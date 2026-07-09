TRON ağındaki toplam adres sayısı 392 milyonu aşarken, analistler $TRX için 0,35 dolar direncine dikkat çekiyor

TRON ağındaki toplam cüzdan adresi sayısı 392 milyonun üzerine çıktı. Ağın büyümesine ilişkin bu eşik, TRX fiyatındaki görece istikrarlı seyrin ve kurumsal alımların sürdüğü bir dönemde kayda geçti.

Ağ verilerinde yeni eşik

TRON’un resmi blokzincir gezgini verileri, ağda bugüne kadar oluşturulan toplam hesap sayısının 392 milyonu geçtiğini gösterdi. Bu veri, günlük ya da aylık aktif kullanıcı sayısından farklı olarak, blokzincirde üretilmiş tüm cüzdan adreslerini kapsıyor.

2018’de bağımsız ana ağını devreye alan TRON, özellikle stabilcoin transferleri ve merkeziyetsiz içerik dağıtımı alanında öne çıkan altyapılardan biri haline geldi. DeFiLlama verilerine göre USDT transferlerinde TRON, blokzincir ağları arasında güçlü bir paya sahip bulunuyor.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli tutulan toplam varlık değerini ifade eder. Bu gösterge, ağdaki sermaye yoğunluğunu ve kullanım düzeyini izlemek için yaygın biçimde kullanılır.

Ağın teknik kapasitesi saniyede 2.000 işleme kadar çıkarken, işlem ücretleri ortalama 0.0003 TRX düzeyinde seyrediyor. Düşük maliyet ve yüksek işlem kapasitesi, Binance, HTX ve Tether gibi büyük aktörlerin ilgisini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Lookonchain, 1 Temmuz’dan bu yana TRON ağındaki kilitli toplam değerin 1,95 milyar dolar arttığını ve artış oranının %7,8’e ulaştığını açıkladı.

Lookonchain verileri, TRON’daki kilitli toplam değerin 1 Temmuz’dan bu yana 1,95 milyar dolar artarak %7,8 yükseldiğine işaret etti. Bu tablo, son haftalarda zincir üstü faaliyetin hız kazandığını gösteriyor.

Gösterge Veri Toplam adres 392 milyonun üzeri TVL artışı 1,95 milyar dolar TVL değişimi %7,8

Fiyatta 0,35 dolar direnci izleniyor

TRX, 0,3321 dolardan işlem görürken son 24 saatte %1,13 yükseldi. Aynı dönemde işlem hacmi 492,43 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Teknik analist Umair Orakzai, TRX’in önemli bir destek bölgesini koruduğunu ve bunun olumlu teknik yapının sürmesi açısından kritik olduğunu belirtiyor. Orakzai’ye göre 0,35 dolar seviyesi, kısa vadede yakından izlenmesi gereken ana direnç konumunda bulunuyor.

Umair Orakzai, mevcut aralığın destek üzerinde korunmasının grafik açısından olumlu olduğunu, ancak direnç bölgesinin aşılmasının belirleyici olacağını vurguluyor.

Piyasa analistleri, 0,35 doların üzerinde güçlü bir kırılmanın alım ilgisini artırabileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık, direnç üstüne kısa süreli çıkışın ardından yaşanabilecek hızlı geri çekilme, satış baskısını yeniden öne çıkarabilir.

Kurumsal alımlar devam etti

Nasdaq’ta işlem gören Tron Inc., ortalama 0,3304 dolar maliyetle 151.322 TRX daha satın aldı. Bu işlemin ardından şirketin hazine varlıkları 704 milyon TRX’in üzerine çıktı. Tron Inc., TRON odaklı dijital varlık hazinesini büyütmeyi hedefleyen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi, uzun vadeli hissedar değeri hedefi doğrultusunda birikimi sürdürmeyi planladığını açıkladı. TRX DAO da toplam hesap sayısındaki artışı ağın daha geniş merkeziyetsizlik hedefleriyle ilişkilendirdi.

Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde şekillenen düzenleyici çerçevenin, TRON’un önümüzdeki dönemde yeni kurumsal iş birlikleri kurma kapasitesi üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.