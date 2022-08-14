SkyBridge Capital CEO'su Bitcoin'de (BTC) olumlu bir tablo gördüğünü ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamada bulundu.

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SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci, önümüzdeki yıllarda Bitcoin’in (BTC) çok daha yüksek seviyelerde olabileceğine belirterek kripto para yatırımcılarının yaşanan yüksek volatiliteden endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Kripto Para Yatırımcılarına Tavsiye

Anthony Scaramucci CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda, kripto para yatırımcılarının “mevcut ortamı görmeleri” ve duygu temelli ticarete direnmeleri konusunda uyardı. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Beklenenden daha iyi enflasyon verileri alıyorsunuz… 2019 dördüncü çeyreğinin GSYİH rakamları, enflasyon ve işsizlik rakamlarına bakıyorum. Duraksadık ve bu tahribatı pandemi yarattı. Sisteme çok fazla para yatırdık, bu da bir miktar enflasyona neden oldu ve açıkçası tedarik zincirinde aksama yaşadınız. Ancak çok güçlü bir ekonomi, düşük işsizlik ve iyi huylu enflasyon yaşana 2019 yılının dördüncü çeyreğine geri dönebilirsiniz. Bu durum muhtemelen altı ila 12 ay sonra gerçekleşecek ve bence piyasa bunu anlamaya başlıyor.

Anthony Scaramucci, firmasının en büyük pozisyonlarının Bitcoin ve Ethereum’da olduğunu ve ayrıca Algorand (ALGO) ve Solana’da (SOL) da önemli pozisyonlara sahip olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gelişen Lightning Network uygulamalarındaki artış ve Bitcoin’deki işlemlerin kolaylığını düşünüyoruz. Ayrıca Ethereum’un yaklaşan yükseltmesi… Pek çok tüccar muhtemelen bu gelişmeler sebebiyle satın almalar gerçekleştiriyor.

Bitcoin’de İyimser Tablo

Bununla birlikte Anthony Scaramucci önümüzdeki altı yıl içinde Bitcoin’in 300.000 dolar seviyelerine ulaşacağını öne sürerek şunları söyledi: