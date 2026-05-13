Global stablecoin piyasası 2026’da 321 milyar doları aşarak yeni rekor kırdı

2026 yılının Nisan ayı itibarıyla global stablecoin piyasasının toplam değeri 321 milyar doları geçti. Böylece stablecoinler, tek bir hafta içinde 1 milyar doların üzerinde giriş kaydedip tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, son 12 ayda %50’lik bir büyümeye işaret ediyor. Aynı dönemde kripto para piyasası genelinde ise sadece 2026’nın ilk çeyreğinde %20’nin üzerinde düşüş yaşandı. Böylece stablecoinlerin sektördeki dayanıklılığı ve büyüme ivmesi öne çıktı.

Stablecoin teknolojisinde ve kullanımında büyük adımlar

Stablecoinlerin yüksek hacimli transferleri ve teknolojik gelişmeleri, mevcut finansal altyapının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Andreessen Horowitz’in kripto araştırma ekibinin analizine göre, stablecoin transfer hızı son iki yılda iki katından fazla artış gösterdi; 2024’te aylık bazda dolaşımdaki arzın 2,6 katı olan transfer hacmi, 2026 başında 6 katına yükseldi.

ABD Merkez Bankası ekonomistleri de Nisan 2026 tarihli raporlarında, stablecoin piyasasının 2025 yılında %50 büyüme kaydettiğini ve bu yükselişte 2025 Temmuz’unda kabul edilen GENIUS Act düzenlemesinin önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu yasa, düzenleyici netlik kazandırarak finans sektöründe kurumsal güveni artırdı.

Stablecoinlerin ilk on yılında eksik olan en önemli unsurun artık tamamlandığı; yani dünyanın en büyük finansal piyasalarında yasal zeminin sağlandığı vurgulanıyor.

Stablecoin altyapısı son 18 ayda ciddi şekilde güçlendi. Sistemler artık tek bir zincir üzerinde kalmak yerine, farklı ağlarda birlikte çalışabilen, bağlantılı bir değer katmanı haline geldi. Chainlink’in CCIP protokolü ve SWIFT ile yapılan entegre çalışmalar sonucunda, Aralık 2025’te CCIP bazlı çapraz zincir transferlerinin hacmi 7,77 milyar dolara ulaştı. SWIFT ağına üye 11.500’den fazla banka, artık varlık transferlerini doğrudan blok zincir cüzdanlarına yönlendirebiliyor.

Circle’ın CCTP protokolü ise USDC transferleri için zincirler arası hızlı işlem imkanı sunmaya başladı ve toplamda 110 milyar dolar üzerinde işlem gerçekleştirdi. Mastercard, Visa ve Stripe’ın stablecoin destekli kart programları sayesinde 100’den fazla ülkede stablecoin bakiyeleri harcamaya açıldı; Visa’nın stablecoin ödemelerinde yıllık 4,5 milyar dolarlık hacme ulaşıldı.

Büyümenin kurumsal ve bölgesel yansımaları

Yeni altyapı sayesinde stablecoin üzerinden yapılan işlemlerin maliyeti, geleneksel yurt dışı havale ücretlerine göre 100 ila 1000 kat daha ucuz seviyelere indi. Federal Reserve’in 2026 raporuna göre, bir stablecoin transferinin maliyeti 0,01 ila 1 dolar arasında ve dakikalar içinde gerçekleşiyor; klasik SWIFT transferleri ise 25-50 dolar tutup, 1 ila 5 gün sürebiliyor.

Citigroup’un CEO’su Jane Fraser, 2025 yılında stablecoin tabanlı işlem hacimlerinin milyar dolarlarla ölçüldüğünü, bu alanda büyüme ve ürün çeşitliliğinin süreceğini belirtti. JPMorgan’ın Kinexys Digital Payments ise günlük 1 milyar dolar hacme ulaştı. EY-Parthenon’un 2026 anketine göre, finans kurumlarının %13’ü şimdiden stablecoin kullanıyor, %65’i ise önümüzdeki 6-12 ayda geçmeyi planlıyor. Anket katılımcılarının %77’si stablecoinleri öncelikle sınır ötesi ödemeler için tercih ediyor.

