TRX, 0.335 dolar direncinin kırılması halinde yönünü netleştirecek

TRON’un yerel tokeni TRX, son günlerde simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışan fiyat yapısıyla yakından izleniyor. Piyasada alıcılar ile satıcılar arasındaki dengenin daraldığı bu görünüm, kısa vadede sert bir yön hareketi ihtimalini öne çıkarıyor. TRX, haber akışındaki verilere göre 0.3270 dolardan işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 469.6 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, 4 saatlik grafikte oluşan simetrik üçgen yapısının önemli bir fiyat kararına işaret ettiğini belirtiyor. Son haftalarda görülen sıkışma, daha düşük zirveler ile daha yüksek diplerin aynı yapı içinde buluştuğunu gösteriyor. Bu tablo, kırılmanın yönüne bağlı olarak hem yukarı hem aşağı yönlü sert bir harekete zemin hazırlayabilir.

Crypto With Gopal, TRX fiyatının 4 saatlik grafikte simetrik üçgen oluşturduğunu ve piyasada önemli bir karar aşamasına yaklaşıldığını aktarıyor.

Kısa vadeli görünümde baskının sınırlı da olsa satıcılardan yana olduğu değerlendiriliyor. Fiyatın yükselen destek çizgisinin altına inmesi halinde aşağı yönlü hareketin derinleşmesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 0.335 dolar direncinin güçlü işlem hacmiyle aşılması, mevcut yapıyı tersine çevirerek yeni alım ilgisini tetikleyebilir.

Tron Inc. alımlarını sürdürdü

Kurumsal tarafta ise Tron Inc. ek 152,042 TRX satın aldığını açıkladı. Şirket bu alımı ortalama 0.3289 dolar maliyetle gerçekleştirdi. Son alımla birlikte şirketin elindeki toplam TRX miktarı 708.7 milyona yükseldi. Bu veri, Tron ekosistemine yönelik uzun vadeli kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Hazine stratejisi, şirketlerin bilançolarında nakit benzeri varlıkların yanında kripto para da tutmasını ifade eder. TRX treasury holdings ifadesi de bir şirketin rezervlerinde tuttuğu TRX miktarını anlatır.

Tron Inc., bugün ortalama 0.3289 dolar fiyatla 152,042 TRX aldığını ve toplam TRX rezervini 708.7 milyonun üzerine çıkardığını açıkladı.

NASDAQ’ta işlem gören Tron Inc., bu birikimi uzun vadeli hissedar değerini destekleme hedefiyle ilişkilendiriyor. Şirketin TRX rezervlerini büyütme yaklaşımı, dijital varlıkların kurumsal bilanço yönetiminde daha görünür hale geldiği döneme denk geliyor. Bu yönüyle Tron Inc., Tron ağının yerel varlığına en fazla ağırlık veren kurumsal oyuncular arasında yer alıyor.

Piyasanın odağı hacim ve direnç seviyesinde

TRX için fiyat tahminleri yukarı yönlü olsa da mevcut görünüm henüz net bir kırılma üretmiş değil. Varlık, şimdilik nötr bölgede hareket ediyor. Buna rağmen Bitcoin’de görülen toparlanma eğilimi, genel kripto piyasasındaki risk iştahını destekleyen unsurlar arasında sayılıyor.

Önümüzdeki süreçte piyasanın ana odağı, TRX’in 0.335 dolar seviyesinin üzerine yeterli hacimle çıkıp çıkamayacağı olacak. Bu eşik aşılırsa yeni zirvelerin test edilmesi ihtimali güçlenebilir. Aksi halde fiyatın bir süre daha dar bantta dalgalanması ve piyasanın yeni yön sinyali beklemesi olası görünüyor.