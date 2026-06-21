🚨 Binance Coin, haziran başındaki yaklaşık 740 dolar zirvesinin ardından 587,82 dolarda kritik destek bölgesini test ediyor.

Binance Coin fiyatı, son düşüşün ardından alıcıların yeniden devreye girebileceği kritik bir talep bölgesini test ediyor. Piyasada kısa vadeli görünüm zayıf kalırken, teknik göstergeler aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Buna karşın söz konusu destek alanının korunması halinde toparlanma ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor.

Fiyat kritik destek alanında izleniyor

BNB, haberin yazıldığı sırada 587,82 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 747,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 79,22 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir görülse de fiyat yapısı, piyasanın yön arayışını henüz tamamlamadığını gösteriyor.

Kripto para analisti Kamran Asghar, BNB’nin geçmişte güçlü yukarı yönlü dönüşlerin başladığı önemli bir talep bölgesini yeniden test ettiğini belirtti. Daha önceki piyasa döngülerinde alıcıların bu alana ilgi göstermesi, destek seviyesini yatırımcılar açısından dikkatle izlenen bir eşik haline getirdi.

Kamran Asghar’ın değerlendirmesine göre BNB, geçmişte güçlü toparlanmaların başladığı önemli bir talep bölgesine yeniden geldi ve bu seviyenin korunması yeni bir birikim sürecine işaret edebilir.

Bu bölgenin korunması halinde olumlu eğilimin yeniden güç kazanabileceği, böylece fiyatın daha yüksek seviyeleri test etmesinin mümkün olabileceği aktarılıyor. Destek alanında kalıcılık sağlanırsa psikolojik açıdan önem taşıyan dört haneli seviyelere dönüş senaryosu da yeniden tartışılabilir. Analizde 1.300 dolar, yukarı yönlü olası hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak desteğin kaybedilmesi durumunda mevcut görünüm zayıflayabilir ve yatay seyrin uzaması söz konusu olabilir.

Teknik göstergeler aşağı yönlü baskıya işaret ediyor

TradingView verilerine göre BNB, günlük zaman diliminde yüksek oynaklık sergiliyor. Haziran ayının başında yaklaşık 740 dolara kadar yükselen fiyat, daha sonra sert bir geri çekilme yaşadı. Mevcut seviyenin 20 günlük basit hareketli ortalama olan 599,82 doların altında kalması, kısa vadede baskının sürdüğünü gösteren unsurlar arasında yer alıyor.

MACD göstergesi de ivmenin aşağı yönlü seyrettiğine işaret ediyor. Haziran ayında görülen güçlü negatif kesişimin ardından mavi çizgi eksi 13,46 seviyesine geriledi ve turuncu çizginin altında kaldı. Histogram çubuklarındaki küçülme, satış baskısında bir miktar yavaşlama olabileceğini düşündürse de göstergenin sıfır çizgisinin altında kalması nedeniyle teknik açıdan net bir yükseliş dönüşü henüz teyit edilmiş değil.

Teknik göstergeler satış baskısının hız kesebileceğini düşündürse de, fiyatın hem hareketli ortalamanın altında kalması hem de MACD’nin negatif bölgede bulunması nedeniyle güçlü bir dönüş işareti henüz oluşmadı.

Senaryoda destek seviyesi belirleyici olacak

Piyasanın bundan sonraki yönünde, test edilen talep bölgesinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak. Alıcıların bu seviyede güç kazanması halinde BNB’de toparlanma alanı açılabilir. Buna karşılık desteğin kırılması, son haftalardaki zayıf görünümün devam etmesine ve fiyatın daha uzun süre sıkışık bir bantta hareket etmesine yol açabilir.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahminlerinden oluşuyor. Bu tür öngörülerin kesinlik taşımadığı, kripto para piyasalarının yüksek oynaklık barındırdığı unutulmamalı.