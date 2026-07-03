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ALTIN

Altında 4.300 ile 4.400 dolar bölgesi öne çıktı! Piyasa şimdi hangi kırılmayı bekliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Altın fiyatında gözler 4.300 ile 4.400 dolar arasındaki kritik direnç bölgesine çevrildi.
  • 📈 Analistler, 3.900 ile 4.000 dolar desteğinden gelen tepkinin kısa vadeli görünümü güçlendirdiğini belirtiyor.
  • 🧭 Bu bölgenin aşılması, 2026 yılındaki zirve sonrası kurulan düşen yapının zayıfladığına işaret edebilir.
  • 📊 Direnç kırılamazsa fiyatın mevcut düzeltme bandında kalmayı sürdürmesi bekleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Altın fiyatı, son günlerdeki toparlanmanın ardından teknik açıdan kritik görülen bir direnç alanına yaklaştı. Farklı analistlerin günlük grafik çalışmaları, 4.300 ile 4.400 dolar aralığının piyasadaki bir sonraki önemli sınav olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli görünümde alım iştahı toparlanmış olsa da, fiyatın uzun süredir baskı yaratan düşen trend çizgisine yaklaşması dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli direnç yeniden gündemde
2 3.900 ile 4.000 dolar desteği şimdilik korunuyor
3 Kısa vadeli ivme güçlendi, ancak teyit bekleniyor

Uzun vadeli direnç yeniden gündemde

Dirk Crypto Diggy tarafından paylaşılan grafiğe göre altın, aylardır süren düzeltme hareketini yönlendiren düşen trend çizgisine doğru ilerliyor. Yılın ilk bölümünde görülen zirvenin ardından sert geri çekilen fiyat, daha sonra toparlanarak 200 günlük hareketli ortalamasına yeniden ulaştı.

Analistin işaret ettiği yapıda 4.300 ile 4.400 dolar bandı öne çıkıyor. Bu bölge, hem düşen trend çizgisinin hem de önceki kırılma seviyelerinin kesiştiği alan olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyeyi geri alması halinde genel düşüş yapısının zayıflayabileceği ve tarihi zirvelerin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

4.300 ile 4.400 dolar aralığı yalnızca yatay direnç değil, aynı zamanda uzun süredir süren düşen yapının da test edildiği bölge olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık, bu direnç aşılamazsa altının yeniden alt destek bölgesine çekilerek bir başka toparlanma denemesi yapabileceği senaryosu da masada kalıyor. Bu nedenle mevcut yükseliş, teknik teyit gelmeden kalıcı bir trend değişimi olarak görülmüyor.

3.900 ile 4.000 dolar desteği şimdilik korunuyor

Emre Paulo da benzer bir direnç alanına işaret ederken, ilk önemli destek bölgesi olarak 3.900 ile 4.000 dolar aralığını öne çıkarıyor. Son geri çekilmede alıcıların bu bölgede devreye girmesi, fiyatın yeniden yukarı yönelmesini sağladı.

Bu tepkiyle birlikte altın yeniden düşen direnç çizgisine yaklaştı. Analiste göre 4.300 ile 4.400 dolar bandının aşılması, alçalan yapının bozulduğunu teyit edebilir. Tersi durumda fiyatın mevcut düzeltme bandı içinde hareket etmeyi sürdürmesi olası görünüyor.

Kısa vadeli ivme güçlendi, ancak teyit bekleniyor

TradingView üzerinde paylaşım yapan BANG ise temmuz başına yakın dönemde aşağı yönlü ivmenin zayıfladığını ve alıcıların daha güçlü bir görüntü verdiğini belirtiyor. Grafikte görülen daha yüksek dipler, alım baskısının arttığına işaret ediyor.

Yine de mevcut yükselişin, geçmişte satıcıların öne çıktığı bir direnç alanına ulaştığı görülüyor. Bu nedenle kısa vadede toparlanma güç kazanmış olsa da, orta vadeli görünüm açısından belirleyici unsur 4.300 ile 4.400 dolar bölgesinin net biçimde aşılıp aşılamayacağı olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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