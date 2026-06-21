ABD’de Cumhuriyetçilerin kripto kullanımı %22’ye yükseldi, Fairshake Alabama yarışına $12,1 milyon ayırdı

ABD’de kripto varlık sahipliğinin siyasi tercihlere göre dağılımında Cumhuriyetçiler öne çıktı. Pew Research Center’ın 8 Haziran’da yayımladığı ankete göre, Cumhuriyetçilerin %22’si Bitcoin ve Ether gibi kripto varlıklara yatırım yaptığını, alım satım yaptığını ya da bu varlıkları kullandığını belirtti. Demokratlarda bu oran %17’de kaldı. Araştırma, ocak ayının sonunda 8.512 yetişkin ABD vatandaşıyla yapıldı.

Partiler arasındaki fark belirginleşti

Veriler, bu ayrışmanın her zaman bu kadar net olmadığını gösterdi. 2026 öncesinde Demokratlar ve Demokratlara yakın bağımsızlar ile Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçilere yakın bağımsızlar arasında kripto sahipliği açısından kayda değer bir fark bulunmuyordu. Ancak 2021’den bu yana Cumhuriyetçilerde katılım oranı %16’dan %22’ye çıktı.

Morning Consult verilerine göre Cumhuriyetçiler lehine en geniş fark 2025’in ikinci çeyreğinde görüldü. Bu dönemde Cumhuriyetçilerin %27,9’u son bir yıl içinde kripto alıp sattığını söyledi. Demokratlarda bu oran %17,3 olarak ölçüldü. Böylece iki grup arasındaki fark 10,6 puana ulaştı.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki kripto kullanım farkı son yıllarda açıldı; 2021’den bu yana özellikle Cumhuriyetçi seçmenlerde katılımın arttığı görüldü.

Trump’ın yaklaşımı değişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2019’da dijital varlıklar için olumsuz bir tutum sergilemiş, bu varlıkların yeterince düzenlenmediğini ve yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırabileceğini savunmuştu. Daha sonra ise kripto alanına doğrudan girdi. 2022’de ilk NFT koleksiyonunu piyasaya süren Trump, dijital varlık sektöründe görünür hale geldi.

İlerleyen dönemde Trump ailesi NFT projelerini genişletti, World Liberty Financial girişimini duyurdu ve $TRUMP ile $MELANIA adlı memecoin projeleriyle sektörde yer aldı. Böylece Trump ve ailesi, daha önce kamuoyu önünde eleştirdikleri alanın doğrudan parçası haline geldi. Haberde aktarıldığına göre Trump yönetimi de ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” yapma hedefi doğrultusunda, daha fazla kripto şirketinin banka benzeri yapı kazanmasına imkan verebilecek adımlar attı.

Demografik farklar da sürüyor

Araştırmalar, siyasi tercihin tek belirleyici olmadığını da ortaya koydu. Morning Consult’a göre kripto yatırımcılarının yaklaşık %74’ü erkeklerden oluşuyor. 45 yaş altı grupta fark daha da açılıyor. 2022 ile 2026 arasında 45 yaş altı erkeklerde kripto yatırım oranı %38 ile %42 aralığında seyrederken, aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran %13 ile %16 arasında kaldı.

Etnik gruplara göre dağılımda da farklılıklar dikkat çekti. Asyalı yetişkinlerin yaklaşık %25’i kriptoya yatırım yaptığını, alım satım yaptığını ya da kullandığını söyledi. Siyah ve Hispanik yetişkinlerde de benzer oranlar görüldü. Beyaz yetişkinler hâlâ Asyalıların gerisinde bulunsa da, 2021’de %13 olan katılımın bugün %18’e çıkmasıyla ilk kez Siyah ve Hispanik yetişkinlerle aynı seviyeye ulaştı.

Fairshake Alabama yarışında harcamayı artırdı

Kripto sektörü, siyasi etkisini yalnızca seçmen eğilimleriyle değil, kampanya harcamalarıyla da artırıyor. Sektörün önde gelen siyasi eylem komitelerinden Fairshake ile bağlantılı bir yapı, Alabama’daki yarışta Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Barry Moore’u desteklemek için reklamlara 9,8 milyon dolar harcadı. Doğrudan posta ve diğer kalemlerle birlikte toplam harcamanın 12,1 milyon dolara çıktığı açıklandı.

Fairshake, kripto sektörünün seçim dönemlerinde desteklediği adaylara kaynak aktaran en büyük siyasi oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Fairshake bağlantılı gruplar mayıs ayına yaklaşık 150 milyon dolarlık kaynakla girdi ve bu kaynağın önemli bölümünün sonbahardaki genel seçimler için saklanmasının planlandığı aktarıldı.

Moore, Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunda emekli Navy SEAL mensubu Jared Hudson ile yarışıyor. Donald Trump, Moore’a destek verdi. Buna rağmen yarışın rekabetçi geçtiği değerlendiriliyor. Öte yandan strateji her yerde sonuç vermedi. Illinois’de Fairshake bağlantılı gruplar, Demokrat Senato adayı Julianna Stratton’a karşı reklamlara yaklaşık 9 milyon dolar harcadı ancak Stratton mart ayındaki ön seçimi kazandı.

Başlık Veri Cumhuriyetçilerin kripto kullanımı %22 Demokratların kripto kullanımı %17 2025 ikinci çeyrek Cumhuriyetçi alım satım oranı %27,9 2025 ikinci çeyrek Demokrat alım satım oranı %17,3 Fairshake Alabama toplam harcaması 12,1 milyon dolar