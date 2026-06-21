XRP’de 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye riski birikti

XRP, günlük grafikte 1,14 dolar civarında işlem görürken, 1,15 doların üzerinde biriken 3,9 milyon doları aşan kısa pozisyon kaldıracı piyasada dikkat çekiyor. Veriler, fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması halinde aşağı yönlü kaldıraçlı işlemlerin zorunlu kapanışla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadede 1,10 ile 1,15 dolar aralığı öne çıkıyor

Varlık, daha önce 3,00 doların üzerindeki seviyelerden güç kaybettikten sonra 2026 boyunca daha düşük zirveler oluşturdu. Bu görünüm, daha geniş fiyat yapısında baskının sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 1,10 ile 1,15 dolar bandı, alıcılar ve satıcılar açısından kritik bölge olarak izleniyor.

Analize göre alıcıların bu alanı koruması, fiyatın daha düşük destek noktalarına gerilemesini önleyebilir. Buna karşılık günlük kapanışın 1,10 doların altına inmesi durumunda 1,00 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bölge üzerinde korunacak talep ise yukarı yönlü yeni bir denemeyi destekleyebilir.

XRP’de mevcut fiyatın altında uzun pozisyonlar zaten baskı görürken, piyasanın odağı bu kez 1,15 doların üzerindeki kısa pozisyon tasfiye alanlarına kaydı.

1,15 doların üzerindeki tasfiye alanı baskıyı artırıyor

Tasfiye verileri, 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolardan fazla kümülatif kısa pozisyon kaldıracının biriktiğini gösteriyor. Bu tablo, XRP’nin söz konusu seviyeyi aşması halinde düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerin kapanmaya zorlanabileceği anlamına geliyor. Böyle bir durumda pozisyon kapatmak için gelen alımlar, yükselişi hızlandırabilir.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı bir pozisyonun teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Kısa pozisyon sıkışması ise fiyat yükselirken kısa pozisyonların kapanmak zorunda kalmasıyla alımların artması ve yükselişin hızlanması durumunu anlatır.

Piyasada bu tür sıkışmalar genellikle fiyatın kalabalık tasfiye bölgelerine girmesiyle ortaya çıkıyor. XRP için ilk eşik 1,15 dolar olarak öne çıkarken, bu alanın üzerinde güçlü bir günlük hareket görülmesi halinde dikkat 1,35 dolara, ardından 1,50 dolara yönelebilir.

Seviye Önemi 1,10 dolar Altında kapanış, görünümü zayıflatabilir 1,15 dolar Kısa pozisyon tasfiyelerinin yoğunlaştığı ilk bölge 1,35 dolar Yukarı hareketin devamında izlenen direnç 1,50 dolar Bir sonraki olası hedef bölge

Piyasadaki mevcut kurgu, XRP’nin 1,15 doların üzerine temiz bir hareket yapması halinde kısa pozisyonlar üzerindeki baskının hızla artabileceğine işaret ediyor.

RSI ve MACD göstergeleri farklı sinyaller veriyor

Teknik göstergeler tarafında ise karışık bir görünüm öne çıkıyor. 14 günlük RSI değeri 40,65 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alıcı gücünün zayıf kaldığını ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor. RSI’nin 50 seviyesinin üzerine çıkması, ivmede toparlanmaya dair daha güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir.

MACD göstergesi ise sıfır çizgisinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, daha geniş eğilimde satış baskısının halen ağır bastığına işaret ediyor. Buna karşın MACD çizgisinin sinyal çizgisinin hafif üzerine çıkması, erken aşamada bir toparlanma baskısının oluşabileceğini düşündürüyor.

Bu çerçevede XRP, 1,15 doların üzerindeki kısa pozisyon sıkışması ihtimali ile 1,10 doların altındaki kırılma riski arasında dengelenmiş durumda. Piyasa katılımcıları, alıcıların fiyatı kısa pozisyon tasfiye kümesine taşıyıp taşıyamayacağını izliyor.