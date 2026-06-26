Hyperliquid için Singapur hamlesi gündemde! Listede yer alması ne anlama geliyor?

Hyperliquid, Singapur Para Otoritesi’nin tuttuğu Yatırımcı Uyarı Listesi’ne eklenmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Protokol, bu adımın bir yasak, yaptırım kararı ya da herhangi bir usulsüzlük tespiti anlamına gelmediğini belirtti.

Uyarı listesinin kapsamı

Hyperliquid’e göre söz konusu liste, kamuoyunda yanlış biçimde Singapur Para Otoritesi tarafından lisanslı veya denetlenen kurumlar gibi algılanabilecek yapıları gösteren açık bir kayıt niteliği taşıyor. Protokol, tanınmış birçok kripto para borsası ve merkeziyetsiz finans platformunun da daha önce bu listede yer aldığını aktardı.

Singapur’un merkez bankası ve finansal düzenleyicisi olan Singapur Para Otoritesi, ülkedeki finansal faaliyetlerin denetiminden sorumlu kurum olarak öne çıkıyor. Hyperliquid ise merkezi bir aracı yerine blokzincir üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir işlem altyapısı sunuyor.

Hyperliquid, Singapur Para Otoritesi’nden lisans sahibi olduğunu hiçbir zaman ileri sürmediğini, bu nedenle kullanıcıların platformu düzenlemeye tabi bir yapı olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı.

Faaliyetlerde değişiklik olmadığını savundu

Protokol, listeye eklenmesinin ardından ağ yapısında veya operasyonlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığını bildirdi. Açıklamada, Hyperliquid’in izne bağlı olmayan bir altyapı sunduğu ve kullanıcıların dijital varlıklarını merkezi bir şirkete devretmek yerine doğrudan kendi kontrollerinde tutabildiği ifade edildi.

Platformun verdiği bilgiye göre işlemler blokzincir üzerinde doğrudan sonuçlanmayı sürdürüyor ve kamuya açık şekilde izlenebiliyor. Ayrıca kullanıcıların varlıkları üzerindeki saklama kontrolünü her aşamada kendilerinde tuttuğu kaydedildi. Bu yapı, merkezi kripto para borsalarına alternatif olarak öne çıkan merkeziyetsiz finans projelerinin sıkça vurguladığı özellikler arasında bulunuyor.

Mini sözlük: Self custody, kullanıcıların dijital varlıklarının özel anahtarlarını kendi elinde tutması anlamına gelir. Bu modelde varlıklar bir aracı kurumun saklamasına bırakılmaz; erişim ve kontrol doğrudan kullanıcıda kalır.

Düzenleme tartışmaları sürüyor

Hyperliquid, aynı açıklamada dünya genelindeki düzenleyiciler ve finans kuruluşlarıyla çalışmaya açık olduğunu, blokzincir tabanlı finansal hizmetler için net kuralları desteklediğini de belirtti. Şirketin mesajı, merkeziyetsiz yapılar ile geleneksel finans kuralları arasındaki uyum tartışmasının sürdüğüne işaret etti.

Yatırımcı uyarı listeleri, düzenleyici kurumların son yıllarda kamuoyunu bilgilendirmek için daha sık kullandığı araçlardan biri haline geldi. Bu tür listelere dahil edilmek, tek başına bir şirketin yasa ihlali yaptığı veya faaliyet göstermesinin engellendiği anlamına gelmiyor. Ancak kullanıcılar için, düzenlemeye tabi finansal hizmetleri kullanmadan önce ilgili platformun lisans durumunu kontrol etme gereğini yeniden gündeme taşıyor.

Özellikle merkeziyetsiz protokollerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu ayrım daha fazla önem kazanıyor. Geleneksel borsalardan farklı olarak birçok DeFi platformu, lisanslı şirket yapısından ziyade akıllı sözleşmeler üzerinden çalışıyor. Bu nedenle söz konusu platformların hukuki ve düzenleyici statüsü ülkeden ülkeye değişebiliyor.

Singapur, son yıllarda kripto para düzenlemelerinde daha sıkı bir yaklaşım izlerken, denetlenen koşullar altında blokzincir yeniliklerini desteklemeyi sürdürüyor. Küresel kullanıcı tabanına ulaşan merkeziyetsiz platformların artmasıyla birlikte lisanslama, yatırımcıların korunması ve izne bağlı olmayan ağların mevcut finans kurallarına nasıl uyacağı soruları gündemde kalmayı sürdürebilir.