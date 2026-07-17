Altında yön neresi? $3.941 desteği mi yoksa $4.000 direnci mi?

Ons altın fiyatı cuma günü 3.965 dolar çevresindeki seans dibinden sınırlı ölçüde yükselse de psikolojik 4.000 dolar seviyesinin altında kaldı. XAU/USD paritesindeki haftalık kayıp %3’e yaklaşırken, 3.941 dolardaki yılbaşından bu yana görülen en düşük seviye yeniden gündeme geldi.

Jeopolitik gerilim altını desteklemedi

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki artış, düşük ABD tahvil getirilerinin altına sağladığı desteği sınırladı. Güvenli liman talebinin güçlenmesi beklenirken, yüksek enerji maliyetlerinin küresel ekonomi ve para politikası üzerindeki olası etkileri satış baskısını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik santralleri ve köprüler gibi altyapı unsurlarının hedef alınabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından İran, Bab el Mendeb Boğazı’nı kapatabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir adımın petrol sevkiyatını daha da kısıtlayabileceği ve küresel ekonomik görünümü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Trump’ın mevcut başkanlık unvanı Beyaz Saray kayıtlarıyla da doğrulanıyor.

Altındaki düşüş eğilimi sürerken 4.000 dolar seviyesi yükselişleri sınırlıyor, 3.941 dolar desteği ise yeniden baskı altında bulunuyor.

Teknik göstergeler satış baskısına işaret ediyor

Dört saatlik grafikte şubat ayındaki zirvelerden başlayan düşüş eğilimi korunuyor. Göreceli Güç Endeksi 40 seviyesinin altında kalırken, MACD göstergesi sıfır çizgisinin hemen altında bulunuyor. RSI’da olumlu ayrışma görülmesine rağmen göstergeler, kısa vadeli yükselişlerde satıcıların yeniden devreye girebileceğine işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli engeli 4.000 dolar oluşturuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4.075 dolardaki eğilim direnci ve 4.100 dolar çevresindeki temmuz ortası zirveleri izlenecek. Satış baskısının belirgin biçimde zayıflaması için bu bölgelerin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Sonraki direnç 4.200 dolar çevresinde bulunuyor.

Seviye Teknik önemi 4.000 dolar İlk psikolojik direnç 4.075 ve 4.100 dolar Eğilim ve temmuz zirvesi dirençleri 3.941 dolar Yılbaşından bu yana en düşük seviye

Aşağı yönde 3.941 dolar desteğinin kırılması, Ekim 2025’te görülen 3.886 dolar seviyesini öne çıkarabilir. Satışların derinleşmesi halinde haziran sonundaki düşüş hareketinin yüzde 127,2 Fibonacci uzatma seviyesine karşılık gelen 3.830 dolar bölgesi izlenecek.