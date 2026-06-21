TAO’da hacim %27,07 arttı! Sıradaki kırılmada neler yaşanabilir?

Bittensor’un yerel tokenı TAO, kısa vadede toparlanma işaretleri verirken piyasada alım ilgisinin yeniden canlandığı görülüyor. Son dönemdeki zayıf seyrin ardından fiyatın daha dar bir bantta sıkışması, oynaklığın azaldığına ve yatırımcıların net yön teyidi beklediğine işaret ediyor.

Son 24 saatte sınırlı yükseliş öne çıktı

Son 24 saatte TAO fiyatı yaklaşık %1,42 yükseldi. Haftalık görünüm ise daha karışık bir tablo sunuyor. CoinMarketCap verilerine göre token, son 7 günde %11,53 değer kaybetmesine rağmen haberin yazıldığı sırada 0,01470 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 406,68 milyon dolara ulaştı. Bu rakam günlük bazda %27,07 artışa işaret ediyor. Piyasa değeri ise 2,59 milyar dolara çıkarak %1,94 yükseldi. Bittensor, yapay zeka ve blokzincir tabanlı teşvik mekanizmalarını bir araya getiren bir ağ olarak biliniyor.

Teknik göstergeler TAO’da erken toparlanma sinyallerine işaret ederken, işlemciler net bir kırılma teyidi gelmeden önce temkinli duruşunu koruyor.

Grafikte simetrik üçgen yapısı dikkat çekti

Dört saatlik grafikte TAO’nun yükseliş hareketinin ardından simetrik üçgen formasyonu oluşturduğu aktarılıyor. Fiyatın yükselen destek ile alçalan direnç arasında sıkışması, bant daraldıkça yeni bir yön hareketinin yaklaşabileceği beklentisini güçlendiriyor.

İzlenen temel destek bölgesi 225 dolar ile 230 dolar aralığında bulunuyor. Bu seviyede alıcıların daha önce düzenli biçimde devreye girdiği belirtiliyor. Yukarıda ise 249 dolar ve 290 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor; fiyatın geçmişte bu bölgelerden geri çevrildiği kaydediliyor.

Analistler teyit olmadan işlem konusunda uyardı

Kripto analisti Crypto Candy’ye göre yukarı yönlü bir kırılma halinde ilk hedef 249 dolar, ardından 290 dolar ve daha geniş hareketin devamında 378 dolar olabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 214 dolar ve altındaki seviyeler gündeme gelebilir.

Analist, üçgen formasyonu sırasında acele işlem açmak yerine kırılmanın ardından gelecek olası yeniden testin beklenmesinin daha sağlıklı olacağını vurguluyor. Daralan fiyat yapılarında yanıltıcı kırılmaların sık görüldüğü de hatırlatılıyor.

Göstergeler temkinli iyileşmeye işaret ediyor

Mevcut tabloda daha yüksek dipler nedeniyle hafif olumlu bir eğilim öne çıksa da kesin yön için ek doğrulama gerektiği ifade ediliyor. MACD göstergesi, satıcı baskısının zayıfladığını ve momentum birikimiyle birlikte olası bir yükseliş kesişiminin yaklaşabileceğini gösteriyor.

RSI ise 47,00 seviyesinde, hareketli ortalaması da 46,38 düzeyinde bulunuyor. Bu görünüm, göstergenin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın RSI’daki kademeli yükseliş, zayıf da olsa yukarı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Genel yapı, kısa vadede denge arayışının sürdüğünü ve alıcıların yeniden kontrol sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak teknik görünümde belirleyici adımın, fiyatın sıkıştığı aralıktan hangi yönde çıkacağıyla netleşmesi bekleniyor.