HYPE ETF’lerinde 31,4 milyon dolarlık giriş dikkat çekti! BTC ve ETH’de tablo ne gösteriyor?

Kripto varlıklara bağlı borsa yatırım fonlarında son yedi günde dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Piyasa verilerine göre HYPE ETF’leri 31,4 milyon dolar net giriş gördü. Bu tutar, HYPE’ın toplam piyasa değerinin %0,208’ine karşılık geldi. Aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum tarafında net çıkışlar kaydedilirken, Solana’da ise daha sınırlı bir giriş görüldü.

Göreli girişte HYPE öne çıktı

Hyperliquid Hub ve Henry Vo TTT tarafından paylaşılan verilere göre HYPE, mutlak tutar kadar piyasa değerine oranlandığında da öne çıkan varlık oldu. Veriler, HYPE ETF’lerine yedi gün içinde giren 31,4 milyon doların, tokenın piyasa büyüklüğüne kıyasla güçlü bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Mini sözlük: ETF, bir varlığı ya da varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım aracıdır. HYPE ise Hyperliquid ekosistemiyle bağlantılı bir kripto varlık olarak izleniyor.

Hyperliquid Hub’ın paylaştığı verilere göre HYPE ETF girişleri yedi günde 31,4 milyon dolara ulaştı ve bu oran piyasa değerinin %0,208’ine denk geldi. Aynı paylaşımda, $SOL tarafındaki göreli giriş hızının bunun oldukça altında kaldığı, $ETH ve $BTC tarafında ise negatif tablo oluştuğu aktarıldı.

Solana için açıklanan göreli giriş oranı %0,016 seviyesinde kaldı. Bu da aynı raporlama döneminde HYPE’ın sermaye çekme hızının Solana’nın belirgin şekilde üzerinde seyrettiğine işaret etti. Özellikle orta ölçekli ve büyük ölçekli kripto varlıklar arasındaki talep farkı bu verilerle daha görünür hale geldi.

Bitcoin ve Ethereum’da net çıkış görüldü

Aynı veri setine göre Bitcoin ETF akışlarında %0,011 oranında negatif görünüm oluştu. Ethereum’da ise bu oran %0,007 eksi olarak kaydedildi. Bu tablo, iki büyük kripto varlıkta incelenen zaman aralığında net çıkış yaşandığını ortaya koydu.

Veriler, daha büyük piyasa değerine sahip varlıklarda aynı büyüklükteki fon hareketlerinin oransal olarak daha sınırlı göründüğünü de gösteriyor. Başka bir ifadeyle, küçük ya da orta ölçekli varlıklarda daha düşük tutarlı girişler bile yüzdesel olarak daha güçlü bir etki yaratabiliyor.

Piyasa değeri farkı etkisi büyütüyor

HYPE’ın görece daha düşük piyasa değeri, ETF girişlerinin dolaşımdaki arz ve piyasa dengesi üzerindeki etkisini oransal olarak artırdı. Bu nedenle 31,4 milyon dolarlık giriş, Bitcoin ve Ethereum’daki benzer sermaye hareketlerine kıyasla daha dikkat çekici bir görünüm sundu.

Piyasa katılımcıları şimdi bu eğilimin tek haftalık dönemle sınırlı kalıp kalmayacağını izliyor. Kısa süreli sıçramalar kripto piyasasında sık görülse de, akışların devamlılığı daha kalıcı bir yön değişimi olup olmadığını anlamada temel ölçütlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki raporlama dönemleri, HYPE’ın daha büyük varlıklara karşı bu avantajı koruyup koruyamayacağını gösterecek. Bitcoin, Ethereum ve Solana’daki ETF akışları ise kripto piyasasındaki genel sermaye rotasyonunu izlemek açısından temel karşılaştırma noktaları olmaya devam ediyor.