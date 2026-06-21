HYPE 70 dolar eşiğine yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, yılın ilk bölümündeki düşük seviyelerden sonra sergilediği güçlü toparlanmayla yeniden piyasanın odağına yerleşti. Son teknik görünüm, varlığın uzun vadeli yükseliş yapısını koruduğunu ve fiyatın kritik bir eşik olarak görülen 70 dolar bölgesine yaklaştığını gösteriyor.

Yükseliş yapısı korunuyor

Piyasada paylaşılan teknik analize göre HYPE, 20 ile 25 dolar arasındaki güçlü destek alanından tepki aldıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Bu bölge, birkaç aylık zayıf seyrin ardından düşüşün sonlandığı ve fiyat yapısında belirgin bir dönüm noktası oluştuğu alan olarak öne çıktı.

Bu toparlanmanın ardından token, hem günlük hem de dört saatlik grafiklerde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak yükseliş trendi sergiledi. Teknik görünümde bu yapı, alıcıların belirli aralıklarla kontrolü koruduğuna işaret eden temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Son fiyat hareketi, HYPE’ı önceki haftalık zirve olan 68 dolar seviyesine ve önceki günlük zirve olan 70,31 doların hemen altına taşıdı. Bu bölge, grafikte alıcılar ile satıcıların karşı karşıya geldiği en önemli alanlardan biri olarak izleniyor.

Kanal yapısı ve kritik dirençler

Dört saatlik grafikte HYPE’ın aylardır yukarı eğimli bir kanal içinde işlem gördüğü aktarılıyor. Orta 40 dolar bölgesinden gelen kırılmanın ardından talep, geri çekilmelerde fiyatı yeniden yukarı taşımayı sürdürdü. Kanalın alt bandı ise sert düşüş denemelerinde destek görevi gördü.

Mevcut görünümde 70 dolar çevresi belirleyici bir teknik alan olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgede kalıcılık sağlaması halinde piyasada gözler 75 ile 80,09 dolar arasındaki likidite alanına çevrilebilir. Analizde, 76 ile 77 dolar bandında son yükselişin dirençle karşılaştığı ve burada oluşan yapının sonraki hedef bölge olarak izlendiği belirtiliyor.

Destek bölgeleri yakından izleniyor

Günlük grafikte ocak ayı diplerinden gelen toparlanmanın dikkat çekici olduğu görülüyor. 50 dolar seviyesinin aşılmasıyla fiyatın 75 ile 78 dolar aralığına kadar yükseldiği, ancak bu bölgede kar satışlarının başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen genel teknik yapı, alıcılar açısından halen destekleyici kabul ediliyor.

Aşağı yönlü olası hareketlerde 65 ile 66 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bunun altında 61 dolar seviyesi ve yükselen kanalın alt sınırı takip edilebilir. Daha geniş görünümde ise 47 ile 50 dolar bandı mevcut yükseliş trendinin taban bölgesi sayılırken, 40 ile 43 dolar aralığı güçlü talep alanı olarak değerlendiriliyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir kripto para platformu olarak biliniyor. HYPE ise ekosistemin yerel tokeni konumunda bulunuyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat projeksiyonları niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarının yüksek oynaklık içerdiği bilinirken, teknik seviyelerin tek başına kesin sonuç vermediği de sıkça vurgulanıyor.