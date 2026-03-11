Chainlink fiyatı 9 dolar seviyesinde dengeleniyor: Piyasa momentum arayışında

Chainlink son günlerde yeniden toparlanmaya çalışan dijital varlık piyasasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Akut bir düşüşün ardından fiyatlar tekrar 9 dolar civarına yerleşmiş durumda. Zincir üstü ve türev piyasa verileri ile kısa vadede yaşanan iniş-çıkışlara rağmen, genel eğilim piyasanın yeni bir denge kurmaya çalıştığı yönünde.

Vadeli İşlem Verileri ve Açık Pozisyonlardaki Hareketlilik

Son dönemde türev piyasasında toplam açık pozisyon miktarı 190 milyon doların hemen üzerinde seyrediyor. Bu tutar, önceki dönemde görülen 200 milyon doların üstündeki seviyelerden kademeli olarak düşüş gösterdi. Pozisyonlardaki bu azalma, oynaklığın azalması ile birlikte bazı yatırımcıların risklerini azalttığını gösteriyor. Yakın geçmişte açık pozisyonlarda 185 milyon dolar seviyelerine dek gerileme yaşansa da, son günlerde yeniden 190 milyon dolara yaklaşılması, piyasa katılımcılarının pozisyon almaya yavaşça döndüğüne işaret ediyor.

Kısa vadede Chainlink fiyatı 9 dolar çevresinde dalgalanmalar gösterdi. İşlem gördüğü zaman diliminde en yüksek 9,08 dolar, en düşük ise 8,95 dolar seviyelerini kaydetti. Son birkaç gün içindeki hareket, özellikle 8,60 doların biraz altından başlayan toparlanmanın ardından kurulan 9,10–9,20 dolar bandında dirençle karşılaştığını gösteriyor. Bu süreçte alıcıların fiyat üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmaya çalıştığı görülüyor.

Destek Seviyeleri ve Temel Piyasa Göstergeleri

Chainlink, gün içinde 8,83 – 9,14 dolar aralığında hareket etti. Piyasa bu seviyeler etrafında direnci test etmeye devam ediyor. Son 24 saatte fiyatın yüzde 2,62 artışla 9,06 dolara yaklaşması işlemlerde toparlanma sinyali olarak kaydedildi. Dolaşımdaki token miktarı 708 milyon adedin üzerinde seyrederken, toplam piyasa değeri ise 6,4 milyar dolar seviyesinde. 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 357,5 milyon dolar olarak açıklanıyor ve piyasanın aktif katılımını sürdüğünü gösteriyor.

Ancak, bu yükselişe ve canlanmaya karşın token hâlâ tarihi zirvesi olan Mayıs 2021’deki 52,70 dolar seviyesinin oldukça gerisinde bulunuyor. Şu anki fiyat, tepe noktasından yüzde 82’den fazla gerilemiş durumda. Bu fark, son iki yıl içindeki genel piyasa düzeltmesinin boyutuna işaret ediyor.

Kısa Vadeli Teknik Sinyaller ve Sıkışan Fiyat Aralığı

Teknik grafikler, Chainlink’in gün içerisinde 8,86 dolar seviyesinden başladığını, kısa süreyle 9,16 dolara çıktığını, ardından 8,85 dolara indiğini ve kapanışta yine 8,99 dolara yaklaştığını gösteriyor. Bu fiyat hareketleri, son dönemde düşük seviyelere rağbetin azaldığını ve kısa vadede yukarı hareketlerin öne çıktığını gösteriyor.

Teknik analizde 20 günlük basit hareketli ortalamanın 8,81 dolar düzeyinde olduğu görülüyor. Bu seviye güncel fiyatın hemen altında bulunarak kısa vadede geçici bir destek sağlıyor. Bollinger bantlarının üst çizgisi 9,39 dolar civarında, bunun olası bir direnç noktası işlevi görebileceği değerlendiriliyor. Alt bant ise 8,23 dolarda konumlanarak mevcut fiyat konsolidasyonunun alt sınırını oluşturuyor.

Diğer momentum göstergeleri ise nötr bir görünüm veriyor. Chaikin Money Flow göstergesi yaklaşık 0,02 seviyesinde ve sermaye akışının alıcılarla satıcılar arasında dengede olduğunu yansıtıyor. Teknik tablo birlikte değerlendirildiğinde, fiyatın 8,80 – 9,40 dolar arasında sıkıştığı ve kısa vadede yönlü bir hareketin kapıda olabileceği öngörülüyor.