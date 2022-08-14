SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci, önümüzdeki yıllarda Bitcoin’in (BTC) çok daha yüksek seviyelerde olabileceğine belirterek kripto para yatırımcılarının yaşanan yüksek volatiliteden endişe duymaması gerektiğini söyledi.
Anthony Scaramucci CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda, kripto para yatırımcılarının “mevcut ortamı görmeleri” ve duygu temelli ticarete direnmeleri konusunda uyardı. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:
Beklenenden daha iyi enflasyon verileri alıyorsunuz… 2019 dördüncü çeyreğinin GSYİH rakamları, enflasyon ve işsizlik rakamlarına bakıyorum. Duraksadık ve bu tahribatı pandemi yarattı. Sisteme çok fazla para yatırdık, bu da bir miktar enflasyona neden oldu ve açıkçası tedarik zincirinde aksama yaşadınız. Ancak çok güçlü bir ekonomi, düşük işsizlik ve iyi huylu enflasyon yaşana 2019 yılının dördüncü çeyreğine geri dönebilirsiniz. Bu durum muhtemelen altı ila 12 ay sonra gerçekleşecek ve bence piyasa bunu anlamaya başlıyor.
Anthony Scaramucci, firmasının en büyük pozisyonlarının Bitcoin ve Ethereum’da olduğunu ve ayrıca Algorand (ALGO) ve Solana’da (SOL) da önemli pozisyonlara sahip olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Gelişen Lightning Network uygulamalarındaki artış ve Bitcoin’deki işlemlerin kolaylığını düşünüyoruz. Ayrıca Ethereum’un yaklaşan yükseltmesi… Pek çok tüccar muhtemelen bu gelişmeler sebebiyle satın almalar gerçekleştiriyor.
Bununla birlikte Anthony Scaramucci önümüzdeki altı yıl içinde Bitcoin’in 300.000 dolar seviyelerine ulaşacağını öne sürerek şunları söyledi:
Geçtiğimiz on gün içinde piyasa dışında kaldıysanız, getirinizi %7,5’lik bir getiriden %2’lik bir getiriye düşürdünüz… Portföyü duyguya dayalı olarak oluşturmanızı istemiyorum. Son konuşmamızdan bu yana %45 oranında arttık. Pozisyonları korumak ve disiplinimize bağlı kalmaktan başka bir şey yapmadık. Sanırım yatırımcılara vermeye çalıştığım mesaj bu… Önümüzdeki 12 ila 24 ay boyunca Bitcoin, Ethereum, Solana ve Algorand için oldukça iyimser bir senaryo görüyorum.