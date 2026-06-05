Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

ABD Temsilciler Meclisi komitesi, kripto vergilendirmesinde küçük işlemler ve madencilik gelirleri için yeni tasarıları görüşecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Temsilciler Meclisi komitesi, 9 Haziran'da yedi kripto vergi taslağını görüşecek.
  • 📌 Taslaklar, küçük işlemler, stabilcoin faaliyetleri ve madencilik ile stake gelirlerine odaklanıyor.
  • ⚖️ Düzenlemelerin önemli bölümü, $BTC gibi varlıklarda çifte vergilendirme tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyor.
  • 🏛️ Benzer girişimler daha önce sonuçsuz kalmıştı, ancak bu yıl zorunlu yasa paketlerine madde eklenmesi mümkün görülüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Temsilciler Meclisi Vergi Yolları ve Araçları Komitesi’nin gelecek hafta yapacağı oturum öncesinde, dijital varlıkların vergilendirilmesine odaklanan yedi ayrı yasa taslağı dolaşıma girdi. Taslakların her biri, kripto varlıkların vergi uygulamasındaki belirli bir başlığı ele alıyor. Düzenlemeler arasında küçük tutarlı işlemlerde vergi yükünün hafifletilmesi, madencilik ve stake yoluyla elde edilen varlıkların vergilendirilmesi ile bağış kurallarındaki bazı yükümlülüklerin azaltılması yer alıyor.

İçindekiler
1 Komite 9 Haziran’da ele alacak
2 Madencilik ve stake gelirleri öne çıkıyor
3 Önceki girişimler sonuç vermemişti

Komite 9 Haziran’da ele alacak

Vergi politikalarını denetleyen komitenin 9 Haziran’da bu başlıkları görüşmesi planlanıyor. Taslak metinler, komitenin geniş kapsamlı tek bir düzenleme yerine, farklı sorun alanlarını ayrı yasa teklifleriyle çözmeyi hedeflediğini gösteriyor. Öneriler arasında belirli küçük işlemler için asgari vergi istisnası getirilmesi, stabilcoin işlemleri ve ağ ücretlerine ilişkin vergi taleplerinin sınırlandırılması, kripto madenciliğiyle edinilen varlıkların nasıl vergilendirileceğinin netleştirilmesi ve dijital varlıkların mevcut menkul kıymet vergi rejimiyle daha uyumlu hale getirilmesi bulunuyor.

Taslaklarda ayrıca kripto varlıklara wash sale kurallarının uygulanması ve hayır kurumlarına yapılan dijital varlık bağışlarında değerleme zorunluluğunun kaldırılması da yer alıyor.

Mini sözlük: Wash sale kuralı, bir varlığın zararına satıldıktan kısa süre sonra yeniden alınması halinde vergi avantajının sınırlandırılmasını ifade eder. ABD’de bu kural uzun süredir menkul kıymetler için uygulanıyor, ancak kripto varlıklar bakımından kapsamı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Digital Chamber Üst Yöneticisi Cody Carbone, yaklaşan oturumun bu tekliflerin geliştirilmesi ve iki partili vergi çalışmalarının ilerletilmesi için fırsat sunduğunu belirtti.

Madencilik ve stake gelirleri öne çıkıyor

Sektörün vergi politikasında en fazla önem verdiği başlıklardan biri, madencilik ve stake gelirlerinde çifte vergilendirme olarak nitelenen uygulamanın ortadan kaldırılması. Tartışılan yaklaşıma göre bazı varlıklar hem elde edildikleri anda hem de daha sonra satıldıklarında vergilendirilebiliyor. Taslaklardan biri, bu sorunu gidermeyi amaçlıyor.

Kripto sektöründe faaliyet gösteren lobi grupları, son dönemde ABD’de politika gündeminin ilk sırasında piyasa yapısına ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu, vergi politikasının ise bir sonraki büyük başlık olduğunu sık sık dile getiriyordu. Bu çerçevede son taslaklar, uzun süredir beklenen daha teknik bir tartışmanın Kongre gündemine taşındığına işaret ediyor.

Önceki girişimler sonuç vermemişti

Dijital varlıklarda hangi işlemin vergilendirilebilir kazanç sayılması gerektiğine dair belirsizliği gidermeye yönelik daha önce de çeşitli girişimler olmuştu. Bunlar arasında, Senato Bankacılık Komitesi bünyesindeki dijital varlıklar alt komitesine liderlik eden Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis’in desteklediği çalışmalar da bulunuyordu. Lummis, Wyoming eyaletini temsil eden ve kripto düzenlemeleri konusunda öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Carbone, kuruluşunun komiteyle birlikte çalışarak taslakları güçlendirmeyi ve dijital varlıklar için ihtiyaç duyulan vergi netliği ile adil yaklaşımın sağlanmasına katkı sunmayı hedeflediğini aktardı.

Ancak Lummis’in daha önce gündeme taşıdığı benzer fikirler yeterli destek bulamamıştı. Bu çabalar arasında, geçen yıl Cumhuriyetçilerin harcama paketine ilgili maddelerin eklenmesine yönelik girişim de yer aldı, fakat sonuç alınamadı.

Temsilciler Meclisi’nde iki partinin desteğini hedefleyen bu yeni vergi girişimlerinin yasama takviminin görece geç bir döneminde ortaya çıktığı belirtiliyor. Buna rağmen yıl içinde Kongre’den geçmesi gereken bazı zorunlu yasa paketlerine ilgili maddelerin eklenebileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İngiltere’de stabilcoin kuralları yeniden gündemde! Bank of England geri adım mı atacak?

AB’de kripto bağlantılı mevduatlara tam koruma sağlanamayabilir

Hodlnaut’ın eski CEO’su Terra çöküşü sonrası dolandırıcılıkla suçlandı

Texas’taki ön seçimlerde kripto sektöründen destek bulan adaylar kazandı

SEC’nin menkul kıymetlerin tokenizasyonuna dair yeni kuralı gündemde spekülasyon yarattı

Clarity Act ile kripto varlıkların düzenlenmesinde yeni bir sayfa açılması planlanıyor

Avrupa Komisyonu MiCA düzenlemeleri için kapsamlı geri bildirim süreci başlattı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Dogecoin ve Shiba Inu, bitcoin $60.000 seviyesine yaklaşırken yaklaşık %9 geriledi
Bir Sonraki Yazı XRP’de 1,10 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi sinyal izleniyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 2,6 milyar dolarlık sıkışma ihtimali büyüdü! Piyasada dengeler nasıl değişebilir?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC)
XRP’de 1,10 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi sinyal izleniyor?
RIPPLE (XRP)
Dogecoin ve Shiba Inu, bitcoin $60.000 seviyesine yaklaşırken yaklaşık %9 geriledi
Kripto Para
Lost your password?