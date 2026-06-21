Bitcoin ETF’lerinde 6,35 milyar dolarlık çıkış dikkat çekti! Kurumsal tarafta neler yaşandı?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürüldüklerinden bu yana en büyük 30 günlük net çıkış dönemini yaşadı. Galaxy Research verilerine göre fonlardan son 30 günde toplam 6,35 milyar dolar çekildi. Bu tablo, büyük piyasalarda Bitcoin’e dayalı yatırım ürünlerine yönelik satış baskısının sürdüğüne ve kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını azalttığına işaret etti.

30 günlük seride yeni rekor

Araştırmaya göre son çıkış dönemi, bugüne kadar izlenen 582 hareketli 30 günlük pencere içinde ilk sıraya yerleşti. Böylece spot Bitcoin ETF’lerinde lansmandan bu yana en sert aylık net çıkış kayda geçti. Veriler, kurumsal yatırımcıların bu ürünlere yaklaşımında değişim yaşandığını ortaya koyarken, dijital varlıklara ilginin tamamen ortadan kalkmadığı ve piyasaya yeni kripto yatırım araçlarının gelmeye devam ettiği de aktarıldı.

Galaxy Research, ABD merkezli bir araştırma kuruluşu olarak kripto piyasaları, blokzincir ekosistemi ve yatırım ürünleri üzerine veri odaklı analizler yayımlıyor.

Galaxy Research verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri art arda altı haftadır net çıkış veriyor ve son 30 günlük dönemdeki 6,35 milyar dolarlık çekiliş, şimdiye kadarki en büyük aylık çıkış olarak öne çıkıyor.

Kümülatif girişler geriledi

Araştırma şirketi, spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste altı haftadır net çıkış görüldüğünü bildirdi. Uzun süren bu eğilim sonucunda, Ekim 2025’te yaklaşık 63 milyar dolarla zirve yapan kümülatif net girişler 53,4 milyar dolara indi. Ayrıca günlük çıkışların giderek arttığı belirtildi.

Piyasa uzmanları bu eğilimi, kurumların Bitcoin’e karşı daha temkinli duruşuyla ilişkilendirdi. Buna karşılık ETF sektöründeki bazı temsilciler, günlük fon hareketlerinin her zaman kurumların bir varlık sınıfına dair genel yaklaşımını tam olarak yansıtmayabileceğini savundu.

BlackRock cephesinden farklı yorum

BlackRock’ta ABD Hisse ETF’leri Başkanı olarak görev yapan Jay Jacobs, ETF’lerden para çıkışının yalnızca Bitcoin’e yönelik olumsuz bakışla açıklanamayacağını söyledi. Jacobs’a göre yatırımcılar zaman zaman daha yeni ürünlere ya da benzer yapıda alternatif fonlara yöneliyor. Bu kapsamda, kısa süre önce piyasaya çıkan BlackRock iShares Bitcoin Premium Income ETF gibi bağlantılı ürünlere geçişlerin de etkili olabileceği değerlendirildi.

Jacobs, ETF çıkışlarının sadece Bitcoin’e yönelik zayıf tutumla açıklanamayacağını, yatırımcıların benzer ürünler arasında varlık dağılımını değiştirebildiğini belirtti.

Jacobs ayrıca BlackRock’ın Bitcoin’i merkeziyetsiz ve küresel bir para birimi olarak görmeye devam ettiğini ifade etti. ETF piyasasında giriş ve çıkışların, hemen her ürün kategorisinde görülebilen olağan hareketler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Fiyat baskısı sürerken makro gündem öne çıktı

Bitcoin, ETF’lerdeki son çıkış sürecinde belirgin fiyat dalgalanmaları gösterdi. Varlık, haber döneminde 64.258 dolar civarında işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 27,48 milyar dolar seviyesinde bulundu. Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1,29 trilyon dolara, piyasa hakimiyeti ise %58,94’e ulaştı.

Son bir aylık dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık %17,4 geriledi. Bu düşüşte yüksek enflasyon ve ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin öne çıkan baskı unsurları arasında yer aldığı aktarıldı.