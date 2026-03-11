Bitcoin’in Binance Vadeli İşlemlerindeki Hacmi Yine Altcoinleri Geride Bıraktı

Binance borsasında Bitcoin’in vadeli işlem hacmi tekrar altcoinleri geçti. Bu dönüşüm, 2024 sonunda görülen spekülatif zirvenin ardından ilk kez yaşanıyor. Piyasa tarihine bakıldığında, böyle bir hacim kaymasının genellikle piyasa diplerine yakın dönemlerde, kalıcı düşüş trendlerinin ortasında değil de toparlanma öncesinde ortaya çıktığı görülüyor.

Hacim Değişimi Ne Anlatıyor?

CryptoQuant tarafından hazırlanan ve 2021 sonundan 2026 Mart ayına kadar olan dönemi kapsayan grafik, Bitcoin ve altcoin vadeli işlemlerinin toplam hacim içindeki oranlarını karşılaştırıyor. Bu iki dalga arasındaki ilişki yatırımcı psikolojisi açısından önemli sinyaller içeriyor. Özellikle piyasanın spekülatif zirvelerinde altcoin vadeli işlemlerinin hacmi öne çıkıyor. Bu dönemlerde bireysel yatırımcıların daha yüksek oynaklık ve yüksek getiri arayışı öne çıkıyor. Bitcoin ise bu süreçte görece daha sakin ilerliyor. Grafikte de yeşil altcoin bandı genişlerken, sarı Bitcoin bandında sıkışma görülüyor.

Mevcut veriler, bu ilişkinin tersine döndüğünü gösteriyor. Şu an Binance vadeli işlemlerinde Bitcoin hacmi altcoinlerin üzerine çıktı. Bu durum, en son 2022 ile 2023 yılının başında, yani piyasa döngüsünün diplerinde belirgin biçimde gözlenmişti. Ayrıca 2024 Nisanındaki kısa süreli düzeltmede de benzer bir tablo yaşandı. Ancak sonrasında 2024 sonunda altcoin hacimleri yeni bir yükselişe geçmişti.

Tarihsel Şablon Neyi Gösteriyor?

Altcoin vadeli işlemlerinde bireysel yatırımcıların yoğunluğu, kripto piyasasının spekülatif eğilimini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Bu katılım belirgin biçimde azaldığında ve Bitcoin tekrar vadeli işlemlerde öne geçtiğinde, piyasanın genel olarak spekülatif hareketlerden arındığı düşünülüyor. Bu süreçte altcoinlerde hızlı hareket arayan yatırımcılar, ya sermayesini yitiriyor ya da piyasadan çekiliyor. Sonrasında piyasada daha uzun vadeli ve risk toleransı yüksek katılımcılar kalıyor.

Grafikteki dikey kırmızı işaretler, Bitcoin vadeli işlem hacminin belirgin biçimde arttığı dönemleri gösteriyor. 2023 ve 2024’ün başındaki bu tür işaretler, sonrasında önemli toparlanma süreçlerini izlemişti. Mart 2026’da görülen yeni işaret de tarihsel olarak benzer bir döneme işaret ediyor, fakat mutlaka aynı sonucu doğuracağına dair kesinlik bulunmuyor.

Tek bir göstergenin tekrar eden örüntüsünün ne zaman ne getireceği konusunda net bir öngörü yapmak mümkün gözükmüyor. Geçmişte toparlanmaları önceleyen bu hacim rotasyonu, zaman zaman piyasanın yatay seyrettiği ve önemli değişim yaşanmadığı dönemlerde de görüldü. Grafik yalnızca Bitcoin vadeli işlem hacminin artışının, piyasa diplerine yakın dönemlerle ilişkili olduğunu gösteriyor; doğrudan neden-sonuç veya zamanlama anlamında bir garanti sunmuyor.

Bu hafta birden fazla veri setinde benzer yorumlar öne çıkıyor. Glassnode’un net gerçekleşen kar/zarar verisi zarar miktarının önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Ayrıca URPD verisinde 70.000 dolar seviyesinin altında 600.000 BTC’nin toplandığı görüldü. Ethereum arzında ise Binance borsasından çıkan miktarın dikkat çektiği ifade edildi. Tüm bu veriler, altcoin spekülasyonunun piyasadan büyük ölçüde çekildiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Her bir gösterge ayrı ayrı belirsizlik taşıyor. Ancak bu sinyallerin hepsinin aynı yönde olması daha anlamlı bir tablo ortaya koyuyor.

Aşırı spekülatif hareketlerin geride kaldığı bir döneme girildiği belirtiliyor. Bundan sonrası için akümülasyon veya yatay seyir olasılığının, gelişmelere bağlı olarak şekillenebileceği değerlendiriliyor.