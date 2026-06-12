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Kripto Para

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, MiCA uyum yasasını üçüncü kez veto etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Polonya, MiCA uyum yasasının üçüncü vetosuyla 1 Temmuz öncesi kritik bir engelle karşılaştı.
  • 📌 Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 16 değişiklik önerisinden yalnızca birinin kabul edildiğini açıkladı.
  • 💼 MiCA lisansı olmayan Polonya merkezli şirketler, AB müşterilerine hizmet verme hakkını kaybedebilir.
  • 🔎 Kripto piyasasındaki gerilim, Polonya'da öne çıkan platformlardan biri olan Zonda soruşturmasıyla birlikte $Zonda etrafında daha da büyüdü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi’ni ülke hukukuna aktarmayı amaçlayan yasa tasarısını üçüncü kez veto etti. Karar, Polonya’nın kripto varlıklara ilişkin AB çapındaki çerçeveye uyum sürecini bir kez daha ertelemiş oldu.

İçindekiler
1 Veto gerekçesi ve siyasi gerilim
2 MiCA takvimi yaklaşırken belirsizlik arttı
3 Hükümet ve sektör üzerindeki etkiler

Veto gerekçesi ve siyasi gerilim

Nawrocki, perşembe günü yaptığı açıklamada kripto para piyasasının düzenlenmesini desteklediğini, ancak kendi ofisinin sunduğu 16 önemli değişiklikten yalnızca birinin metne dahil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanına göre son taslak, daha önce reddettiği iki metinden neredeyse farksız kaldı.

Başbakan Donald Tusk, X paylaşımında cumhurbaşkanının kripto para yasasını yeniden veto ettiğini belirterek, bu durumun tahmin edilenden daha karmaşık bir tabloya işaret ettiğini savundu.

Bu adım, ülkede kripto varlıkların nasıl denetleneceğine ilişkin siyasi anlaşmazlığı daha da belirgin hale getirdi. Karar, Polonya parlamentosunun yaklaşık iki ay önce Nawrocki’nin ikinci vetosunu aşamamasının ardından geldi. Nisan ayındaki oylamada milletvekilleri, vetoyu geçersiz kılmak için gereken 263 oya ulaşamamıştı.

MiCA takvimi yaklaşırken belirsizlik arttı

Üçüncü veto, MiCA’nın 1 Temmuz’da sona erecek geçiş dönemine haftalar kala geldi. Bu tarihten sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ya MiCA lisansı alması ya da Avrupa Birliği’ndeki müşterilere hizmet vermeyi bırakması gerekecek.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık ihraççıları ile hizmet sağlayıcılarına yönelik ortak kurallar getiren düzenleme çerçevesidir. Bu yapı, lisanslama, tüketici koruması ve denetim standartlarını birlik genelinde uyumlu hale getirmeyi hedefler.

Polonya, MiCA’yı iç hukuka aktarmayan tek AB üyesi ülke konumunda bulunuyor. 1 Temmuz sonrasında, MiCA lisansı olmayan Polonya merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcıları, AB müşterilerine hizmet sunmak için gerekli hukuki dayanağı kaybedebilir.

BaşlıkDurum
Polonya’nın MiCA uyumuHenüz tamamlanmadı
Geçiş döneminin bitişi1 Temmuz
Lisanssız hizmet sağlayıcılarAB müşterilerine hizmeti durdurmak zorunda kalabilir

Hükümet ve sektör üzerindeki etkiler

Nawrocki’nin vetosuna ilişkin haberlerde, cumhurbaşkanının aşırı düzenleme, sınırlı şeffaflık ve küçük işletmeler üzerindeki olası yük nedeniyle itiraz ettiği aktarıldı. Buna karşılık hükümet yetkilileri, gecikmenin tüketicileri ve şirketleri dolandırıcılık ile kötüye kullanım risklerine karşı daha açık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Hükümet cephesi, düzenlemedeki gecikmenin hem tüketiciler hem de işletmeler açısından koruma boşluğu oluşturduğunu vurguladı.

Karar, Polonya’nın kripto sektörüne yönelik incelemelerin yoğunlaştığı bir dönemde alındı. Savcıların, ülkenin büyük kripto para borsalarından Zonda hakkında yaklaşık 2.000 müşteriyi ilgilendiren, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi içeren bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. İddiaların, Rus organize suç yapılarıyla bağlantı şüphesi de içerdiği aktarıldı.

Zonda Üst Yöneticisi Przemysław Kral ise müşteri fonlarının usulsüz kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Zonda, Polonya merkezli önde gelen kripto para platformlarından biri olarak biliniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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