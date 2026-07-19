Bitcoin temmuz ortalamasını aşarken 70 bin dolar direnci öne çıktı

Bitcoin, temmuz ayındaki tarihsel performansının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Piyasada öne çıkan son değerlendirmeler, fiyatın bu ay şimdiye kadar geçmiş temmuz ortalamasının yaklaşık %3 üzerinde bulunduğunu gösteriyor. Bu görünüm, ayın kalan bölümünde yukarı yönlü beklentilerin korunmasına yol açtı.

Temmuz performansı tarihsel ortalamanın üzerinde

19 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde Crypto Rover, Bitcoin’in temmuz ayı getirilerinde tarihsel ortalamanın üstünde kaldığını belirtiyor. Kripto piyasalarında teknik analiz ve piyasa yorumlarıyla tanınan Crypto Rover, mevcut seyrin 2016 ve 2019 temmuz dönemlerindeki harekete benzemesi halinde ay sonuna kadar toplam yükselişin %20 civarına ulaşabileceğini öngörüyor.

Crypto Rover, Bitcoin’in 2016 ve 2019 temmuz hareketlerine benzer bir rota izlemesi durumunda ay sonunda yaklaşık %20’lik toplam artışın görülebileceğini, bir sonraki ana hedefin ise 70 bin dolar seviyesinde bulunduğunu belirtiyor.

Bitcoin haber yazımı sırasında 64.524 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki artış %0,85 olurken günlük işlem hacmi 16,30 milyar dolar, toplam piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Mevsimsel eğilimler tek başına yön belirlemese de yatırımcılar temmuz ayını yakından izliyor. Bunun nedeni, Bitcoin’in geçmişte bu dönemde birçok kez güçlü performans sergilemiş olması. Yine de makroekonomik gelişmeler, kurumsal talep, spot ETF akışları ve genel piyasa duyarlılığı fiyatlamada belirleyici olmaya devam ediyor.

Teknik göstergelerde alım eğilimi korunuyor

Teknik görünümde de görece olumlu bir tablo öne çıkıyor. Bitcoin, 63.119 dolar seviyesindeki orta Bollinger Bandının üzerinde kalıyor. Kısa vadede bu bölge destek olarak izlenirken üst bant 66.281 dolar, alt bant ise 59.958 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın üzerinde tutunması, alıcıların mevcut aralığı savunduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyatın belirli bir ortalama etrafındaki oynaklığını ölçen teknik göstergedir. Orta bant çoğunlukla kısa vadeli denge alanını, üst bant direnç ihtimalini, alt bant ise destek bölgesini gösterir.

Göreceli Güç Endeksi de alım yönlü ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. RSI 53,88 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 51,96 olarak hesaplanıyor. Endeksin nötr kabul edilen 50 seviyesinin üstünde kalması, alım gücünün arttığını gösteriyor. Buna karşın gösterge henüz aşırı alım bölgesine ulaşmış değil.

Gösterge Seviye Bitcoin fiyatı 64.524 dolar Orta Bollinger Bandı 63.119 dolar Üst Bollinger Bandı 66.281 dolar Alt Bollinger Bandı 59.958 dolar RSI 53,88

Öne çıkan direnç 66.300 dolar seviyesinde

Piyasada kısa vadede en yakından izlenen eşik 66.300 dolar civarındaki direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde bir sonraki hedefin 70 bin dolar psikolojik eşiği olabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut teknik yapı, Bitcoin’in orta Bollinger Bandı üzerinde kaldığı sürece alıcıların piyasada etkisini koruduğunu ve 66.300 dolar direncinin aşılması halinde 70 bin dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Bitcoin’in geçmişte 2016 ve 2019 temmuz aylarında sergilediği güçlü performans daha geniş toparlanma döngülerinin içinde gerçekleşmişti. Bu nedenle tarihsel benzerlikler piyasaya destek verse de, bunların tek başına kesin yön sinyali üretmediği görülüyor.

Şimdilik fiyatın teknik desteklerin üzerinde kalması, ivme göstergelerinin nötr bölgenin üstünde seyretmesi ve temmuz mevsimselliğinin olumlu kalması, piyasadaki iyimserliği destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.