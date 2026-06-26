Kayıt Banner
BINANCEKripto Para Hukuku

Binance cephesinde AB alarmı büyüdü! 1 Temmuz öncesi hangi hizmetler duracak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, AB’de 1 Temmuz öncesi bazı hizmetleri askıya alacağını duyurdu.
  • 📩 Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’daki kullanıcılara yeni kayıtların durduğu bildirildi.
  • 🔐 Şirket, $BNB ekosistemiyle bağlantılı olmasa da kullanıcı varlıklarının erişilebilir kalacağını söyledi.
  • 🇫🇷 Yunanistan başvurusu geri çekilirken yeni lisans rotasının Fransa olduğu aktarıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Binance, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, 1 Temmuz’a kadar Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi kapsamında gerekli MiCA lisansını alamayacağı için bazı hizmetleri askıya alacağını duyurdu. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, aynı zamanda blok içindeki yeni kullanıcı kayıtlarını da durdurdu.

İçindekiler
1 MiCA takvimi ve hizmet kısıtlaması
2 Kullanıcı varlıklarına ilişkin mesaj
3 Yunanistan başvurusu geri çekildi, gözler Fransa’da

MiCA takvimi ve hizmet kısıtlaması

Şirket sözcüsünün aktardığına göre Binance, Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerde müşterilere e posta göndererek yeni kayıt kabul edemeyeceğini ve belirli hizmetlerde kısıtlamaya gideceğini bildirdi. Bildirimlerin Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’daki kullanıcılara ulaştığı belirtildi.

Avrupa Birliği kuralları uyarınca, kripto şirketlerinin 27 üye ülkenin tamamında hizmet sunabilmesi için en az bir üye ülkeden 1 Temmuz itibarıyla MiCA lisansı almış olması gerekiyor. Lisansı bulunmayan şirketlerin ise Birlik içindeki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırması isteniyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ihraççıları için hazırladığı ortak düzenleme çerçevesidir. Amaç, üye ülkeler arasında lisanslama ve gözetim kurallarını uyumlu hale getirerek şirketlerin tek bir izinle Birlik genelinde faaliyet gösterebilmesini sağlamaktır.

Binance, CoinDesk’e yaptığı açıklamada Avrupa hedeflerinin değişmediğini, önümüzdeki aylarda MiCA lisansını alacaklarından emin olduklarını belirtti.

Kullanıcı varlıklarına ilişkin mesaj

Şirketin müşterilere ilettiği mesajda, kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve her zaman erişilebilir kalacağı vurgulandı. Binance, lisanssız Avrupa Birliği faaliyetlerini sonlandırma sürecinde müşterilerin fonlarına erişiminde kesinti olmayacağını ifade etti.

Bu açıklama, hizmet kısıtlamalarının kapsamına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde geldi. Şirket, hangi ürünlerin veya servislerin ne ölçüde etkileneceğine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı.

Yunanistan başvurusu geri çekildi, gözler Fransa’da

Binance, perşembe günü Yunanistan’daki MiCA lisans başvurusunu geri çektiğini açıklamıştı. Şirket, bunun Avrupa’dan çekilme anlamına gelmediğini savundu ve başka bir Avrupa Birliği ülkesinden yetki almak için adım atacağını bildirdi.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Binance’in yeni hedefi Fransa oldu. Şirketin, Avrupa’daki yetkilendirme sürecini bu ülke üzerinden ilerletmeyi planladığı aktarıldı.

Binance’in son hamlesi, Avrupa Birliği’nde tek pazar erişimi sağlayacak lisans yarışının son günlerinde geldi. 30 Haziran son tarihine günler kala atılan bu adım, borsanın Avrupa operasyonlarında geçici bir daralmaya işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CoinUp kurucusu Queenie Li, Yi He iddialarının ardından CPX’teki sert düşüş sonrası kullanıcıları sakinleştirmeye çalıştı

Trump, Kongre’nin konut yasasındaki 4 yıllık CBDC yasağını içeren imza törenini iptal etti

İngiltere’nin kripto merkezi hedefinde düzenleme ile uygulama arasındaki fark öne çıktı

Binance, Yunanistan’daki ret kararının ardından AB içinde yeni lisans arayışına girdi

XRP’de borsalardan çıkış hızlandı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Celsius kurucusu Alexander Mashinsky, ABD’de emtia işlemlerinden kalıcı olarak men edildi

BlackRock, 764 bin BTC ile küresel sıralamada Strategy’nin önüne geçti

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı SHIB açık pozisyonlardaki gerilemeyle 2026 başından bu yana %39 değer kaybetti
Bir Sonraki Yazı Hyperliquid için Singapur hamlesi gündemde! Listede yer alması ne anlama geliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hyperliquid için Singapur hamlesi gündemde! Listede yer alması ne anlama geliyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
SHIB açık pozisyonlardaki gerilemeyle 2026 başından bu yana %39 değer kaybetti
SHIBA INU (SHIB)
ABD doları çekimlerinde dikkat çeken adım! Ripple entegrasyonunda neler değişecek?
RIPPLE (XRP)
Strategy, Bitcoin 58 bin dolara inerken 847 bin 363 BTC tutmaya devam edeceğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Solana 60 dolar eşiğine çekildi! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?
Solana (SOL)
Lost your password?