Bank for International Settlements yönetim kurulu üyesi Pablo Hernandez de Cos, Nisan 2026’daki konuşmasında, toplam stablecoin arzı içinde ABD doları dışı para birimlerinin payının %1’in altında olduğunu, buna karşın altyapı ve düzenleme anlamında büyük bir direnç hattı oluştuğunu ifade etti.

Bölgesel stablecoin gelişmeleri ve yeni trendler

Stablecoinlerin büyük çoğunluğu halen ABD dolarına endeksli şekilde ilerlerken, düzenleyici adımlar ve yerel ihtiyaçlar sayesinde farklı ülkelere özgü stablecoinler ivme kazanıyor. Avrupa Birliği’nin kripto varlık mevzuatı MiCA yürürlüğe girdikten sonra, euro bazlı stablecoinlerin piyasa değeri bir yılda ikiye katlandı. Circle’ın EURC’si bu pastadaki payını %17’den %41’e çıkardı; aylık işlem hacmi ise 383 milyon dolardan 3,83 milyar dolara yükseldi.

Brezilya’da Transfero şirketinin BRLA stablecoini, ülkenin hızlı ödeme sistemi PIX ile entegre çalışıyor; hacmi 2023’te neredeyse sıfırken 2026 başında ayda 400 milyon dolara çıktı. Singapur’da ise 2026 itibarıyla sekize kadar önemli oyuncunun yerel stablecoin çıkardığı bildiriliyor. StraitsX’in XSGD tokenı, 2025’te Coinbase listelenmesiyle bölgede önemli bir büyüme yakaladı.

Bölgesel stablecoinlerin toplam hacmi halen sınırlı kalsa da, altyapı ve düzenleyici çerçeve artık her büyük piyasada ulusal paraya endeksli kripto paraların çıkarılmasını destekliyor.

Yeni Zelanda doları temelli stablecoin ekosistemi

Yeni Zelanda, Pasifik bölgesinin en likit para birimine sahip ülkesi. Techemynt tarafından 2021’den bu yana hayata geçirilen NZDS, ülkenin ilk ve tek bire bir NZD teminatlı stablecoini olarak faaliyet gösteriyor. Ethereum tabanlı bu token, ülke içinde finansal hizmet sağlayıcı lisansı altında regülasyona tabi şekilde çıkarılıyor ve yatırımcıların doğrudan blok zincir üzerinde erişimine açılıyor.

NZDS’nin en önemli kullanım alanlarından biri ise Avustralya/Yeni Zelanda ve Pasifik ülkeleri arasındaki yüksek maliyetli havalelere çözüm sunmak. Dünya Bankası’nın 2024 verilerine göre bu bölgedeki havale masrafları, global ortalamanın üzerinde seyrediyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası ve Dışişleri Bakanlığı’nın başlattığı projeler, AML/CFT uyum gereksinimlerinin geleneksel havale altyapısını zorladığını ortaya koyuyor. NZDS gibi stablecoinler ise dakikalar içinde işlem imkanı ve düşük maliyet sayesinde, bankacılık hizmetinin sınırlı olduğu bölgelere erişimi kolaylaştırıyor.

Techemynt’in sunduğu altın ve gümüş tabanlı tokenlar da birlikte ele alındığında, ülkedeki ihracatçı ve ithalatçılar için on-chain NZD yönetimi, değer koruma ve teminat olanakları genişletilmiş oluyor.

Özetle, 2026’da global stablecoin piyasası; çapraz zincir protokolleri, bütünüyle lisanslı ve regüle ihraç süreçleri ve giderek çeşitlenen bölgesel uygulamalarıyla son derece dinamik ve kurumsallaşmış bir yapıya kavuşmuş durumda.