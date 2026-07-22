Altın yeniden yükselişte: Piyasada kritik bekleyiş

Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve ABD-İran arasında diplomasi ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle güçlü bir toparlanma kaydetti. Ons altın, bu gece Asya işlemlerinde yüzde 1,5’e yakın yükselerek 4.140 dolar seviyesine ulaştı ve yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.

Değerli metal böylece 3.959,80 dolar civarındaki üç haftalık dip seviyesinden belirgin şekilde uzaklaşırken son iki haftanın en yüksek bölgesine çıktı. Fed’in gelecek haftaki toplantıda doğrudan faiz artıracağına yönelik beklentilerin gerilemesi, faiz getirisi sunmayan altına destek sağladı. Bununla birlikte piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini yaklaşık yüzde 88 olarak fiyatlamaya devam ediyor. Bu nedenle altındaki toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş eğilimine dönüştüğü söylenemiyor.

ABD-İran Diplomasisi Altını Destekledi

ABD ve İranlı yetkililerin müzakere ihtimalini tamamen dışlamadıklarını gösteren açıklamalar, doların dört günlük yükselişine ara vermesine neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın görüşmelere açık olduğunu belirtirken İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, arabulucu konumundaki Pakistan’dan diplomatik girişimlerini sürdürmesini istedi. Doların ivme kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Ancak sahadaki askeri gerilim devam ediyor. ABD ordusu İran’a yönelik saldırıların 11’inci gecesini tamamlarken uçak hangarları ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. İran’ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarına ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları sürerken Yemen’deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etti.

Petrol Fiyatları Altındaki Yükselişi Sınırlayabilir

Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilere Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’na ilişkin risklerin eklenmesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Suudi petrolü taşıyan iki tankerin Kızıldeniz’de rota değiştirmesi ve petrol fiyatlarının 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerine çıkması, enerji kaynaklı enflasyon beklentilerini yeniden güçlendirdi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu beslemesi, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre korumasına yol açabilir. Artan faiz ve reel getiri beklentileri ise altın açısından baskı oluşturuyor. OCBC analistlerine göre altının daha kalıcı bir toparlanma yaşayabilmesi için petrol fiyatlarının gerilemesi, reel faizlerin düşmesi ve Fed’in faiz artırım beklentilerinin zayıflaması gerekiyor.

Teknik görünümde 4.100 doların üzerinde kalıcılık kısa vadeli yükseliş eğilimini destekliyor. İlk önemli direnç 4.163 dolar seviyesinde bulunurken bu bölgenin aşılması halinde 4.202-4.215 dolar aralığı gündeme gelebilir. Daha güçlü bir kırılma ise 4.300 dolara doğru yeni bir hareketin önünü açabilir. Aşağıda 4.128 ve 4.110 dolar seviyeleri ilk destekler olarak öne çıkarken 4.046 doların altına inilmesi toparlanmanın zayıflamasına neden olabilir.

Piyasalar ayrıca perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararını takip edecek. Bankanın politika faizlerini sabit bırakması beklenirken Başkan Christine Lagarde’ın enerji fiyatları ve enflasyonun ikincil etkilerine ilişkin mesajları altının yönü üzerinde etkili olabilir.