Binance’de USDT Rezervleri Şubat Zirvesine Yaklaşıyor, Tron Ağındaki Transferler Hızlanıyor

Özet

  • Binance’te TRC-20 üzerinden yapılan USDT transferlerinde son haftalarda önemli artış görüldü.
  • Borsadaki stablecoin rezervlerinin yükselmesi, piyasada bekleyen önemli bir yatırım potansiyeline işaret ediyor.
  • Tron ağındaki yoğun USDT hareketi, küresel likidite eğilimleri açısından kritik bir gösterge oldu.
Binance borsasında tutulan stablecoin miktarı, özellikle Tron ağı üzerinden yapılan USDT (Tether) transferlerinin artmasıyla birlikte, son haftalarda yeniden şubat ayı başındaki seviyelere çıktı. Bitcoin ise bu gelişmeler sırasında 69.000 dolar bandında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Binance’deki Stablecoin Hareketliliği
2 Stablecoin Rezervlerinin Önemi ve Fon Akışı
3 Tron Ağı ve USDT Transferleri

Binance’deki Stablecoin Hareketliliği

Kripto analiz şirketi CryptoQuant’ın verilerine göre, 2025 Kasım ortasından 2026 Mart başına kadarki dönemde sekiz büyük merkezi borsaya TRC-20 protokolüyle USDT transferleri izlendi. Binance bu dönemde diğer borsalara kıyasla açık bir farkla öne çıktı. Grafiklerde Binance’in rezervi en düşük 1,5 milyar dolardan en yüksek 4,9 milyar dolara kadar ulaşırken; Bybit, OKX ve diğer büyük borsalar bu rakamların oldukça gerisinde kaldı.

Güncel olarak 4,77 milyar dolara yükselen Binance USDT rezervi, şubat başında kısa süreliğine görülen yaklaşık 4,9 milyar dolarlık zirveden sonraki en yüksek ikinci dalga olarak dikkat çekiyor. Şubat ayındaki ilk zirvenin ardından kısa bir düşüş yaşandı, ilerleyen dönemde ise rezervler tekrar artışa geçerek yeni dalgayı oluşturdu. Bu hareket, platformda iki ayrı stablecoin birikimi dalgası olduğunu gösteriyor.

8 Şubat’ta yaşanan yükseliş, CryptoQuant’ın başka bir metriğine göre, o hafta Bitcoin’in 60.000 doların altına inip yatırımcıların büyük oranda zarar ettiği döneme denk geldi. O sırada stablecoin girişlerinin artması dikkat çekerken, bu gelişmeyi takiben Bitcoin’de de yeniden yükseliş başladı ve fiyat 70.000 dolara yaklaştı.

Stablecoin Rezervlerinin Önemi ve Fon Akışı

Borsadaki USDT rezervi, piyasaya henüz girmemiş bir alım gücünü ifade ediyor. Yani yatırımcılar zaten stablecoin’e geçmiş durumda, fakat henüz pozisyon açmadan bekliyorlar. Bu nedenle, borsalarda görülen yüksek stablecoin miktarı, piyasada potansiyel olarak aktifleşmeyi bekleyen bir sermaye olduğunu gösteriyor.

Rezervler düşük olduğunda piyasa dışı para sınırlı kalıyor ve yeni sermayenin önce itibari paradan kriptoya dönüşmesi gerekiyor. Ancak rezervlerin bu denli yüksek olması, yatırımların doğrudan ve hızlıca kripto varlıklara yönelmesini sağlayabiliyor. Son verilere göre Binance’teki 4,77 milyar dolarlık stablecoin bakiyesi, piyasaya güçlü bir potansiyel alıcı etkisi yaratabilir. Ancak bu fonların gerçekten kriptoya dönüşmesinin, fiyat hareketleri ve piyasa algısına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Tron Ağı ve USDT Transferleri

Grafikte özellikle USDT’nin Tron ağı (TRC-20 protokolü) üzerinden borsalara taşındığı gösteriliyor. Son dönemde Tron, hem günlük aktif kullanıcı sayısı hem de üzerinde gerçekleşen işlemler bakımından dikkat çekiyor. Presto Research’e göre Tron ağında günlük aktif kullanıcı sayısı 3,2 milyona ulaşıyor. Ayrıca Revolut’ta yapılan işlemlerin önemli kısmı da Tron üzerinden gerçekleşirken, Blockchain.com’un Gana’daki faaliyetlerinde TRX en çok işlem gören varlıklar arasında yer aldı.

Bu yoğunluk büyük ölçüde USDT transferlerinden kaynaklanıyor. Tron ağının düşük ücretli ve hızlı işlem imkânı sunması, global kripto yatırımcılarının stablecoin transferlerinde bu ağı tercih etmesine yol açıyor. TRC-20 USDT’nin borsalara giriş-çıkışları ise, küresel çapta bireysel likiditenin genel yönelimini takip etmek açısından önemli bir veri noktası sunuyor.

Stablecoin rezervlerinde yaşanan birikimin tek başına piyasada yeni bir yükselişin garantisi olmadığına da dikkat çekiliyor. Şubat’taki yüksek birikim, önce ciddi bir düşüş ardından toparlanma ile sonuçlanmıştı. Ancak uzmanlar, rezerve edilen sermayenin piyasaya girmesi için genellikle fiyat ivmesi ya da güçlü bir anlatının katalizör etkisi yaratması gerektiğine işaret ediyor.

