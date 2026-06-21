Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye riski birikti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1,14 dolar yakınında işlem görürken 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolarlık kısa pozisyon riski birikti.
  • 📊 1,15 doların aşılması halinde $XRP’de zorunlu pozisyon kapanışları yükselişi hızlandırabilir.
  • 📉 1,10 doların altındaki günlük kapanış, 1,00 dolar seviyesini yeniden öne çıkarabilir.
  • 🧭 2026 boyunca oluşan daha düşük zirvelere rağmen RSI ve MACD kısa vadede karışık sinyaller verdi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, günlük grafikte 1,14 dolar civarında işlem görürken, 1,15 doların üzerinde biriken 3,9 milyon doları aşan kısa pozisyon kaldıracı piyasada dikkat çekiyor. Veriler, fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması halinde aşağı yönlü kaldıraçlı işlemlerin zorunlu kapanışla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 1,10 ile 1,15 dolar aralığı öne çıkıyor
2 1,15 doların üzerindeki tasfiye alanı baskıyı artırıyor
3 RSI ve MACD göstergeleri farklı sinyaller veriyor

Kısa vadede 1,10 ile 1,15 dolar aralığı öne çıkıyor

Varlık, daha önce 3,00 doların üzerindeki seviyelerden güç kaybettikten sonra 2026 boyunca daha düşük zirveler oluşturdu. Bu görünüm, daha geniş fiyat yapısında baskının sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 1,10 ile 1,15 dolar bandı, alıcılar ve satıcılar açısından kritik bölge olarak izleniyor.

Analize göre alıcıların bu alanı koruması, fiyatın daha düşük destek noktalarına gerilemesini önleyebilir. Buna karşılık günlük kapanışın 1,10 doların altına inmesi durumunda 1,00 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bölge üzerinde korunacak talep ise yukarı yönlü yeni bir denemeyi destekleyebilir.

XRP’de mevcut fiyatın altında uzun pozisyonlar zaten baskı görürken, piyasanın odağı bu kez 1,15 doların üzerindeki kısa pozisyon tasfiye alanlarına kaydı.

1,15 doların üzerindeki tasfiye alanı baskıyı artırıyor

Tasfiye verileri, 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolardan fazla kümülatif kısa pozisyon kaldıracının biriktiğini gösteriyor. Bu tablo, XRP’nin söz konusu seviyeyi aşması halinde düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerin kapanmaya zorlanabileceği anlamına geliyor. Böyle bir durumda pozisyon kapatmak için gelen alımlar, yükselişi hızlandırabilir.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı bir pozisyonun teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Kısa pozisyon sıkışması ise fiyat yükselirken kısa pozisyonların kapanmak zorunda kalmasıyla alımların artması ve yükselişin hızlanması durumunu anlatır.

Piyasada bu tür sıkışmalar genellikle fiyatın kalabalık tasfiye bölgelerine girmesiyle ortaya çıkıyor. XRP için ilk eşik 1,15 dolar olarak öne çıkarken, bu alanın üzerinde güçlü bir günlük hareket görülmesi halinde dikkat 1,35 dolara, ardından 1,50 dolara yönelebilir.

SeviyeÖnemi
1,10 dolarAltında kapanış, görünümü zayıflatabilir
1,15 dolarKısa pozisyon tasfiyelerinin yoğunlaştığı ilk bölge
1,35 dolarYukarı hareketin devamında izlenen direnç
1,50 dolarBir sonraki olası hedef bölge

Piyasadaki mevcut kurgu, XRP’nin 1,15 doların üzerine temiz bir hareket yapması halinde kısa pozisyonlar üzerindeki baskının hızla artabileceğine işaret ediyor.

RSI ve MACD göstergeleri farklı sinyaller veriyor

Teknik göstergeler tarafında ise karışık bir görünüm öne çıkıyor. 14 günlük RSI değeri 40,65 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alıcı gücünün zayıf kaldığını ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor. RSI’nin 50 seviyesinin üzerine çıkması, ivmede toparlanmaya dair daha güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir.

MACD göstergesi ise sıfır çizgisinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, daha geniş eğilimde satış baskısının halen ağır bastığına işaret ediyor. Buna karşın MACD çizgisinin sinyal çizgisinin hafif üzerine çıkması, erken aşamada bir toparlanma baskısının oluşabileceğini düşündürüyor.

Bu çerçevede XRP, 1,15 doların üzerindeki kısa pozisyon sıkışması ihtimali ile 1,10 doların altındaki kırılma riski arasında dengelenmiş durumda. Piyasa katılımcıları, alıcıların fiyatı kısa pozisyon tasfiye kümesine taşıyıp taşıyamayacağını izliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger için paylaşılan yol haritasında 2028 kuantum hazırlığı, zincir üstü kredi protokolü ve AMM v2 öne çıktı

XRP saatlik grafikte ölüm kesişimi oluşturdu, fiyat 15 Haziran’daki 1,29 dolardan 1,11 dolara geriledi

XRPL’de tek dokunuşla takas dönemi başladı! Xaman Swap neden dikkat çekiyor?

Ripple’ın RLUSD stabilcoini, Endonezya’daki FLOQ listelemesiyle 1,8 milyon kullanıcıya açıldı

XRP’de kritik eşik öne çıktı! 2 aylık RSI neyin sinyalini veriyor?

XRP ağında dikkat çeken sıçrama! %17,73’lük artış neye işaret ediyor?

Swift, sınır ötesi ödemelerde tam yapılandırılmamış adresleri kasım 2026’dan itibaren kabul etmeyeceğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Ethereum, haziran sonuna günler kala tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrek düşüşe hazırlanıyor
Bir Sonraki Yazı Kriptoya Yeni Başlayanlar Ne Yapmalı? Kafa Karıştırmayan En İyi Takip Uygulaması
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ETF’lerinde 6,35 milyar dolarlık çıkış dikkat çekti! Kurumsal tarafta neler yaşandı?
BITCOIN (BTC)
Kriptoya Yeni Başlayanlar Ne Yapmalı? Kafa Karıştırmayan En İyi Takip Uygulaması
BITCOIN Haberleri
Ethereum, haziran sonuna günler kala tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrek düşüşe hazırlanıyor
Ethereum (ETH)
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Midnight City için yapay zeka ajanlarına yatırım yapacaklarını açıkladı
Cardano (ADA)
Bitcoin 64 bin doları yeniden gördü! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?