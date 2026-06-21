Bitcoin’de 50 bin dolar bölgesi yeniden gündemde! Strategy cephesinde hangi sinyal öne çıktı?

Bitcoin piyasasında daha derin bir geri çekilme ihtimali yeniden tartışılırken, çok sayıda yatırımcı ve işlemci 40 bin ile 50 bin dolar aralığını öne çıkan bir birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Aynı dönemde Strategy’nin olası yeni Bitcoin alımlarına ilişkin beklentiler de güç kazandı. Kripto para topluluğunda öne çıkan bu iki başlık, yatırımcıların mevcut seviyelerden alım yapma ile daha düşük fiyatları bekleme arasında bölündüğünü gösterdi.

40 bin ile 50 bin dolar aralığı etrafındaki tartışma büyüdü

Kripto para analisti Michaël van de Poppe’un sosyal medyada yayılan değerlendirmeleri, fiyat beklentilerine ilişkin tartışmayı hızlandırdı. Van de Poppe, piyasanın büyük bölümünün aynı geri çekilme seviyesine odaklandığı dönemlerde bu hedeflerin çoğu zaman gerçekleşmediğini savundu.

Herkes şimdi Bitcoin’i 40 bin ile 50 bin dolar aralığında almak istiyor. Daha önce de Bitcoin 85 bin dolar civarındayken çok sayıda kişi 60 bin dolardan alım bekliyordu. Belirli bir seviye konusunda beklenti fazlasıyla yaygınlaştığında, bunun gerçekleşme olasılığının ciddi biçimde zayıflayabileceğini belirtti.

Analistin değerlendirmesinde belirli bir fiyat tahmininden çok, piyasa psikolojisinin işlem pozisyonları üzerindeki etkisi öne çıktı. Son dönemde Bitcoin’de görülen fiyat hareketleri, daha sert bir düzeltme bekleyenlerle mevcut seviyelerde birikimi sürdürmeyi tercih edenler arasındaki ayrışmayı belirginleştirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında 40 bin ile 50 bin dolar aralığının sıkça dile getirilmesi, bazı piyasa katılımcılarının bu kadar yaygın bir beklentinin güçlü bir düşüş olasılığını azaltabileceğini düşünmesine yol açtı. Tartışmalar, makroekonomik görünüm ve kurumsal işlemlerle ilgili izlenen gelişmelerin de etkisiyle gündemde kalmayı sürdürdü.

Strategy paylaşımı yeni alım beklentisini canlandırdı

Piyasadaki dikkat aynı zamanda Strategy’ye çevrildi. Michael Saylor, şirketin Bitcoin takip grafiğini paylaşarak daha fazla noktayla daha iyi göründüğünü yazdı. Söz konusu paylaşıma benzer güncellemelerin daha önce yeni Bitcoin alımı duyurularından hemen önce gelmiş olması, bu paylaşımın da yakından izlenmesine neden oldu.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak izleniyor. Şirketin kripto para birikim politikası, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yaklaşımında sıkça referans verilen örneklerden biri kabul ediliyor.

Paylaşılan verilere göre Strategy’nin elinde 846.842 BTC bulunuyor. Bu varlıkların güncel piyasa değerinin yaklaşık 54,3 milyar dolar olduğu, Bitcoin başına ortalama alım maliyetinin ise 75.658 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Aynı veriler, toplam yatırım tutarının 64,07 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Buna göre şirketin kağıt üzerindeki zararı yaklaşık 9,7 milyar dolar, oran olarak ise yüzde 15 düzeyinde hesaplandı. Buna rağmen Strategy, dünya genelinde en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Son takipçi paylaşımıyla birlikte gözler, şirketten gelebilecek resmi bir ek alım bildirimine çevrildi. Kripto para piyasasında ise bir yandan olası geri çekilme seviyeleri, diğer yandan kurumsal talebin yönü izlenmeye devam ediyor.