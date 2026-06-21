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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger son 90 günde 1,9 milyar dolarla RWA girişlerinde tüm büyük ağları geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 90 günde XRPL, 1,9 milyar dolarlık net RWA girişiyle rakip ağların önüne geçti.
  • 📊 Aynı dönemde Ethereum 1,6 milyar dolar, Stellar ise 1,4 milyar dolar net giriş kaydetti.
  • 📈 2026 ilk çeyrek sonunda XRPL’deki RWA piyasa değeri 2,25 milyar dolara ulaştı ve $XRP ekosistemi dördüncü sıraya yükseldi.
  • 🧭 Ocak 2025 ile Nisan 2026 arasında XRPL’de tokenizasyon değeri yaklaşık 10 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsile dönüştürüldüğü RWA tokenizasyonu alanında son 90 günde en yüksek net girişe ulaştı. RWA Foundation verilerine göre ağ, stabilcoinler hariç tutulduğunda üç aylık dönemde 1,9 milyar dolar net giriş çekti. Aynı dönemde Ethereum 1,6 milyar dolar, Stellar ise 1,4 milyar dolar seviyesinde kaldı.

İçindekiler
1 Başlıca ağlar arasında ilk sıraya çıktı
2 Piyasa değeri ve sıralamada yükseliş dikkat çekti
3 Ethereum’a kıyasla daha hızlı büyüme kaydedildi

Başlıca ağlar arasında ilk sıraya çıktı

Diğer büyük ağlardaki net girişler XRPL’nin gerisinde seyretti. BNB Chain 848 milyon dolar, Solana 611 milyon dolar, Avalanche 362 milyon dolar net giriş kaydetti. Daha küçük ölçekli ağlar arasında yer alan Sei 202 milyon dolar, Mantle ise 90 milyon dolar çekebildi.

Son 90 günde net RWA girişi
XRP Ledger1,9 milyar dolar
Ethereum1,6 milyar dolar
Stellar1,4 milyar dolar
BNB Chain848 milyon dolar
Solana611 milyon dolar
Avalanche362 milyon dolar

RWA Foundation verilerine göre XRPL, son üç ayda stabilcoinler hariç 1,9 milyar dolar net RWA girişi çekerek büyük blokzincir ağları arasında ilk sıraya yerleşti.

Bu tablo, kurumsal ilginin tokenleştirilmiş varlıklara yönelmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. RWA, tahvil, fon, kredi ya da gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesini ifade ediyor. XRP Ledger ise Ripple ekosistemiyle yakın ilişki içinde bilinen, ödeme odaklı yapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak takip ediliyor.

Mini sözlük: RWA tokenizasyonu, hisse senedi dışındaki geleneksel finansal veya fiziksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital bir temsilinin oluşturulmasıdır. Bu yapı, varlıkların daha hızlı takibini ve bazı durumlarda daha kolay devrini mümkün hale getirebilir.

Piyasa değeri ve sıralamada yükseliş dikkat çekti

Messari’nin ilk çeyrek raporuna göre XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş varlıkların piyasa değeri 2026’nın ilk çeyreği sonunda 2,25 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, bir önceki çeyreğe göre %124,1 artış anlamına geliyor. Rapora göre ağ, ilk çeyrek sonunda RWA piyasa değeri bakımından yedinci sırada yer alırken sonraki dönemde dördüncü sıraya yükseldi.

Aynı raporda dağıtılmış RWA piyasa değerinin de 332,7 milyon dolardan 451,1 milyon dolara çıktığı aktarıldı. RWA.xyz verileri de XRPL ekosistemindeki genişlemeyi destekliyor. Platform, şu anda XRPL üzerinde 18 dağıtılmış RWA ve 312 temsil edilen RWA izliyor.

Ethereum’a kıyasla daha hızlı büyüme kaydedildi

Evernorth verilerine göre XRPL’de tokenizasyon hacmi Ocak 2025’te yaklaşık 10 milyon dolar düzeyindeyken Nisan 2026’da 400 milyon dolara yükseldi. Böylece ağ, bu artışı yaklaşık 15 ayda sağladı. Aynı ölçekte bir büyümenin Ethereum tarafında yaklaşık 36 ayda gerçekleştiği belirtildi.

Evernorth verileri, XRPL’de tokenleştirilmiş varlık değerinin yıl başından bu yana %78 artarak 227 milyon dolardan 404 milyon dolara çıktığını, aynı dönemde Ethereum’daki büyümenin %36 ile sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Yıl başından bu yana kaydedilen büyüme oranları da bu farkı destekledi. Verilere göre XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş varlıkların değeri 227 milyon dolardan 404 milyon dolara çıkarak %78 arttı. Ethereum’da ise aynı dönemde %36 büyüme görüldü. Son 90 gündeki girişler, XRPL ekosistemine sermaye akışının sürdüğünü gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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