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ALTIN

Altında yön neresi? $3.941 desteği mi yoksa $4.000 direnci mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Altında haftalık kayıp %3'e yaklaşırken 3.941 dolar desteği baskı altında kaldı.
  • ⚠️ ABD ile İran arasındaki gerilim ve yükselen petrol fiyatları altını aşağı çekti. 
  • 📊 4.000 dolar direnci aşılmadıkça teknik satış baskısının sürmesi bekleniyor.
  • 🔍 3.941 doların altında 3.886 ve 3.830 dolar seviyeleri izlenecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ons altın fiyatı cuma günü 3.965 dolar çevresindeki seans dibinden sınırlı ölçüde yükselse de psikolojik 4.000 dolar seviyesinin altında kaldı. XAU/USD paritesindeki haftalık kayıp %3’e yaklaşırken, 3.941 dolardaki yılbaşından bu yana görülen en düşük seviye yeniden gündeme geldi.

İçindekiler
1 Jeopolitik gerilim altını desteklemedi
2 Teknik göstergeler satış baskısına işaret ediyor

Jeopolitik gerilim altını desteklemedi

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki artış, düşük ABD tahvil getirilerinin altına sağladığı desteği sınırladı. Güvenli liman talebinin güçlenmesi beklenirken, yüksek enerji maliyetlerinin küresel ekonomi ve para politikası üzerindeki olası etkileri satış baskısını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik santralleri ve köprüler gibi altyapı unsurlarının hedef alınabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından İran, Bab el Mendeb Boğazı’nı kapatabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir adımın petrol sevkiyatını daha da kısıtlayabileceği ve küresel ekonomik görünümü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Trump’ın mevcut başkanlık unvanı Beyaz Saray kayıtlarıyla da doğrulanıyor.

Altındaki düşüş eğilimi sürerken 4.000 dolar seviyesi yükselişleri sınırlıyor, 3.941 dolar desteği ise yeniden baskı altında bulunuyor.

Teknik göstergeler satış baskısına işaret ediyor

Dört saatlik grafikte şubat ayındaki zirvelerden başlayan düşüş eğilimi korunuyor. Göreceli Güç Endeksi 40 seviyesinin altında kalırken, MACD göstergesi sıfır çizgisinin hemen altında bulunuyor. RSI’da olumlu ayrışma görülmesine rağmen göstergeler, kısa vadeli yükselişlerde satıcıların yeniden devreye girebileceğine işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli engeli 4.000 dolar oluşturuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4.075 dolardaki eğilim direnci ve 4.100 dolar çevresindeki temmuz ortası zirveleri izlenecek. Satış baskısının belirgin biçimde zayıflaması için bu bölgelerin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Sonraki direnç 4.200 dolar çevresinde bulunuyor.

SeviyeTeknik önemi
4.000 dolarİlk psikolojik direnç
4.075 ve 4.100 dolarEğilim ve temmuz zirvesi dirençleri
3.941 dolarYılbaşından bu yana en düşük seviye

Aşağı yönde 3.941 dolar desteğinin kırılması, Ekim 2025’te görülen 3.886 dolar seviyesini öne çıkarabilir. Satışların derinleşmesi halinde haziran sonundaki düşüş hareketinin yüzde 127,2 Fibonacci uzatma seviyesine karşılık gelen 3.830 dolar bölgesi izlenecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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