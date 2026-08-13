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Tron (TRX)

TRX, 0.33 dolar direncini aşarak 0.34 dolar hedefini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRX, 0.33 dolar direncinin üzerine çıkarak kısa vadede dikkat çekti ve $TRX’de 0.34 dolar hedefi öne çıktı.
  • 📊 1 saatlik grafikteki üçgen kırılımı, alıcıların kısa vadede daha etkili hale geldiğine işaret etti.
  • 🏢 Tron Inc, 147,953 TRX daha alarak toplam varlığını 709.6 milyon adedin üzerine taşıdı.
  • 🔎 Piyasanın sonraki yönünde 0.33 dolar seviyesinin destek olarak korunup korunamayacağı belirleyici olacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

TRON ekosisteminin yerel varlığı TRX, teknik görünümde güçlenme sinyalleri verirken Tron Inc. de bilançosundaki TRX varlığını artırdı. Fiyat tarafındaki kırılım ile kurumsal alımların aynı döneme denk gelmesi, piyasadaki risk iştahının toparlandığına ve Tron ağına yönelik ilginin arttığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 0.33 dolar eşiği öne çıktı
2 Tron Inc. bilançosundaki TRX miktarını artırdı
3 Piyasa yönü destek bölgesine bağlı kalacak

Teknik görünümde 0.33 dolar eşiği öne çıktı

TRX, haber sırasında 0.3338 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 197.71 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.67 milyar dolar olarak kaydedildi. Kısa vadede fiyatın görece dengeli seyretmesine karşın, grafik yapısındaki değişim yukarı yönlü bir dönüş olasılığını güçlendirdi.

Kripto analisti Crypto With Gopal, 1 saatlik grafikte üçgen formasyonunun üst bandının aşıldığını ve bunun yeniden güç kazanan bir yükseliş eğilimine işaret ettiğini belirtiyor. Bu hareketle TRX, 0.330 dolar direncinin üzerine çıktı ve alıcıların kısa vadede daha etkili hale geldiğine dair sinyal verdi.

Crypto With Gopal, 1 saatlik grafikteki üçgen kırılımının ardından 0.330 doların üzerindeki kalıcılığın kısa vadeli piyasa yapısında değişimi teyit edebileceğini ve yükseliş beklentisini destekleyebileceğini aktarıyor.

Fiyatın 0.330 dolar üzerinde tutunması halinde 0.340 dolar seviyesi kısa vadeli hedef olarak izleniyor. Buna karşılık olası bir geri çekilmede 0.330 doların destek olarak çalışıp çalışmayacağı yakından takip edilecek. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda mevcut teknik kurulum zayıflayabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0.3338 dolar
Aşılan direnç0.330 dolar
Kısa vadeli hedef0.340 dolar

Tron Inc. bilançosundaki TRX miktarını artırdı

Şirket tarafında ise Tron Inc, ortalama 0.3379 dolar maliyetle 147,953 TRX satın aldı. Bu alımla birlikte şirketin toplam TRX varlığı 709.6 milyon adedin üzerine çıktı. Söz konusu hamle, şirketin Tron ağı içinde daha güçlü bir konum alma hedefini sürdürdüğünü gösterdi.

Tron Inc, Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak TRX hazinesini büyütmeye devam ediyor. Şirket yönetimi, bu yaklaşımın uzun vadede hissedar değerini desteklemesini amaçlıyor. Bununla birlikte daha fazla TRX birikimi, şirketin Tron ekosistemindeki büyüme potansiyeline daha fazla bağlı hale gelmesi anlamına da geliyor.

Tron Inc, son alımla birlikte TRX hazinesini 709.6 milyon adedin üzerine taşırken uzun vadeli hissedar değeri yaratma hedefi doğrultusunda Tron varlıklarını büyütmeyi sürdürüyor.

Piyasa yönü destek bölgesine bağlı kalacak

Teknik olarak olumlu sinyaller öne çıksa da TRX fiyatı kısa vadede aşağı yönlü dalgalanmalar göstermeyi sürdürüyor. Daha geniş kripto piyasasında Bitcoin‘in yukarı hareketi dikkat çekse de, TRX için bir sonraki adım büyük ölçüde 0.33 dolar bölgesinin ne kadar güçlü savunulacağına bağlı olacak.

Alıcıların bu bölgeyi koruması halinde 0.34 dolara doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Buna karşılık 0.33 doların altındaki bir kırılma, hem teknik görünümü hem de son dönemde güçlenen olumlu beklentiyi baskılayabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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