Ondo Foundation güncellemesi sonrası ONDO’da yükseliş hızlandı

Ondo fiyatı, haftalar süren yatay seyrin ardından Ondo Foundation’ın ekosistem güncellemesiyle ivme kazandı. ONDO, haberin yazıldığı sırada 0,4023 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %12,28 yükseldi. Yükselişte, Ondo Perps platformunda tokenleştirilmiş hisse teminatının kapsamının genişletilmesi etkili oldu.

Teminat yapısı genişletildi

Ondo Foundation, tokenleştirilmiş hisse teminatının artık tüm Ondo Perps kullanıcılarına açıldığını duyurdu. Bu adımla işlem yapan kullanıcılar, sermayelerini stabilcoinlerde bekletmek ya da mevcut varlıklarını satmak yerine, tokenleştirilmiş hisseleri vadeli işlem pozisyonları için teminat olarak kullanabilecek.

Ondo Foundation, tokenleştirilmiş hisse teminatının artık tüm Ondo Perps kullanıcıları için erişilebilir olduğunu, ilk aşamada ise tokenleştirilmiş SPY ve QQQ ürünlerinin desteklendiğini açıkladı.

SPY ve QQQ, geleneksel piyasalarda yaygın biçimde izlenen iki borsa yatırım fonunu temsil ediyor. Bu ürünlerin teminat olarak kullanıma açılması, Ondo’nun gerçek dünya varlıkları alanındaki odağını güçlendirdi. Gerçek dünya varlıkları, hisse, tahvil veya fon gibi geleneksel finans araçlarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, geleneksel bir hisse veya fon payının blokzincir üzerinde dijital temsilidir. Teminat ise bir pozisyonu desteklemek için platforma yatırılan varlığı ifade eder.

Teknik göstergeler alıcıları işaret etti

TradingView günlük grafiğine göre ONDO, 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Bu görünüm, kısa ve orta vadeli eğilimde alıcıların yeniden ağırlık kazandığına işaret etti.

MACD göstergesi de yukarı yönlü kesişim üretti. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması ve histogramın pozitif bölgede kalması, yükseliş ivmesinin güçlendiğini gösterdi. Bununla birlikte, kırılmanın kalıcı sayılması için fiyatın mevcut seviyelerin üzerinde tutunması gerekiyor.

Fiyatın 0,376 doların üzerinde kalması, 0,42 ile 0,45 dolar aralığındaki direnç bölgesinin yeniden test edilmesinin önünü açabilir.

Aşağı yönde ilk destek 0,376 dolar seviyesinde bulunuyor. Bir sonraki destek ise 0,345 dolar civarında izleniyor. Yukarıda ise 0,42 ile 0,45 dolar aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Türev piyasasında ilgi arttı

CoinGlass verileri, açık pozisyon büyüklüğünün son yükselişle birlikte yaklaşık 175 milyon dolar ile 180 milyon dolar aralığına çıktığını gösterdi. Fiyat yükselirken açık pozisyonların artması, yalnızca mevcut işlemlerin kapanmadığını, yeni sermayenin de türev piyasasına girdiğini düşündürüyor.

Gösterge Seviye Fiyat 0,4023 dolar 24 saatlik değişim %12,28 İlk destek 0,376 dolar İkinci destek 0,345 dolar Direnç bölgesi 0,42 ile 0,45 dolar Açık pozisyon 175 milyon ile 180 milyon dolar

Likidasyon verileri de kısa pozisyonların kapandığı bir dalgaya işaret etti. Düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların zarar kesmesi, ek alım baskısı yarattı. Açık pozisyonlardaki artışla kısa pozisyon tasfiyelerinin birlikte görülmesi, son kırılmanın yalnızca kısa süreli işlemlerden değil, daha geniş piyasa katılımından destek aldığını gösteriyor.

ONDO’nun 0,376 doların üzerinde kalması halinde yükseliş görünümü korunabilir. Buna karşılık fiyatın ana üstel hareketli ortalamaların altına inmesi durumunda ivme zayıflayabilir ve dikkat yeniden alt destek seviyelerine kayabilir.