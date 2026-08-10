Kayıt Banner
BITTENSOR (TAO)

Bittensor ağında OpenRoboto alt ağı açıldı, TAO için yükseliş beklentisi arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bittensor ağında OpenRoboto’nun Subnet 80 hamlesiyle robotik yapay zeka odağı güç kazandı.
  • 📈 TAO 199,09 dolarda işlem görürken son 24 saatte %3,02 yükseldi ve $TAO için toparlanma sinyali izlendi.
  • 🧭 Analistler 750 doları kritik direnç olarak izliyor, bu seviyenin aşılması halinde 1.500 dolar gündeme gelebilir.
  • 🤖 OpenRoboto, açık modeller, açık veri ve ortak testlerle geliştiricileri aynı alt ağda buluşturdu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bittensor ekosisteminde hem fiyat görünümü hem de ağ tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. TAO, son dönemde görülen birikim sürecinin ardından alıcıların belirli seviyeleri korumasıyla toparlanma sinyalleri verdi. Buna paralel olarak OpenRoboto, Bittensor üzerinde robotik yapay zekaya odaklanan Subnet 80’i devreye aldı.

İçindekiler
1 TAO fiyatında kritik eşikler izleniyor
2 OpenRoboto, Bittensor üzerinde Subnet 80’i başlattı
3 Ağ büyümesi ile fiyat beklentisi birlikte izleniyor

TAO fiyatında kritik eşikler izleniyor

TAO, haberin yazıldığı sırada 199,09 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 92,31 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %3,02’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto analisti logical, Bittensor’da uzun süren birikim döneminin ardından önceki düşüş eğiliminin kırıldığına işaret ediyor. Analiste göre yükseliş denemeleri sırasında satış baskısı görülse de alıcılar önemli bölgeleri savunmayı sürdürüyor. Bu görünüm, talebin tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

Kripto analisti logical, Bittensor’da uzun süren birikim sürecinin ardından düşüş eğiliminin kırıldığına ve alıcıların önemli seviyeleri savunmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Analizde 750 dolar seviyesi ana direnç olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin yeniden aşılması halinde daha geniş çaplı bir trend dönüşümünün teyit edilebileceği, böylece yükseliş ivmesinin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık bu seviyeden gelecek bir reddin yeni bir yatay seyir dönemini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

750 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda TAO’nun toparlanma evresinden çıkarak daha yüksek fiyat aralıklarının test edildiği bir döneme girebileceği, bu senaryoda 1.500 dolar seviyesinin izlenebileceği aktarılıyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat199,09 dolar
24 saatlik hacim92,31 milyon dolar
Piyasa değeri2,23 milyar dolar
Kritik direnç750 dolar
İzlenen üst seviye1.500 dolar

OpenRoboto, Bittensor üzerinde Subnet 80’i başlattı

OpenRoboto, Bittensor platformunda resmi olarak Subnet 80 olarak kullanıma açıldı. Girişim, robotik yapay zeka geliştirmeyi desteklemek için açık kaynaklı bir çerçeve sunuyor. Yapı; açık ağırlıklı modeller, herkese açık veri setleri ve şeffaf kıyas testleriyle araştırmacılar ile geliştiricilerin ortak çalışmasını hedefliyor.

Mini sözlük: Subnet, Bittensor içindeki belirli bir göreve odaklanan alt ağ yapısını ifade eder. Bu alt ağlarda katılımcılar belirli bir yapay zeka alanında model üretir, veri paylaşır ve performanslarını ortak ölçütlerle karşılaştırır.

OpenRoboto, Bittensor Subnet 80 ile açık ağırlıklar, açık veri ve açık kıyas testlerini paylaşarak robotik modellerin sürekli geliştirilmesini hedeflediğini duyurdu.

OpenRoboto’nun yaklaşımı, geliştiricilerin modeller üzerinde çalıştığı, verimliliği ortak ölçütlerle izlediği ve sistemleri buna göre iyileştirdiği sürekli bir geliştirme döngüsü kurmayı amaçlıyor. Bu adım, merkeziyetsiz ağlar, yapay zeka ve robotik teknolojilerini aynı yapıda birleştirme çabasının son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ağ büyümesi ile fiyat beklentisi birlikte izleniyor

Piyasa katılımcıları, TAO’da teknik görünüm kadar ağ üzerindeki benimsenmeyi de takip ediyor. Özellikle OpenRoboto’nun Subnet 80 hamlesinin geliştirici ilgisini artırıp artırmayacağı, Bittensor ekosisteminin büyüme hızı açısından önemli görülüyor.

Önümüzdeki dönemde TAO için ana eşik 750 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş beklentisinin güçlenmesi mümkün görülürken, başarısız denemeler yeni bir konsolidasyon sürecine işaret edebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

TAO, kritik desteğin altına inince satış baskısı arttı

TAO, 214 dolar direncini aşamayınca 147 dolar riski güçlendi

DCG destekli Yuma, Bittensor ekosistemine kurumsal erişim sağlayan fonu başlattı

TAO’da hacim %27,07 arttı! Sıradaki kırılmada neler yaşanabilir?

Bittensor, 214 dolar ile 220 dolar aralığındaki desteğin korunması halinde 270 dolara yükselebilir

TAO bir günde %24’ü aştı! Yükselişin arkasında hangi sinyaller vardı?

TAO ETF başvuruları kurumsal yatırımcıyı hedeflerken, NEAR’ın zincir içi gelirleri dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 65.800 dolar direnci aşılırsa 73.700 dolar hedefi öne çıkıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de dikkat çeken tablo: Kurumsal talep güçlü, balinalar satışta
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Standard Chartered’dan dudak uçuklatan Chainlink (LINK) tahmini
CHAINLINK (LINK)
Bitcoin ve altın arasındaki ilişki yeniden güçleniyor: Kritik gösterge yükseldi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?