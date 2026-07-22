XRP Ledger, 3.2.0 yükseltmesinde aktivasyon eşiğine yaklaştı

XRP Ledger ağında 3.2.0 sürümüne geçiş hız kazanırken, doğrulayıcıların önemli bölümü yeni yazılımı kullanmaya başladı. XRPL Explorer verilerine göre 99 doğrulayıcı 3.2.0 sürümüne yükseldi. Bu sayı, güvenilir doğrulayıcı setinin %66’sına karşılık geliyor. Ağdaki toplam 825 düğümün 481’i de bu sürümü çalıştırıyor; oran %57,33 seviyesinde bulunuyor.

Geçiş sürüyor, eski sürümler ağırlığını koruyor

Buna karşın geçiş henüz tamamlanmadı. Eski sürümler ağ üzerindeki varlığını sürdürüyor. 3.1.3 sürümü 42 doğrulayıcı tarafından kullanılmaya devam ediyor ve bu sayı toplam setin %28’ini oluşturuyor. Aynı sürüm 322 düğümde çalışıyor; bu da tüm düğümlerin %38,38’ine denk geliyor.

XRP Ledger, XRP için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki değişikliklerin devreye alınabilmesi için doğrulayıcı desteğinin belirli bir eşiği aşması gerekiyor. Değişiklik önerilerinde güvenilir doğrulayıcıların en az %80’inin desteği aranıyor ve bu desteğin aktivasyondan önce iki hafta boyunca kesintisiz korunması şart koşuluyor.

3.2.0 sürümündeki benimsenme oranı henüz gerekli eşiği karşılamıyor. Hedefe ulaşılması için diğer sürümleri kullanan doğrulayıcıların da geçişini tamamlaması gerekiyor.

Mevcut tablo, 3.2.0 sürümünün henüz bu eşiğe ulaşmadığını gösteriyor. Verilere göre hedef seviyeye varılması için yaklaşık 25 puanlık ek benimsenme gerekiyor. Sürüm 3.2.0; teknik iyileştirmeler, altyapı değişiklikleri ve geliştiricilere yönelik bazı düzeltmeler içeriyor. Ayrıca XLS 0095 kapsamında yazılımın resmi adı rippled yerine xrpld olarak değiştirildi.

Metrik 3.2.0 3.1.3 Doğrulayıcı sayısı 99 42 Doğrulayıcı oranı %66 %28 Düğüm sayısı 481 322 Düğüm oranı %57,33 %38,38

fixCleanup 3.2.0 değişikliği için takvim netleşti

Ağda bir yandan da fixCleanup 3.2.0 değişikliğinin aktivasyon süreci ilerliyor. Son oylama turunda 30 doğrulayıcı teklife destek verdi, altı doğrulayıcı ise karşı oy kullandı. Böylece destek oranı %85,71’e yükseldi ve gerekli oylama eşiği aşılmış oldu.

Değişiklik şu anda zorunlu iki haftalık aktivasyon döneminin ortasında bulunuyor. Planlanan aktivasyon tarihi 29 Temmuz 2026 saat 09:57 UTC olarak açıklandı. Bu süre boyunca doğrulayıcı desteğinin %80’in üzerinde kalması gerekiyor.

XRPL Vet doğrulayıcısı, düğüm operatörlerine aktivasyon öncesinde yazılımı güncellemeleri tavsiye ediyor. Güncelleme yeni özellik eklemekten çok mevcut işleyişteki sorunları gidermeyi hedefliyor.

Dağıtım süreci 15 Haziran’da başladı. Doğrulayıcılar ve düğüm operatörlerinin yapılandırma yollarında ve dağıtım betiklerinde bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Yazılım adının xrpld olarak değişmesi nedeniyle veritabanlarındaki dizinler ve metadata referansları da buna uygun biçimde güncellenecek.

fixCleanup 3.2.0 değişikliği, tek varlıklı kasalar ve borç verme protokollerindeki doğruluk ile yuvarlama sorunlarını gidermeyi amaçlıyor. Ayrıca Permissioned DEX ve Permissioned Domains ile bağlantılı sorunlara da çözüm getiriyor. Ancak bu güncellemelerin devreye girmesi, destek oranının gerekli seviyenin üzerinde korunmasına bağlı olacak.

Mini sözlük: Permissioned DEX, yalnızca belirli koşulları sağlayan katılımcıların erişebildiği merkeziyetsiz işlem altyapısını ifade eder. Permissioned Domains ise ağ içinde yetkilendirilmiş alanlar üzerinden işlem ve erişim kurallarının sınırlandığı yapıları anlatır.