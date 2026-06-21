Kayıt Banner
BITTENSOR (TAO)

TAO’da hacim %27,07 arttı! Sıradaki kırılmada neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TAO’da işlem hacmi son 24 saatte %27,07 artarak dikkat çekti.
  • 📈 Son 24 saatte yükselen $TAO, haftalık tabloda ise %11,53 geride kaldı.
  • 🧭 Grafikte simetrik üçgen yapısı oluşurken yatırımcılar kırılma teyidine odaklandı.
  • 🔍 MACD ve RSI verileri kısa vadede temkinli bir toparlanma ihtimalini öne çıkardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bittensor’un yerel tokenı TAO, kısa vadede toparlanma işaretleri verirken piyasada alım ilgisinin yeniden canlandığı görülüyor. Son dönemdeki zayıf seyrin ardından fiyatın daha dar bir bantta sıkışması, oynaklığın azaldığına ve yatırımcıların net yön teyidi beklediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Son 24 saatte sınırlı yükseliş öne çıktı
2 Grafikte simetrik üçgen yapısı dikkat çekti
3 Analistler teyit olmadan işlem konusunda uyardı
4 Göstergeler temkinli iyileşmeye işaret ediyor

Son 24 saatte sınırlı yükseliş öne çıktı

Son 24 saatte TAO fiyatı yaklaşık %1,42 yükseldi. Haftalık görünüm ise daha karışık bir tablo sunuyor. CoinMarketCap verilerine göre token, son 7 günde %11,53 değer kaybetmesine rağmen haberin yazıldığı sırada 0,01470 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 406,68 milyon dolara ulaştı. Bu rakam günlük bazda %27,07 artışa işaret ediyor. Piyasa değeri ise 2,59 milyar dolara çıkarak %1,94 yükseldi. Bittensor, yapay zeka ve blokzincir tabanlı teşvik mekanizmalarını bir araya getiren bir ağ olarak biliniyor.

Teknik göstergeler TAO’da erken toparlanma sinyallerine işaret ederken, işlemciler net bir kırılma teyidi gelmeden önce temkinli duruşunu koruyor.

Grafikte simetrik üçgen yapısı dikkat çekti

Dört saatlik grafikte TAO’nun yükseliş hareketinin ardından simetrik üçgen formasyonu oluşturduğu aktarılıyor. Fiyatın yükselen destek ile alçalan direnç arasında sıkışması, bant daraldıkça yeni bir yön hareketinin yaklaşabileceği beklentisini güçlendiriyor.

İzlenen temel destek bölgesi 225 dolar ile 230 dolar aralığında bulunuyor. Bu seviyede alıcıların daha önce düzenli biçimde devreye girdiği belirtiliyor. Yukarıda ise 249 dolar ve 290 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor; fiyatın geçmişte bu bölgelerden geri çevrildiği kaydediliyor.

Analistler teyit olmadan işlem konusunda uyardı

Kripto analisti Crypto Candy’ye göre yukarı yönlü bir kırılma halinde ilk hedef 249 dolar, ardından 290 dolar ve daha geniş hareketin devamında 378 dolar olabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 214 dolar ve altındaki seviyeler gündeme gelebilir.

Analist, üçgen formasyonu sırasında acele işlem açmak yerine kırılmanın ardından gelecek olası yeniden testin beklenmesinin daha sağlıklı olacağını vurguluyor. Daralan fiyat yapılarında yanıltıcı kırılmaların sık görüldüğü de hatırlatılıyor.

Göstergeler temkinli iyileşmeye işaret ediyor

Mevcut tabloda daha yüksek dipler nedeniyle hafif olumlu bir eğilim öne çıksa da kesin yön için ek doğrulama gerektiği ifade ediliyor. MACD göstergesi, satıcı baskısının zayıfladığını ve momentum birikimiyle birlikte olası bir yükseliş kesişiminin yaklaşabileceğini gösteriyor.

RSI ise 47,00 seviyesinde, hareketli ortalaması da 46,38 düzeyinde bulunuyor. Bu görünüm, göstergenin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın RSI’daki kademeli yükseliş, zayıf da olsa yukarı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Genel yapı, kısa vadede denge arayışının sürdüğünü ve alıcıların yeniden kontrol sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak teknik görünümde belirleyici adımın, fiyatın sıkıştığı aralıktan hangi yönde çıkacağıyla netleşmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bittensor, 214 dolar ile 220 dolar aralığındaki desteğin korunması halinde 270 dolara yükselebilir

TAO bir günde %24’ü aştı! Yükselişin arkasında hangi sinyaller vardı?

TAO ETF başvuruları kurumsal yatırımcıyı hedeflerken, NEAR’ın zincir içi gelirleri dikkat çekiyor

Bittensor TAO’da yıl sonu hedefi $473.94 olarak açıklandı

ZEC ve TAO Coin için doğru zaman mı?

TAO, DOGE ve Bitcoin (BTC) grafiklerinde bilmeniz gerekenler

3 grafik TAO Coin için sıradaki şeyin yaklaştığını söylüyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı HYPE ETF’lerinde 31,4 milyon dolarlık giriş dikkat çekti! BTC ve ETH’de tablo ne gösteriyor?
Bir Sonraki Yazı XRP önceki döngü zirvesi olan 3,66 dolardan %68 gerileyerek 1,13 dolara düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP önceki döngü zirvesi olan 3,66 dolardan %68 gerileyerek 1,13 dolara düştü
RIPPLE (XRP)
HYPE ETF’lerinde 31,4 milyon dolarlık giriş dikkat çekti! BTC ve ETH’de tablo ne gösteriyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de 50 bin dolar bölgesi yeniden gündemde! Strategy cephesinde hangi sinyal öne çıktı?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 65 bin dolar eşiğine dayandı! Kısa vadede yönü ne belirleyecek?
BITCOIN (BTC)
ABD’de Cumhuriyetçilerin kripto kullanımı %22’ye yükseldi, Fairshake Alabama yarışına $12,1 milyon ayırdı
Kripto Para
Lost your password?