Bittensor ağında OpenRoboto alt ağı açıldı, TAO için yükseliş beklentisi arttı

Bittensor ekosisteminde hem fiyat görünümü hem de ağ tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. TAO, son dönemde görülen birikim sürecinin ardından alıcıların belirli seviyeleri korumasıyla toparlanma sinyalleri verdi. Buna paralel olarak OpenRoboto, Bittensor üzerinde robotik yapay zekaya odaklanan Subnet 80’i devreye aldı.

TAO fiyatında kritik eşikler izleniyor

TAO, haberin yazıldığı sırada 199,09 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 92,31 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %3,02’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto analisti logical, Bittensor’da uzun süren birikim döneminin ardından önceki düşüş eğiliminin kırıldığına işaret ediyor. Analiste göre yükseliş denemeleri sırasında satış baskısı görülse de alıcılar önemli bölgeleri savunmayı sürdürüyor. Bu görünüm, talebin tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

Kripto analisti logical, Bittensor’da uzun süren birikim sürecinin ardından düşüş eğiliminin kırıldığına ve alıcıların önemli seviyeleri savunmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Analizde 750 dolar seviyesi ana direnç olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin yeniden aşılması halinde daha geniş çaplı bir trend dönüşümünün teyit edilebileceği, böylece yükseliş ivmesinin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık bu seviyeden gelecek bir reddin yeni bir yatay seyir dönemini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

750 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda TAO’nun toparlanma evresinden çıkarak daha yüksek fiyat aralıklarının test edildiği bir döneme girebileceği, bu senaryoda 1.500 dolar seviyesinin izlenebileceği aktarılıyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 199,09 dolar 24 saatlik hacim 92,31 milyon dolar Piyasa değeri 2,23 milyar dolar Kritik direnç 750 dolar İzlenen üst seviye 1.500 dolar

OpenRoboto, Bittensor üzerinde Subnet 80’i başlattı

OpenRoboto, Bittensor platformunda resmi olarak Subnet 80 olarak kullanıma açıldı. Girişim, robotik yapay zeka geliştirmeyi desteklemek için açık kaynaklı bir çerçeve sunuyor. Yapı; açık ağırlıklı modeller, herkese açık veri setleri ve şeffaf kıyas testleriyle araştırmacılar ile geliştiricilerin ortak çalışmasını hedefliyor.

Mini sözlük: Subnet, Bittensor içindeki belirli bir göreve odaklanan alt ağ yapısını ifade eder. Bu alt ağlarda katılımcılar belirli bir yapay zeka alanında model üretir, veri paylaşır ve performanslarını ortak ölçütlerle karşılaştırır.

OpenRoboto, Bittensor Subnet 80 ile açık ağırlıklar, açık veri ve açık kıyas testlerini paylaşarak robotik modellerin sürekli geliştirilmesini hedeflediğini duyurdu.

OpenRoboto’nun yaklaşımı, geliştiricilerin modeller üzerinde çalıştığı, verimliliği ortak ölçütlerle izlediği ve sistemleri buna göre iyileştirdiği sürekli bir geliştirme döngüsü kurmayı amaçlıyor. Bu adım, merkeziyetsiz ağlar, yapay zeka ve robotik teknolojilerini aynı yapıda birleştirme çabasının son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ağ büyümesi ile fiyat beklentisi birlikte izleniyor

Piyasa katılımcıları, TAO’da teknik görünüm kadar ağ üzerindeki benimsenmeyi de takip ediyor. Özellikle OpenRoboto’nun Subnet 80 hamlesinin geliştirici ilgisini artırıp artırmayacağı, Bittensor ekosisteminin büyüme hızı açısından önemli görülüyor.

Önümüzdeki dönemde TAO için ana eşik 750 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş beklentisinin güçlenmesi mümkün görülürken, başarısız denemeler yeni bir konsolidasyon sürecine işaret edebilir.