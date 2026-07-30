Kurumsal transferler arttı, HYPE 1 ayda %24 geriledi

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, son bir ayda yaklaşık %24 değer kaybetti ve düzeltme sürecini sürdürdü. Fiyattaki geri çekilmede, kurumsal yatırımcıların merkezi borsalara yaptığı düzenli transferler ile genel kripto piyasasında yönün netleşmemesi etkili oldu.

Kurumsal cüzdan hareketleri öne çıktı

Zincir üstü verilere göre Multicoin Capital son 10 saat içinde Coinbase Prime’a 137.100 HYPE gönderdi. Bu transferin büyüklüğü yaklaşık 7,51 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Aynı zaman dilimine yakın bir noktada Bitwise da Coinbase’e 22.463 HYPE taşıdı. Bu tutarın karşılığı yaklaşık 1,23 milyon dolar oldu.

Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara saklama, işlem ve likidite hizmetleri sunan bir platform olarak biliniyor. Varlıkların borsa altyapısına taşınması her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, piyasada likidite artırma ya da dağıtım hazırlığı olarak okunabiliyor.

Multicoin Capital’in Coinbase Prime’a 137.100 HYPE, Bitwise’ın ise Coinbase’e 22.463 HYPE taşıması, kurumsal cüzdan hareketlerinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Temmuz boyunca kurumsal yatırımcıların ellerindeki HYPE miktarını kademeli biçimde azalttığı görülüyor. Bu durum, piyasa genelinde zaman zaman güçlenme yaşansa bile yükselişlerin kalıcı olmasını zorlaştırıyor. Sürekli gelen ek arz, alıcıların yukarı yönlü hamlelerini baskı altında tutuyor.

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Teknik görünümde destek alanı izleniyor

Teknik tarafta da zayıflama dikkat çekiyor. HYPE, 100 günlük hareketli ortalama çevresindeki önemli desteği kaybettikten sonra 54 dolar civarına geriledi. Fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın da altına inmesi, kısa vadeli görünümü daha kırılgan hale getirdi.

Bir sonraki uzun vadeli destek alanı 50 ile 52 dolar bandında öne çıkıyor. 200 günlük hareketli ortalama da yaklaşık 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI ise 34 civarına indi ve varlık birkaç haftanın ardından yeniden aşırı satım bölgesine yaklaşmış oldu.

Aşırı satım sinyali zaman zaman kısa süreli tepki yükselişlerini beraberinde getirebilse de, büyük yatırımcıların piyasaya ek arz sunmayı sürdürdüğü dönemlerde tek başına dip oluşumuna işaret etmeyebiliyor. Mayıs ve hazirandaki güçlü işlemlerle karşılaştırıldığında hacimdeki düşüş de alım iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

50 günlük hareketli ortalama çevresindeki 57 dolar seviyesi yeniden aşılırsa, bu bölge alıcıların kontrolü geri almaya başladığına dair ilk işaretlerden biri olabilir.

Kısa vadede piyasada izlenecek ana eşik, satış baskısının yavaşlayıp yavaşlamayacağı olacak. Borsalara yönelen girişler azalmadıkça veya alıcılar ek arzı karşılamadıkça, yukarı yönlü denemelerin güçlü dirençle karşılaşması bekleniyor.