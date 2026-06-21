Bitcoin 65 bin dolar eşiğine dayandı! Kısa vadede yönü ne belirleyecek?

Bitcoin, son geri çekilmenin ardından yeniden toparlanma işaretleri verirken kısa vadeli yön açısından kritik görülen bir direnç bölgesini test ediyor. Haber yazımı sırasında BTC, 64.079 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 19,44 milyar dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 1,29 trilyon dolar olarak kaydedildi. Fiyatın günlük bazda %0,71 yükselmesi, son düşüş baskısının ardından sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

64 bin ile 65 bin dolar aralığı öne çıkıyor

Kripto para analisti Ted’in 21 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesine göre Bitcoin, 64.000 ile 65.000 dolar arasındaki önemli bir direnç bölgesinde hareket ediyor. Analize göre fiyatın yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi için bu aralığın aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Bitcoin fiyatının daha ileri gidebilmesi için 64.000 ile 65.000 dolar aralığındaki direnç bölgesinin kırılması ve bu seviyenin korunması gerektiği belirtiliyor.

Analizde, fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunamaması ve aşağı yönlü reddedilmesi halinde daha düşük destek seviyelerine doğru yeni bir geri çekilmenin gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu nedenle söz konusu aralığın, kısa vadeli fiyat yönünü belirleyebilecek başlıca teknik eşiklerden biri haline geldiği ifade ediliyor.

Teknik göstergelerde toparlanma sinyali

Bitcoin fiyatı son dönemde sert bir düşüş yaşamış olsa da 64.193 dolar civarında denge bulmuş görünüyor. Varlık, orta çizgisi 63.716 dolar, üst bandı 66.901 dolar ve alt bandı 60.532 dolar seviyesinde bulunan Bollinger Bantları içinde dalgalanıyor. Fiyatın şu anda üst banda yakın bölgede dirençle karşılaştığı, bu nedenle alımların sürmemesi halinde yukarı hareketin zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın belirli bir dönem içindeki oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Üst banda yaklaşılması direnç baskısına, alt banda yakın seyir ise destek alanına işaret edebilir.

Momentum göstergeleri ise kaybedilen gücün bir bölümünün geri kazanılmaya başladığını gösteriyor. MACD göstergesinde yukarı yönlü kesişim oluştu ve histogram 505,30 ile sıfırın üzerine çıktı. Verilere göre MACD değeri eksi 2.058,74 seviyesine yükselirken, eksi 2.564,05 düzeyindeki sinyal çizgisinin üzerine geçti.

Kısa vadeli görünüm direnç tepkisine bağlı

Bu tablo, kısa vadede momentuma ilişkin iyileşmeye işaret etse de teknik görünümün güçlenmesi için fiyatın direnç seviyelerinin üzerine taşınması gerekiyor. Alım ilgisinin devam etmesi halinde toparlanmanın güç kazanabileceği, aksi durumda mevcut bölgenin yeniden satış baskısı üretebileceği belirtiliyor.

Bitcoin, en büyük piyasa değerine sahip kripto para olarak dijital varlık piyasasının genel yönü üzerinde belirleyici etkiye sahip bulunuyor. Bu nedenle 64 bin ile 65 bin dolar bandındaki hareket, yalnızca BTC için değil, daha geniş piyasa algısı açısından da yakından izleniyor.