TRON fiyatında $0.38 hedefi yeniden gündeme gelirken şirket alımları 703,1 milyon TRX seviyesine ulaştı

TRON fiyatı, kritik bir talep bölgesini yeniden test ederken uzun vadeli görünüm açısından yakından izlenen 200 günlük hareketli ortalamanın yakınında tutunuyor. TRX, yazım sırasında $0.3170 seviyesinden işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi $536.68 milyon, piyasa değeri ise $30.08 milyar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto para analisti Crypto Spaces, TRON fiyatının önemli bir talep bölgesinde yeniden denge aradığını ve 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde kaldığını belirtiyor. Bu seviye, uzun vadeli trendin yönü açısından piyasada belirleyici bir eşik olarak görülüyor.

Alıcıların son dönemdeki dalgalanma ve yatay seyrin ardından desteği korumaya çalıştığı ifade ediliyor. Alım baskısının sürmesi halinde TRX’in yeniden yukarı yönlü bir eğilim kazanabileceği, bu senaryoda $0.37 ile $0.38 aralığının direnç bölgesi olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 gündeki ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Piyasada uzun vadeli yönü izlemek için sık kullanılır; fiyatın bu seviyenin üstünde kalması görece güçlü, altına inmesi ise daha zayıf bir görünüme işaret edebilir.

Crypto Spaces, TRON fiyatının kritik talep bölgesini yeniden test ettiğini ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmasının, $0.37 ile $0.38 bandına doğru yeni bir hareketin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık fiyatın bu bölgenin ve 200 günlük ortalamanın altına sarkması durumunda kısa vadeli momentum satıcıların lehine dönebilir. Böyle bir tabloda yükseliş senaryosu zayıflayabilir ve piyasa dengesi aşağı yönlü değişebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat $0.3170 Direnç bölgesi $0.37 ile $0.38 24 saatlik hacim $536.68 milyon Piyasa değeri $30.08 milyar

Şirket alımları dikkat çekti

TRON ekosistemiyle bağlantılı kurumsal yapı olarak öne çıkan Tron Inc., dijital varlık rezervlerini büyüttü. Şirket, ortalama $0.3209 maliyetle 155,836 TRX daha satın aldı.

Son alımla birlikte şirketin elindeki toplam TRX miktarı 703.1 milyon adedin üzerine çıktı. Bu artış, hazine yapısının genişlediğine ve şirketin uzun vadeli rezerv stratejisini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Tron Inc. son alımla birlikte toplam TRX varlığını 703.1 milyonun üzerine taşırken, şirketin rezervlerini büyütme hedefinin hissedar değerini desteklemeye odaklandığı görülüyor.

Şirketin kripto para rezervlerini daha da artırmayı hedeflediği aktarılırken, bu yaklaşımın hissedar değerini yükseltme amacı taşıdığı belirtiliyor. Kurumsal birikimin sürmesi, TRON ağına yönelik uzun vadeli güvenin güçlendiğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Kısa vadede nötr seyir korunuyor

Olumlu teknik yapı ve kurumsal alımlara rağmen TRON fiyatı son 24 saatte büyük bir yön değişimi göstermedi. Daha geniş kripto para piyasasında hafif pozitif bir görünüm öne çıksa da TRX kısa vadede nötr bölgede kalmayı sürdürüyor.

Piyasadaki değerlendirmeler ve fiyat tahminleri kesinlik taşımıyor. Kripto para varlıklarında oynaklık yüksek seyrettiği için destek ve direnç seviyeleri kadar genel piyasa koşulları da yakından izleniyor.