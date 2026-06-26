Binance cephesinde AB alarmı büyüdü! 1 Temmuz öncesi hangi hizmetler duracak?

Binance, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, 1 Temmuz’a kadar Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi kapsamında gerekli MiCA lisansını alamayacağı için bazı hizmetleri askıya alacağını duyurdu. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, aynı zamanda blok içindeki yeni kullanıcı kayıtlarını da durdurdu.

MiCA takvimi ve hizmet kısıtlaması

Şirket sözcüsünün aktardığına göre Binance, Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerde müşterilere e posta göndererek yeni kayıt kabul edemeyeceğini ve belirli hizmetlerde kısıtlamaya gideceğini bildirdi. Bildirimlerin Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’daki kullanıcılara ulaştığı belirtildi.

Avrupa Birliği kuralları uyarınca, kripto şirketlerinin 27 üye ülkenin tamamında hizmet sunabilmesi için en az bir üye ülkeden 1 Temmuz itibarıyla MiCA lisansı almış olması gerekiyor. Lisansı bulunmayan şirketlerin ise Birlik içindeki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırması isteniyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ihraççıları için hazırladığı ortak düzenleme çerçevesidir. Amaç, üye ülkeler arasında lisanslama ve gözetim kurallarını uyumlu hale getirerek şirketlerin tek bir izinle Birlik genelinde faaliyet gösterebilmesini sağlamaktır.

Binance, CoinDesk’e yaptığı açıklamada Avrupa hedeflerinin değişmediğini, önümüzdeki aylarda MiCA lisansını alacaklarından emin olduklarını belirtti.

Kullanıcı varlıklarına ilişkin mesaj

Şirketin müşterilere ilettiği mesajda, kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve her zaman erişilebilir kalacağı vurgulandı. Binance, lisanssız Avrupa Birliği faaliyetlerini sonlandırma sürecinde müşterilerin fonlarına erişiminde kesinti olmayacağını ifade etti.

Bu açıklama, hizmet kısıtlamalarının kapsamına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde geldi. Şirket, hangi ürünlerin veya servislerin ne ölçüde etkileneceğine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı.

Yunanistan başvurusu geri çekildi, gözler Fransa’da

Binance, perşembe günü Yunanistan’daki MiCA lisans başvurusunu geri çektiğini açıklamıştı. Şirket, bunun Avrupa’dan çekilme anlamına gelmediğini savundu ve başka bir Avrupa Birliği ülkesinden yetki almak için adım atacağını bildirdi.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Binance’in yeni hedefi Fransa oldu. Şirketin, Avrupa’daki yetkilendirme sürecini bu ülke üzerinden ilerletmeyi planladığı aktarıldı.

Binance’in son hamlesi, Avrupa Birliği’nde tek pazar erişimi sağlayacak lisans yarışının son günlerinde geldi. 30 Haziran son tarihine günler kala atılan bu adım, borsanın Avrupa operasyonlarında geçici bir daralmaya işaret ediyor.