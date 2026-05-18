CHAINLINK (LINK)

Tenbin Labs tüm varlık köprülerinde Chainlink CCIP’ye geçti, LayerZero kullanımını sonlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tenbin Labs LayerZero’ya veda ederek zincirler arası varlık transferinde artık yalnızca Chainlink CCIP kullanacak.
  • Platformun tGLD, tMXN ve tBRL tokenları bu güvenli mimariyle farklı blockchain ağlarında işlem görebilecek.
  • ⚡️ Zincirler arası güvenlikte SOC 2 sertifikası, yedekli validatör yapısı ve otomatik devre kesiciyle platform yükü azaltılarak işler kolaylaştırıldı.
  • 🔍 Kritik durum: $tGLD ve diğer gerçek dünya varlıklarının sorunsuz aktarımı için CCIP altyapısına tamamen geçildi.
Tenbin Labs, yaptığı iç denetimlerin ardından, platformunda kullandığı köprü altyapısında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, son dönemde sektörde yaşanan zincirler arası güvenlik olaylarının etkisiyle LayerZero köprüsünü kullanmama kararı aldı ve bunun yerine yalnızca Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) çözümüne geçtiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Güvenlik endişeleri ve denetim sonuçları
2 CCIP’nin öne çıkan güvenlik mimarisi
3 Yerleşik risk yönetimi ve operasyonel destek

Güvenlik endişeleri ve denetim sonuçları

Tenbin Labs’ın köprü altyapısındaki bu değişikliğin temel nedeni, kısa süre önce blockchain ekosisteminde yaşanan bazı zincirler arası siber vakalar oldu. Şirketin kendi iç güvenlik denetimi, LayerZero’nun gerçek dünyaya dayalı tokenlaştırılmış varlıklar için artık yeterli güvenlik seviyesine ulaşmadığını ortaya koydu. Bunun üzerine, hem risk azaltmayı hem de operasyonel verimliliği esas alan yeni köprü altyapısı arayışı başlatıldı.

Tenbin Labs’ın migrasyonuyla birlikte, tGLD, tMXN ve tBRL gibi tüm tokenlaştırılmış varlıklar artık Chainlink CCIP altyapısı üzerinden zincirler arası dağıtımını sürdürecek. Bu adımın, şirketin mevcut ve gelecek projelerinde daha güvenli ve izlenebilir bir standart oluşturması amaçlanıyor.

CCIP’nin öne çıkan güvenlik mimarisi

Chainlink CCIP’nin tercih edilmesinin başlıca nedeni, üzerinde çalışan 16 bağımsız ve denetimden geçmiş düğüm operatörüyle yüksek düzeyde doğrulama sağlaması oldu. Her köprü hattında bu düğümlerin yer alması, zincirler arası varlık transferlerinde tekrarlayan ve yedekli onay mekanizması sunuyor.

Ayrıca CCIP’nin sahip olduğu SOC 2 Type 2 güvenlik sertifikası, finans sektörü de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde kabul gören standartlara uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu sertifikasyon, tokenlaştırılmış emtia ve para birimleriyle çalışan Tenbin Labs için güvenlik açısından ek bir güvence sunuyor. Böylece şirketin kendi yazılımsal güvenlik geliştirme yükünü azaltıyor.

Tenbin Labs tarafından yapılan değerlendirmede, “Zincirler arası altyapı platform ekiplerine ek bir külfet oluşturmadan standart ve güvenli olmalı” vurgusu yapıldı.

Şirketin sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, CCIP geçişinin nedenlerini ve hedeflerini detaylandıran bir bilgilendirme yayımlandı. Proje ekibi, savunmacı mimariyi ve denenmiş güvenlik yaklaşımını “rakipsiz” olarak nitelendirdi.

Yerleşik risk yönetimi ve operasyonel destek

CCIP’nin altyapısında yer alan yerleşik risk kontrol mekanizmaları da Tenbin Labs’ın tercihini etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Aktif devre kesici işlevi gören limitler sayesinde, olası bir saldırı ya da yayılım senaryosunda sistemin otomatik olarak devreye girmesi ve zararın sınırlandırılması mümkün oluyor.

Ayrıca Chainlink’in Tenbin Labs’a özel atadığı risk yönetimi ve denetim ekibi, operasyonel süreçlerde gerçek zamanlı destek sağlıyor. Bu destek, varlık ihraç eden bir platformun güvenlik yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Tenbin Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Yuki Yuminaga, yaşanan geçiş sürecini şöyle değerlendirdi:

“Son dönemde sektörümüzde yaşanan olaylar, köprü protokollerinin ciddi bir sorumluluk taşıdığını açık biçimde gösterdi.”

Yuminaga, özellikle gerçek dünyadan varlıkların tokenlaştırılması işlemlerinde, köprü altyapısında ortaya çıkabilecek herhangi bir zafiyetin kullanıcı varlıklarını ve sistem bütünlüğünü tehlikeye atabileceğini belirtti.

Tenbin Labs’ın Chainlink CCIP’ye geçişi ise şirketin ürünlerinde verinin blockchainler arası taşınması ve değer aktarımında bir standart oluşturuyor. tGLD, tMXN ve tBRL tokenleri bundan böyle CCIP altyapısı altında, çoklu blokzincir üzerinde dağıtılacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

