Altın 4025 dolar direncini aşmak için alıcı desteği buldu

Altın fiyatı gün içindeki sert geri çekilmenin ardından toparlanarak 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutundu. Spot piyasada ons altın 4.017,315 dolara çıktı ve günlük bazda 40,735 dolar, yani %1,02 yükseldi. Saatlik görünümde fiyat 4.016,90 dolar çevresinde seyrederken kısa vadeli dalgalanma sürüyor.

Kısa vadede 4.000 dolar eşiği öne çıktı

Gün içi işlemlerde 3.970 doların hemen altında satış baskısı görüldü, ancak alıcıların devreye girmesiyle fiyat günlük aralığın üst bölümüne taşındı. Bu toparlanma, düşüş sonrası piyasada güçlü talebin yeniden belirdiğine işaret etti.

Altının 4.000 doların üzerinde kalması, önümüzdeki saatler ve günler açısından kritik bir referans noktası olarak izleniyor. Saatlik grafiklerde sert salınımlar ve yüksek satış baskısı dikkat çekse de, fiyatın bu seviyenin altına kalıcı biçimde sarkmaması alıcıların savunmasını güçlendirdi.

Altının 4.000 doların üzerinde kalması, kısa vadeli yön arayışında piyasanın izlediği temel eşik olarak öne çıkıyor.

Aylık görünümde fiyatın 3.980 ile 4.200 dolar arasında geniş bir bantta hareket etmesi, önceki güçlü yükselişin ardından bir dengelenme sürecine işaret ediyor. Mevcut seviye, bu bandın alt sınırlarının üzerinde kalsa da 4.200 dolar civarındaki üst sınıra hala uzak bulunuyor.

4020 ile 4025 dolar bandı sonraki hareketi belirleyebilir

Piyasada bir sonraki yön açısından 4.020 ile 4.025 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Altının yükselişini sürdürmesi için bu bandın açık biçimde aşılması ve 4.025 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Böyle bir senaryoda gün içi işlemlerde daha yüksek zirveler yeniden test edilebilir.

Aşağıda ilk destek 4.010 dolarda, daha güçlü eşik ise 4.000 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında 3.970 ile 3.975 dolar bölgesi destek alanı olarak izleniyor. Fiyat günün ilerleyen bölümünde bu bandın altına sarktıktan sonra yeniden toparlandı. Bu durum, satış isteğinin kısa sürede zayıfladığını gösterdi. Buna karşılık 3.970 doların altında kalıcı bir kırılma, 3.965 dolar ve altındaki seviyelerin yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

Seviye Tür Önemi 4.020 ile 4.025 dolar Direnç Yükselişin devamı için aşılması gereken bölge 4.010 dolar İlk destek Kısa vadeli geri çekilmelerde izleniyor 4.000 dolar Psikolojik eşik Piyasanın yön tayininde pivot bölge 3.970 ile 3.975 dolar Alt destek bölgesi Aşağı yönlü kırılmada yeni test alanı

Uzun vadeli getiri pozitif, kısa vadeli görünüm zayıf kaldı

İşlem hacmi verisinin bulunmaması nedeniyle değerlendirmeler daha çok fiyat yapısı ve saatlik grafik formasyonlarına dayanıyor. Bu nedenle 4.025 dolar direnci ya da 4.000 dolar desteği net biçimde kırılmadıkça, fiyatın bu eşik çevresinde dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.

4.025 dolar üzerindeki kalıcılık yeni zirve denemelerini destekleyebilir, 3.970 doların altı ise düzeltmeyi derinleştirebilir.

Daha uzun vadeli performansta altın son 12 ayda %20,23, son 5 yılda %121,67 ve son 10 yılda %200,90 getiri sağladı. Buna karşılık son 5 günde %1,80, son 1 ayda %5,65, son 6 ayda %13,03 ve yıl başından bu yana %7,14 kayıp görüldü. Gün içindeki güçlü yükseliş alım ilgisinin yeniden canlandığını gösterse de, tek bir seansın kalıcı trend değişimi için yeterli görülmediği anlaşılıyor.