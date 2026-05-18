HYPERLIQUID (HYPE)

Bitwise BHYP yönetim ücretlerinin %10’u ile HYPE alacak fiyat 44 doların üstüne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise BHYP ETF gelirlerinin %10’u ile doğrudan HYPE alacak ve portföyünde tutacak.
  • 💡 Şirket alınan HYPE tokenlerini aynı zamanda stake ederek ek ödül kazanmayı planlıyor.
  • 📈 $HYPE fiyatı bu yıl ikiye katlanıp 44 doların üzerine çıktı.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, Hyperliquid’in blokzincir işlem ücretlerinde payını %40’a kadar yükseltmesi.
Bitwise Asset Management, yeni Hyperliquid ETF’si BHYP için toplanan yönetim ücretlerinin %10’unu, Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni olan HYPE’ı portföyüne eklemek için kullanacağını açıkladı. Bu plan, BHYP ETF’sinin geçtiğimiz cuma günü New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasından yalnızca birkaç gün sonra duyuruldu.

ETF gelirlerinden HYPE alım stratejisi

Şirket, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bitwise, BHYP Hyperliquid ETF’sinden elde edilen yönetim ücretinin %10’unu bilançosunda HYPE bulundurmak üzere aktaracak,” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, edinilen HYPE tokenlerinin ödül getirecek şekilde stake edileceği de belirtildi.

Bitwise, Hyperliquid’in gelir modelinin büyük kısmının HYPE geri alımları ve token yakımlarına ayrıldığını, bu yaklaşımla uyumlu olarak HYPE bulunduracaklarını vurguladı ve bu adımın hem şirket bilançosu hem de yatırımcılar için ek fayda sunduğunu paylaştı.

BHYP kodlu ETF, yatırımcılara doğrudan HYPE’a değil fakat HYPE ve staking ödüllerine dolaylı olarak erişim sağlıyor. ETF’nin işlem hacmine dair güncel bir veri ise şu anda paylaşılmış değil.

Rekabet ve piyasada son durum

Bitwise, Hyperliquid ETF’si için ABD’de ilk başvuruyu yapan şirketlerden biri olurken, rakip şirket 21Shares ise 12 Mayıs’ta 2THYP kodlu kendi Hyperliquid ETF’sini piyasaya sürdü. Zincir üstü veri sağlayıcısı SoSoValue’ya göre, 2THYP ETF’sinde bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Bu gelişmeler sonrasında Grayscale de benzer bir Hyperliquid ETF’si için başvuru yaptı. Son dönemde birden fazla ihraççının Hyperliquid odaklı yatırım ürünlerine ilgi gösterdiği görülüyor. Ancak Bitwise, başvuru sürecinde öne çıkan ilk şirketler arasında yer alıyor.

Hyperliquid’in ağ başarısı ve HYPE fiyatındaki artış

Hyperliquid ağı, özellikle vadeli işlem piyasalarında blokzincir tabanlı işlem hacminde önemli bir paya sahip olmaya başladı. The Block’un açıkladığı verilere göre, Hyperliquid geçtiğimiz hafta blokzincir ağ ücretlerinin %40’a yakınını tek başına üretti. Aynı dönemde Ethereum bu oranın %14’üne, Solana ise %10’una ulaştı.

HYPE fiyatı ise 2026 yılı başında 22 dolar civarındayken, bugün 44 dolar seviyesinin üstüne çıkarak neredeyse ikiye katlandı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre HYPE, 44 doların üzerinde işlem görüyor. Bu fiyat hareketiyle HYPE, stabilcoinler hariç ilk 10 kripto para birimi arasına girmeyi başardı. Piyasa değerindeki yükseliş, Hyperliquid ağındaki işlem hacmindeki artışla aynı döneme denk geldi.

Şirket ayrıca elindeki HYPE tokenlerini stake ederek bu stratejiden ilave getiri sağlamayı hedefliyor. BHYP, New York Borsası’nda aktif şekilde işlem görmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

