne söylüyor?

Teknik göstergeler de dalgalanma ihtimalini destekleyen bir tablo sunuyor. Günlük RSI yaklaşık 19,4 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasanın aşırı satım bölgesine indiğine işaret ediyor. Aşırı satım görünümü zaman zaman kısa süreli tepki yükselişleri getirebilse de bunun tek başına dip oluşumu anlamına gelmediği kabul ediliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar üzerinden eğilimin yönü ile ivmesini izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir.

Aynı grafikte MACD göstergesi ise negatif görünümünü koruyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında kalması ve histogramın eksi bölgede seyretmesi, aşağı yönlü momentumun henüz sona ermediğine işaret ediyor. Bu nedenle piyasada ana odak, XRP hakimiyetindeki dayanıklılık ile spot fiyattaki zayıflık arasındaki ayrışmada kalmayı sürdürüyor.